Ziobro nie chodzi do pracy, Sejm zabrał mu 16 tys. zł. Poseł PiS: Od listopada nie mam dostępu do konta

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
Kamil Szewczyk
Kamil Szewczyk
2026-03-12 5:35

Gdy Włodzimierz Czarzasty (66 l.) został marszałkiem Sejmu, zapowiedział odebranie Zbigniewowi Ziobrze (58 l.) poselskich apanaży. – Kto nie pracuje, ten nie zarabia – mówi nam szef Nowej Lewicy o pośle PiS, który od miesięcy przebywa na Węgrzech. Prezydium niedawno odebrało politykowi PiS łącznie ok. 16 tys. zł. – Marszałek robi szopkę – ocenia Ziobro w rozmowie z nami.

Zbigniew Ziobro

i

Autor: Hojny Artur / Super Express

Ziobro stracił dietę i 90 proc. uposażenia

Były minister sprawiedliwości od października przebywa na Węgrzech, gdzie dostał azyl polityczny. W ten sposób unika polskiego wymiaru sprawiedliwości, który chce osądzić Zbigniewa Ziobrę za nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Ale poseł PiS dostawał cały czas sejmowe wynagrodzenie. 10 marca prezydium Sejmu zdecydowało jednak o odebraniu politykowi diety i 90 proc. uposażenia. Z 18 tys. zł zostało Ziobrze tylko 1350 zł miesięcznie.

– Sprawa jest bardzo prosta: kto nie pracuje, ten nie zarabia. Zbigniew Ziobro nie pojawia się na posiedzeniach Sejmu i uciekł przed polskim wymiarem sprawiedliwości jak zwykły opryszek. Nie ma żadnego powodu, by otrzymywał pełne wynagrodzenie z pieniędzy podatników – powiedział Włodzimierz Czarzasty „Super Expressowi”. – Regulamin jasno mówi, że poseł, który nie wykonuje swoich obowiązków i unika odpowiedzialności, ponosi finansowe konsekwencje. Dlatego jego wynagrodzenie zostaje obniżone do 10 procent uposażenia – to maksymalne obcięcie, jakie dopuszcza regulamin Sejmu – wyjaśnia marszałek Sejmu.

Komentarz posła z Budapesztu

Sprawę skomentował dla nas też poseł PiS. - Włodzimierz Czarzasty chce odwrócić uwagę od nieudolności rządu Donalda Tuska. Robi tanią szopkę, to jego kompromitacja. Od listopada 2025 r. nie mam dostępu do żadnych środków pieniężnych na koncie – mówi Ziobro. 

Sonda
Czy Zbigniew Ziobro powinien ponieść konsekwencje finansowe za nieobecności?
