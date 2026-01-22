Nowy biznes Andrzeja Dudy i jego żony! Nazwa zwraca uwagę. Ciężko mówić o przypadku!

Andrzej Duda ma nowy biznes! Jak donosi Wirtualna Polska, były prezydent razem z żoną założyli spółkę komandytową zajmującą się doradztwem. Uwagę zwraca nazwa firmy, która brzmi "Andrzej Duda PAAD". Co to może oznaczać? W internetowym świecie prezydent Andrzej Duda przez 10 lat nazywany był w skrócie: "PAD". Podwójna litera "A" w nazwie może nawiązywać do imienia byłej pierwszej damy, Agaty Dudy.

Jak podaje Wirtualna Polska: - Andrzej Duda jest w spółce komplementariuszem, czyli prowadzi jej sprawy, reprezentuje ją na zewnątrz i odpowiada za jej długi bez ograniczeń, całym swoim majątkiem. Jest to rola kluczowa, wymagająca aktywnego zarządzania. Wielkość udziału byłego prezydenta wynosi 500 tys. zł. Z kolei wielkość udziału żony Agaty Kornhauser-Dudy wynosi 10 tys. zł. W danych rejestrowych wpisany jest przy jej osobie "ponadproporcjonalny udział w zysku - w stosunku do wkładu do spółki". Wynosi on 50 proc. - czytamy.

Czym zajmie się "Andrzej Duda PAAD"

Jak opisano w dokumentach, przedmiotem przeważającej działalności spółki jest doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i doradztwo w zakresie zarządzania. Oprócz tego przedmiotem pozostałej działalności przedsiębiorcy są:

badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,

badanie rynku i opinii publicznej,

działalność wspomagająca edukację,

nauka języków obcych,

ale też choćby kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych

Czym jest spółka komandytowa? Kluczowe cechy

Spółka komandytowa, jak czytamy na biznes.gov.pl, jest osobową spółką handlową, która posiada zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych, czyli może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, na przykład zatrudniać pracowników, nabywać nieruchomości, może być stroną umowy pożyczki. Spółka komandytowa ma również zdolność sądową i procesową, czyli może pozywać i być pozywaną.

Spółka komandytowa może być utworzona przez co najmniej dwóch wspólników, z których jeden jest komandytariuszem ponoszącym ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, a drugi komplementariuszem, który odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej bez ograniczeń, czyli całym swoim majątkiem.

