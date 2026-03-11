Spór o „polski SAFE 0 proc.”. Marszałek Sejmu stawia warunki prezydentowi

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty komentuje prezydencki projekt „polski SAFE 0 proc.”, stawiając warunki jego procedowania.

Trwa polityczna gra o miliardy na zbrojenia – krajowy projekt kontra unijne fundusze, a prezydent Nawrocki ma czas do 20 marca.

Czarzasty ostrzega prezydenta: „Ja też mam czas”, sugerując, że tempo prac nad ustawą zależy od decyzji prezydenta w sprawie środków unijnych.

Czy dojdzie do kompromisu, czy też spór o zbrojenia przerodzi się w konflikt? Przeczytaj, co dalej z kluczowymi dla Polski inwestycjami.

Włodzimierz Czarzasty o projekcie prezydenta: „Jeżeli będzie racjonalny, będziemy nad nim pracowali”

Włodzimierz Czarzasty, komentując na gorąco inicjatywę ustawodawczą prezydenta Karola Nawrockiego, postawił sprawę jasno. Sejm nie odrzuca z góry propozycji, ale podda ją wnikliwej analizie, zanim trafi ona pod obrady. Marszałek podkreślił, że kluczowe będzie zweryfikowanie, czy projekt „ma ręce i nogi” oraz czy posiada realne zabezpieczenie finansowe.

„Jeżeli prezydencki projekt będzie racjonalny, będziemy nad nim pracowali” – zapowiedział marszałek Sejmu w rozmowie z reporterem TVN24.

Ta deklaracja to z jednej strony gest otwartości na dialog z głową państwa, a z drugiej wyraźne postawienie warunku. Koalicja rządząca chce mieć pewność, że propozycja nie jest jedynie polityczną manifestacją, ale realnym i przemyślanym instrumentem wsparcia polskiej zbrojeniówki. Analiza projektu ma dotyczyć przede wszystkim źródeł jego finansowania i zgodności z systemem finansów publicznych.

Czy Przemysław Czarnek jest profesorem? Kaczyński ciągle go tak nazywa! Sprawdzamy, jakie ma wykształcenie

„Polski SAFE 0 proc.” kontra unijne fundusze – o co toczy się gra?

Wtorkowe wydarzenia polityczne zdominował spór o finansowanie modernizacji polskiej armii. Na stole leżą dwie propozycje, które stały się zarzewiem konfliktu na linii Pałac Prezydencki – rząd. Zrozumienie istoty obu programów jest kluczowe dla oceny obecnej sytuacji.

Propozycja prezydenta Karola Nawrockiego

Projekt ustawy o „polskim SAFE 0 proc.” to autorska inicjatywa prezydenta, która ma stanowić krajową alternatywę dla rozwiązań europejskich. Zakłada ona stworzenie specjalnego funduszu oferującego polskim firmom zbrojeniowym pożyczki na rozwój i produkcję z oprocentowaniem wynoszącym 0%. Według Kancelarii Prezydenta miałoby to pobudzić krajowy przemysł i uniezależnić go od zewnętrznych mechanizmów. Środki na ten cel miałyby pochodzić z budżetu państwa oraz potencjalnie z zaangażowania Narodowego Banku Polskiego. To właśnie ten aspekt budzi najwięcej pytań o stabilność finansów państwa.

Unijny program SAFE i presja czasu

Równolegle na decyzję prezydenta czeka unijny program pożyczkowy SAFE, z którego Polska mogłaby pozyskać nawet 185 miliardów złotych na inwestycje w sektorze obronnym. Rząd Donalda Tuska jest zwolennikiem tego rozwiązania, argumentując, że są to zagwarantowane środki, które mogą szybko trafić do fabryk produkujących polskie uzbrojenie dla wojska. Czas na podjęcie decyzji przez prezydenta Karola Nawrockiego upływa jednak nieubłaganie – ostateczny termin mija 20 marca 2026 roku. Każdy dzień zwłoki zwiększa ryzyko utraty tych funduszy.

Marszałek Sejmu studzi zapał Pałacu Prezydenckiego: „Ja też mam czas”

Najważniejszy polityczny sygnał Włodzimierz Czarzasty wysłał, odnosząc się do terminów. Zauważył, że otoczenie prezydenta podkreśla możliwość szybkiego przyjęcia ustawy o „polskim SAFE 0 proc.”, jeszcze przed upływem terminu na decyzję w sprawie unijnej pożyczki. Marszałek dał jednak do zrozumienia, że nie zamierza działać pod presją Pałacu Prezydenckiego.

„Słyszałem dzisiaj pana prezydenta, że na temat stu osiemdziesięciu pięciu miliardów [z unijnego programu SAFE] ma czas do zastanowienia się jeszcze dziesięć dni [...]. Pan prezydent ma czas dziesięć dni. Ja też mam czas” – stwierdził dobitnie Czarzasty.

To zdanie jest odczytywane jako polityczne ostrzeżenie dla Karola Nawrockiego. Tempo prac nad prezydenckim projektem w Sejmie będzie zależało od postawy prezydenta w sprawie kluczowych dla rządu funduszy unijnych.

Co dalej z ustawą? Polityczny kalendarz i interes Polski

Obecnie piłka jest po obu stronach boiska. Prezydent Nawrocki ma w ręku klucz do ogromnych środków z UE, a większość sejmowa kontroluje proces legislacyjny jego autorskiego projektu. Komentarz marszałka Czarzastego pokazuje, że koalicja rządząca nie da się wciągnąć w grę na warunkach prezydenta i nie pozwoli, by krajowy projekt stał się narzędziem do blokowania europejskich funduszy.

Włodzimierz Czarzasty na koniec rozmowy zaapelował o współpracę, podkreślając, że zależy mu, aby „wszyscy grali do jednej bramki”, którą jest „interes Polski”. Najbliższe dni pokażą, czy możliwy jest kompromis, czy też spór o miliardy na zbrojenia przerodzi się w otwarty konflikt instytucjonalny. Prace nad prezydencką ustawą nie rozpoczną się na najbliższym posiedzeniu, a jej dalszy los będzie ściśle powiązany z decyzją, którą do 20 marca musi podjąć prezydent Karol Nawrocki. To od niego zależy, czy Polska skorzysta z dostępnych środków, czy też wejdzie na drogę politycznego klinczu w kwestiach kluczowych dla bezpieczeństwa państwa.

Poniżej galeria zdjęć: Czarzasty w Zaleszanach

14

Trela MOCNO: Czarzasty powiedział to, czego inni się BOJĄ. Trump? Opowiada HEREZJE! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.