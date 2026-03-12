Polska nie planuje militarnego zaangażowania w konflikt z Iranem, skupiając się na bezpieczeństwie wschodniej granicy.

Udział Polski w wojnie z Iranem? Radosław Sikorski stawia sprawę jasno: nasz priorytet jest gdzie indziej

Napięta sytuacja międzynarodowa i potencjalny konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie budzą zrozumiałe pytania o rolę i zaangażowanie Polski. W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” z 12 marca 2026 roku minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski przedstawił klarowne stanowisko polskiego rządu. Jego deklaracja nie pozostawia wątpliwości, Polska nie zamierza angażować się militarnie w ewentualną wojnę, skupiając się na wyzwaniach znacznie bliższych geograficznie.

Jasna deklaracja rządu: Polska nie weźmie udziału w wojnie

Szef MSZ wprost odniósł się do spekulacji na temat możliwego wsparcia militarnego dla sojuszników w działaniach przeciwko Iranowi. Jego odpowiedź była kategoryczna.

„Nie ma planów dołączenia do wojny w Iranie” – stwierdził Sikorski, wskazując na spójne stanowisko kluczowych organów państwa. Dodał, że kwestia ta została również poruszona przez głowę państwa: „Zresztą było już oświadczenie prezydenta Karola Nawrockiego, że nie wyrazi zgody na udział wojska polskiego w tej wojnie”.

Ta dwugłosowa, zgodna deklaracja rządu i prezydenta ma na celu uspokojenie opinii publicznej i wysłanie jasnego sygnału partnerom międzynarodowym. Polska, choć jest lojalnym członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, musi racjonalnie oceniać swoje możliwości i priorytety strategiczne.

„Mamy wojnę u granic” – Priorytetem bezpieczeństwo wschodniej flanki

Kluczowym argumentem, który przytoczył minister Sikorski, jest bezpośrednie zagrożenie u wschodnich granic Polski. Brutalna agresja Rosji na Ukrainę fundamentalnie zmieniła architekturę bezpieczeństwa w Europie i zmusiła Polskę do skoncentrowania wysiłków na własnym podwórku.

„Mamy w tej chwili wojnę u granic, agresywną Rosję z imperialną ideologią państwową, która wysyła drony w naszą przestrzeń powietrzną; mamy się czym zajmować tu, obok nas” – mówił szef dyplomacji.

To zdanie doskonale podsumowuje polską perspektywę. W kontekście niestabilności za wschodnią granicą, incydentów naruszania przestrzeni powietrznej oraz ciągłej presji hybrydowej, bezpieczeństwo Polski i wschodniej flanki NATO jest absolutnym priorytetem. Angażowanie ograniczonych zasobów wojskowych w odległym geograficznie konflikcie byłoby, w ocenie rządu, działaniem nierozsądnym i osłabiającym potencjał obronny kraju.

Solidarność polityczna a zaangażowanie militarne

Radosław Sikorski wyraźnie rozgraniczył wsparcie polityczne od udziału w działaniach zbrojnych. Polska pozostaje solidarna ze swoimi kluczowymi partnerami.

„I rząd, i prezydent wyrażają solidarność polityczną z naszym najważniejszym sojusznikiem [USA], ale także z sojusznikami i przyjaciółmi w Turcji, na Cyprze i rejonie Zatoki Perskiej” – zaznaczył minister.

Dodał również, że niezmiennym elementem polskiej polityki zagranicznej jest poparcie dla bezpieczeństwa Izraela w międzynarodowo uznanych granicach.

Ta solidarność może przejawiać się na płaszczyźnie dyplomatycznej, poprzez wspólne oświadczenia, sankcje czy działania na forum organizacji międzynarodowych, jednak nie przekłada się na gotowość do wysłania polskich żołnierzy.

Rola bazy w Redzikowie – co warto wiedzieć?

W dyskusji o konflikcie z Iranem regularnie powraca temat tarczy antyrakietowej w Redzikowie. Minister Sikorski, który jako szef MSZ w przeszłości negocjował umowę w tej sprawie, precyzyjnie wyjaśnił jej przeznaczenie i ograniczenia.

Instalacja Aegis Ashore została zbudowana w celu wykrywania i neutralizacji międzykontynentalnych rakiet balistycznych, które mogłyby zostać wystrzelone z Bliskiego Wschodu w kierunku Europy lub Stanów Zjednoczonych.

Jak podkreślił Sikorski, jej użycie jest ściśle zdefiniowane: „Zgodnie z zapisami, które negocjowałem i podpisywałem, instalacja ma wykrywać i neutralizować pociski zagrażające Europie i USA. Takich rakiet Iran nie wystrzelił”.

Oznacza to, że system w Redzikowie nie jest uniwersalnym narzędziem obronnym na każdy rodzaj ataku rakietowego i jego aktywacja zależy od charakteru zagrożenia, które w opisywanym scenariuszu nie spełniało kryteriów użycia tarczy.

Ocena zagrożenia i kontekst międzynarodowy

Minister Radosław Sikorski przyznał, że choć strona polska miała świadomość możliwej eskalacji, to ostateczne decyzje sojuszników nie były z nią konsultowane w szczegółach. Z polskiej perspektywy bezpośrednie niebezpieczeństwo dla Europy czy USA nie zostało zidentyfikowane.

Ciekawym wątkiem poruszonym w rozmowie była historyczna koncepcja wojny prewencyjnej, którą minister zilustrował przykładem rzekomej propozycji Józefa Piłsudskiego z 1933 roku. Nawiązując do słów swojego mentora, Zbigniewa Brzezińskiego, podsumował dylemat takich działań: „Nikt nigdy nam nie dziękuje za kryzys, któremu zapobiegliśmy”. Ta refleksja pokazuje złożoność decyzji podejmowanych na najwyższych szczeblach władzy w obliczu potencjalnych, ale niepewnych zagrożeń.

Stanowisko Polski jest zatem pragmatyczne i jednoznaczne. W dobie największego od dekad kryzysu bezpieczeństwa w swoim bezpośrednim sąsiedztwie, Warszawa koncentruje się na obronie własnego terytorium i wzmacnianiu wschodniej flanki sojuszu, zachowując jednocześnie polityczną lojalność wobec partnerów.

