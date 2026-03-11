Jarosław Kaczyński ostro skrytykował unijny program SAFE, nazywając go "pułapką dla Polski" i "absurdalnym" przedsięwzięciem.

Dziennikarka TVP Justyna Dobrosz-Oracz zapytała Kaczyńskiego, czego obawia się w związku z programem SAFE, sugerując m.in. umocnienie pozycji Donalda Tuska.

Prezes PiS stwierdził, że pieniądze na armię są potrzebne, ale można je zdobyć "inną metodą bez tych uzależnień".

Kaczyński zarzucił dziennikarce, że "nie rozumie mechanizmu", o który pyta, po czym odszedł, nie udzielając dalszych wyjaśnień.

Ostra wymiana zdań na sejmowym korytarzu

Sejmowe korytarze często bywają świadkami gorących dyskusji. Do jednej z takich sytuacji doszło w środę, tuż po rozpoczęciu obrad. Dziennikarka TVP Justyna Dobrosz-Oracz spotkała tam prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego i postanowiła zapytać go o jedną z najnowszych i najbardziej kontrowersyjnych kwestii w polskiej polityce.

Rozmowa dotyczyła unijnego instrumentu na rzecz wsparcia przemysłu obronnego, znanego jako program SAFE. Wcześniej tego dnia Jarosław Kaczyński z sejmowej mównicy ostro skrytykował ten pomysł, nazywając go "pułapką dla Polski" i "przedsięwzięciem absurdalnym". Dziennikarka TVP wprost zapytała prezesa PiS, czego się obawia w związku z unijnym programem SAFE, sugerując, że może chodzić o ewentualne umocnienie pozycji premiera Donalda Tuska. Kaczyński odpowiedział krótko: "Niczego się nie obawiam".

Zagrożenie rośnie, a my się kłócimy. Dr Bonikowska: „To skrajna nieodpowiedzialność!”| Express Biedrzyckiej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dziennikarka nie dawała za wygraną, podkreślając, że "wszyscy wiemy, że potrzebne są pieniądze na armię". Lider opozycji przyznał jej rację, ale natychmiast dodał, że ogromne środki na ten cel "można je zdobyć inną metodą bez tych uzależnień". Gdy Justyna Dobrosz-Oracz próbowała dopytać o szczegóły, prezes PiS uciął dyskusję, zapowiadając konferencję prasową w tej sprawie i rzucając na odchodne: "Obawiam się, że pani nie rozumie tego mechanizmu."

Po tych słowach Jarosław Kaczyński odszedł, nie dając dziennikarce szansy na odpowiedź. Całe zdarzenie zostało nagrane.

23