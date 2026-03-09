Czy Przemysław Czarnek jest profesorem? Kaczyński ciągle go tak nazywa! Sprawdzamy, jakie ma wykształcenie

Przemysław Czarnek ukończył studia prawnicze na KUL, uzyskał stopień doktora nauk prawnych i habilitował się, specjalizując się w prawie konstytucyjnym.

W 2020 roku objął stanowisko profesora uczelni na KUL, co wzbudziło kontrowersje z powodu zarzutów o brak aktywności naukowej i zawyżone dane w biogramie na stronie ministerstwa.

Przemysław Czarnek nie posiada tytułu naukowego profesora (profesora tytularnego nadawanego przez prezydenta RP), ale jest profesorem uczelni KUL, co jest stanowiskiem dydaktyczno-badawczym.

Przemysław Czarnek spędził dzieciństwo w rodzinie pielęgniarki i kierowcy zawodowego. W wieku 15 lat, po śmierci rodziców, trafił pod opiekę wuja, księdza profesora Jerzego Pałuckiego, wykładowcy KUL. Zamieszkał w Lublinie, gdzie ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego. W 2001 roku Przemysław Czarnek ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Następnie podjął studia doktoranckie na tym samym wydziale.

Jakie wykształcenie ma Przemysław Czarnek?

W 2006 roku Przemysław Czarnek uzyskał stopień doktora nauk prawnych, broniąc pracę pt. „Zasady państwa prawnego i sprawiedliwości społecznej w praktyce ustrojowej III Rzeczypospolitej Polskiej”. Habilitował się również na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w 2015 roku, opierając się na dorobku naukowym i rozprawie zatytułowanej „Wolność gospodarcza. Pierwszy filar społecznej gospodarki rynkowej”.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa konstytucyjnego. Warto zauważyć, że jednym z recenzentów jego osiągnięć i aktywności naukowej w trakcie przewodu habilitacyjnego był Dariusz Dudek, który był promotorem zarówno jego pracy magisterskiej, jak i doktorskiej.

W 2012 roku ukazała się książka pt. „Rodzina jako podmiot prawa” pod redakcją Przemysława Czarnka i Marka Dobrowolskiego. Do końca 2020 roku w jego dorobku naukowym znajdowała się jedna monografia (rozprawa habilitacyjna), kilkanaście artykułów w recenzowanych czasopismach oraz recenzowanych rozdziałów w książkach, a także kilka publikacji nierecenzowanych.

Działalność akademicka

W 2003 roku Przemysław Czarnek został zatrudniony w Katedrze Prawa Konstytucyjnego KUL. Pracował także na Akademii Leona Koźmińskiego oraz w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. W roku akademickim 2019/2020 był prelegentem I edycji programu szkoleń dla absolwentów i studentów prawa pod nazwą Akademia Ordo Iuris, organizowanego przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

W 2020 roku objął stanowisko profesora uczelni na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Nominacja ta wzbudziła pewne kontrowersje, ze względu na zarzuty dotyczące braku realnej aktywności naukowej od 2014 roku, poza publikacją w „Przeglądzie Sejmowym”. Krytykowano również oficjalną stronę Ministerstwa Edukacji i Nauki, gdzie dane na temat jego dorobku naukowego w biogramie miały być zawyżone.

W maju 2021 roku Przemysław Czarnek wystąpił na inauguracji założonej przez Ordo Iuris uczelni Collegium Intermarium, a następnie udzielił jej wsparcia finansowego ze środków kierowanego przez siebie Ministerstwa Edukacji i Nauki. W listopadzie 2023 roku powołał do życia Instytut Badań nad Renesansem i Barokiem im. Jana i Piotra Kochanowskich z siedzibą w Zamościu, który po dwóch miesiącach został postawiony w stan likwidacji przez nowego ministra nauki Dariusza Wieczorka.

Czy Przemysław Czarnek jest profesorem?

Odpowiedź na to pytanie wymaga rozróżnienia między tytułem naukowym a stanowiskiem służbowym, ponieważ w polskim systemie szkolnictwa wyższego słowo „profesor” funkcjonuje w dwóch znaczeniach. Przemysław Czarnek nie posiada tytułu naukowego profesora, tzw. profesora tytularnego, który jest nadawany przez prezydenta RP. Jego najwyższym stopniem naukowym jest doktor habilitowany nauk prawnych, uzyskany w 2015 roku.

Polityk jest za to profesorem uczelni. W 2020 roku objął on stanowisko profesora uczelni na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest to stanowisko dydaktyczno-badawcze, na którym mogą być zatrudniane osoby ze stopniem doktora habilitowanego. W komunikacji wewnątrz uczelni oraz w oficjalnych biogramach osoby na tym stanowisku określa się mianem „profesora KUL”.

To oznacza, że nazywanie Przemysława Czarnka profesorem odnosi się raczej do jego kariery naukowej niż tytułu naukowego. W oficjalnych dokumentach państwowych, np. w Monitorze Polskim czy aktach prawnych, powinien figurować jako dr hab. Przemysław Czarnek. Podawanie przed nazwiskiem samego skrótu "prof." bez dopisku "KUL" lub "prof. uczelni" może być uznane za wprowadzanie w błąd, sugeruje bowiem posiadanie najwyższego tytułu naukowego nadawanego przez prezydenta RP. Używanie tytułu profesora w mowie potocznej lub w mediach jest dopuszczalne jako skrót myślowy, choć nie jest precyzyjne i może być błędnie rozumiane.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Przemysław Czarnek:

22

Sonda Czy Przemysław Czarnek powinien zostać premierem? Tak Nie Nie wiem