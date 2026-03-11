Leszek Skiba zdradza szczegóły prezydenckiego SAFE 0 proc.

2026-03-11 10:51

W ostatnim czasie głośno jest o prezydenckiej inicjatywie ustawodawczej, mającej na celu stworzenie Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych. Jak tłumaczył nam w "Porannym Ringu" jeden z twórców projektu, Leszek Skiba, jest to alternatywa dla proponowanego przez rząd europejskiego mechanizmu SAFE, budzącego kontrowersje ze względu na perspektywę zadłużenia państwa.

Leszek Skiba to polski ekonomista, menadżer bankowy, były urzędnik państwowy, a dzisiaj społeczny doradca prezydenta Karola Nawrockiego, zajmujący się głównie sprawami gospodarczymi i finansowymi. Co ważne, przez cztery lata był prezesem zarządu jednego z największych polskich banków, a mianowicie PKO S.A, zaś wcześniej pracował również w Narodowym Banku Polskim. Ustawa zwana potocznie SAFE 0 proc., przy której pracował, skupia się na utworzeniu funduszu, którego głównym źródłem finansowania mają być zyski Narodowego Banku Polskiego. - Tak, tak. O polskim funduszu inwestycji obronnych i taka jest nazwa – potwierdził, zapytany o właściwą nazwę projektu.

Główna różnica między SAFE proponowanym przez Unię Europejską a projektem prezydenckim, polega na sposobie finansowania. - Różnica jest taka, że mamy w przypadku tej ustawy mamy projekt, który finansowanie wydatków obronnych, tych zamówień obronnych, jest poprzez zysk NBP, a w przypadku projektu rządowego zakłada się, że weźmiemy pożyczkę do roku 2070 i będziemy spłacać kredyt, można powiedzieć europejski - tłumaczył.

Skiba został zatem zapytany o to, czy w projekcie prezydenckim w ogóle pojawia się temat pożyczek. - Jest w jednym miejscu, w dwóch miejscach. Po pierwsze, tak jak w innych funduszach państwowych, wpisaliśmy do tej ustawy […] możliwość na przykład wyemitowania obligacji. Taka możliwość jest? Jest. Ale czy on jest planowany, można powiedzieć, z punktu widzenia uzasadnienia i takiego celu? Nie, ponieważ głównym źródłem powinien być zysk NBP - przyznał. Zaznaczył jednak, że furtka na ewentualne dodatkowe środki istnieje. - Ale gdyby minister Kosiniak chciał jeszcze dołożyć sobie, a jeszcze sobie dodam do tego zysku 10-20 miliardów, taka furtka jest - dodał.

Rozmówca podkreślał, że w ustawie celowo nie wpisano konkretnych kwot, jakie NBP miałby przekazywać na fundusz. - Nie ma liczb, ponieważ nie możemy do ustawy wpisać ile prezes Glapiński powinien wypłacić, bo byłoby to zwoływanie zasad niezależności i od razu mielibyśmy tutaj telefon z Brukseli, że co to jest, w ustawie każecie wpłacić Narodowemu Bankowi - przekonywał. Mimo braku konkretnych kwot w samej ustawie, w uzasadnieniu projektu pojawia się kwota 185 miliardów złotych, stanowiąca "plan, scenariusz". Podkreśla jednak, że nikt nie może nakazać NBP wypłaty tych środków. - Ale to co mówi pan prezes Glapiński, jest możliwość w pierwszym roku wpłacenia kilkudziesięciu miliardów, później w kolejnych latach kolejną kwotę, czyli z punktu widzenia Narodowego Banku Polskiego, patrząc jaka jest perspektywa, jaka jest sytuacja finansowa, jakie są wartości tych rezerwy walutowych. Pan prezes Glapiński jasno powiedział: W horyzoncie kilku lat może być wpłacona istotna suma, która rzeczywiście pozwoli to sfinansować te wydatki obronne - mówił.

