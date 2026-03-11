Kaczyński nie wytrzymał. "Przestraszony" Mentzen i "absurdalny" plan UE

Jarosław Kaczyński krytykuje unijny instrument SAFE, nazywając go „pułapką dla Polski”.

Prezes PiS uderza w Sławomira Mentzena, sugerując, że lider Konfederacji „bardzo się przestraszył”.

Kaczyński wyraża zaufanie do prezydenta Karola Nawrockiego, oczekując od niego racjonalnych decyzji.

Sprawdź, co jeszcze powiedział prezes PiS i jakie mogą być konsekwencje dla polskiej polityki.

Jarosław Kaczyński o SAFE: „Pułapka dla Polski”

Głównym tematem poruszonym przez prezesa PiS podczas spotkania z dziennikarzami był unijny instrument finansowy SAFE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency). Jarosław Kaczyński nie pozostawił suchej nitki na tym rozwiązaniu, określając je jako skrajnie niekorzystne dla Polski. Jego zdaniem mechanizm ten, przedstawiany jako forma wsparcia, w rzeczywistości stanowi poważne zagrożenie dla krajowej gospodarki.

Bogucki dementuje plotki o wecie dla SAFE. Co prezydent powiedział generałom?

„SAFE, ten w wydaniu UE, to pułapka dla Polski. Jest przedsięwzięciem z punktu widzenia tego, który miał brać tego typu kredyt, absurdalnym” – stwierdził kategorycznie lider Prawa i Sprawiedliwości.

Wypowiedź ta wpisuje się w długofalową narrację partii, która z rezerwą podchodzi do części unijnych mechanizmów finansowych, postrzegając je jako narzędzia mogące prowadzić do nadmiernego zadłużenia i ograniczenia suwerenności gospodarczej państw członkowskich. Krytyka Kaczyńskiego sugeruje, że ewentualne skorzystanie z tego instrumentu przez obecny rząd spotkałoby się ze zdecydowanym sprzeciwem jego ugrupowania.

Prezes PiS o Sławomirze Mentzenie: „Bardzo się przestraszył”

Jarosław Kaczyński został również poproszony o komentarz do niedawnych wypowiedzi lidera Konfederacji, Sławomira Mentzena. Prezes PiS w charakterystycznym dla siebie stylu zbagatelizował słowa politycznego rywala, przypisując je brakowi doświadczenia i strachowi przed odpowiedzialnością związaną z realnym sprawowaniem władzy.

„Nie jestem komentatorem wypowiedzi kogoś, kto się po prostu bardzo się przestraszył. Tyle mogę na ten temat powiedzieć” – rozpoczął Kaczyński, po czym rozwinął swoją myśl, uderzając w całe środowisko Konfederacji.

„Jeżeli chodzi o wypowiedzi ludzi, którzy nigdy nie rządzili, nawet jako część koalicji, po prostu nie mają zielonego pojęcia, w jakich uwarunkowaniach rządzi się Polską, to lepiej, żeby nie zabierali głosu. Wystraszyli się, ale mam nadzieję, że z czasem się uspokoją” – dodał.

Słowa te można interpretować jako próbę zdyskredytowania Konfederacji w oczach wyborców i przedstawienia jej jako formacji nieprzygotowanej do rządzenia krajem. Jest to element politycznej rywalizacji o prawicowy elektorat, w której PiS stara się pozycjonować jako jedyna siła z realnym doświadczeniem w zarządzaniu państwem.

Zaufanie do prezydenta. Kaczyński o „racjonalnych decyzjach” Karola Nawrockiego

W kontekście bieżącej sytuacji politycznej i potencjalnych wet prezydenckich, nie mogło zabraknąć pytania o relacje na linii prezes PiS – Pałac Prezydencki. Jarosław Kaczyński wyraził pełne zaufanie do działań głowy państwa, podkreślając, że spodziewa się po Karolu Nawrockim decyzji zgodnych z polską racją stanu.

„My nie jesteśmy nienormalni i pan prezydent też nie jest nienormalny, jest jak najbardziej normalny, racjonalnie myśli i dlatego, jak sądzę, bo oczywiście nie mogę mówić za pana prezydenta, będzie podejmował racjonalne, dobre dla Polski decyzje” – zapewnił Jarosław Kaczyński.

Ta deklaracja ma na celu uspokojenie własnego elektoratu i wysłanie jasnego sygnału do obozu rządzącego, że prezydent pozostaje kluczowym graczem na scenie politycznej, a jego działania będą zbieżne z ocenami Prawa i Sprawiedliwości. Wypowiedź podkreśla jedność w obozie Zjednoczonej Prawicy w kluczowych kwestiach ustrojowych i strategicznych, mimo formalnego zakończenia jej rządów.

