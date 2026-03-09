Czy Przemysław Czarnek jest profesorem? Kaczyński ciągle go tak nazywa! Sprawdzamy, jakie ma wykształcenie

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-03-09 13:34

Przemysław Czarnek jest jednym z najbardziej znanych polskich polityków, a ostatnio został zaprezentowany jako kandydat PiS na premiera. Uwagę zwraca, że prezes ugrupowania, Jarosław Kaczyński, jak i inni partyjni koledzy, często mówią o byłym ministrze edukacji "profesor". Czy wyksztalcenie polityka to potwierdza? Sprawdziliśmy!

Tak się zmieniał Przemysław Czarnek

i

Autor: Radzik Tomasz / Super Express
  • Przemysław Czarnek ukończył studia prawnicze na KUL, uzyskał stopień doktora nauk prawnych i habilitował się, specjalizując się w prawie konstytucyjnym.
  • W 2020 roku objął stanowisko profesora uczelni na KUL, co wzbudziło kontrowersje z powodu zarzutów o brak aktywności naukowej i zawyżone dane w biogramie na stronie ministerstwa.
  • Przemysław Czarnek nie posiada tytułu naukowego profesora (profesora tytularnego nadawanego przez prezydenta RP), ale jest profesorem uczelni KUL, co jest stanowiskiem dydaktyczno-badawczym.

Przemysław Czarnek spędził dzieciństwo w rodzinie pielęgniarki i kierowcy zawodowego. W wieku 15 lat, po śmierci rodziców, trafił pod opiekę wuja, księdza profesora Jerzego Pałuckiego, wykładowcy KUL. Zamieszkał w Lublinie, gdzie ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego. W 2001 roku Przemysław Czarnek ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Następnie podjął studia doktoranckie na tym samym wydziale.

Jakie wykształcenie ma Przemysław Czarnek?

W 2006 roku Przemysław Czarnek uzyskał stopień doktora nauk prawnych, broniąc pracę pt. „Zasady państwa prawnego i sprawiedliwości społecznej w praktyce ustrojowej III Rzeczypospolitej Polskiej”. Habilitował się również na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w 2015 roku, opierając się na dorobku naukowym i rozprawie zatytułowanej „Wolność gospodarcza. Pierwszy filar społecznej gospodarki rynkowej”.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa konstytucyjnego. Warto zauważyć, że jednym z recenzentów jego osiągnięć i aktywności naukowej w trakcie przewodu habilitacyjnego był Dariusz Dudek, który był promotorem zarówno jego pracy magisterskiej, jak i doktorskiej.

W 2012 roku ukazała się książka pt. „Rodzina jako podmiot prawa” pod redakcją Przemysława Czarnka i Marka Dobrowolskiego. Do końca 2020 roku w jego dorobku naukowym znajdowała się jedna monografia (rozprawa habilitacyjna), kilkanaście artykułów w recenzowanych czasopismach oraz recenzowanych rozdziałów w książkach, a także kilka publikacji nierecenzowanych.

Działalność akademicka

W 2003 roku Przemysław Czarnek został zatrudniony w Katedrze Prawa Konstytucyjnego KUL. Pracował także na Akademii Leona Koźmińskiego oraz w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. W roku akademickim 2019/2020 był prelegentem I edycji programu szkoleń dla absolwentów i studentów prawa pod nazwą Akademia Ordo Iuris, organizowanego przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

Czy Czarnek ma fotowoltaikę na dachu? Drży o to, by się nie zapaliła. Zamierza ściągnąć panele!

W 2020 roku objął stanowisko profesora uczelni na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Nominacja ta wzbudziła pewne kontrowersje, ze względu na zarzuty dotyczące braku realnej aktywności naukowej od 2014 roku, poza publikacją w „Przeglądzie Sejmowym”. Krytykowano również oficjalną stronę Ministerstwa Edukacji i Nauki, gdzie dane na temat jego dorobku naukowego w biogramie miały być zawyżone.

W maju 2021 roku Przemysław Czarnek wystąpił na inauguracji założonej przez Ordo Iuris uczelni Collegium Intermarium, a następnie udzielił jej wsparcia finansowego ze środków kierowanego przez siebie Ministerstwa Edukacji i Nauki. W listopadzie 2023 roku powołał do życia Instytut Badań nad Renesansem i Barokiem im. Jana i Piotra Kochanowskich z siedzibą w Zamościu, który po dwóch miesiącach został postawiony w stan likwidacji przez nowego ministra nauki Dariusza Wieczorka.

Czy Przemysław Czarnek jest profesorem?

Odpowiedź na to pytanie wymaga rozróżnienia między tytułem naukowym a stanowiskiem służbowym, ponieważ w polskim systemie szkolnictwa wyższego słowo „profesor” funkcjonuje w dwóch znaczeniach. Przemysław Czarnek nie posiada tytułu naukowego profesora, tzw. profesora tytularnego, który jest nadawany przez prezydenta RP. Jego najwyższym stopniem naukowym jest doktor habilitowany nauk prawnych, uzyskany w 2015 roku.

Polityk jest za to profesorem uczelni. W 2020 roku objął on stanowisko profesora uczelni na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest to stanowisko dydaktyczno-badawcze, na którym mogą być zatrudniane osoby ze stopniem doktora habilitowanego. W komunikacji wewnątrz uczelni oraz w oficjalnych biogramach osoby na tym stanowisku określa się mianem „profesora KUL”.

To oznacza, że nazywanie Przemysława Czarnka profesorem odnosi się raczej do jego kariery naukowej niż tytułu naukowego. W oficjalnych dokumentach państwowych, np. w Monitorze Polskim czy aktach prawnych, powinien figurować jako dr hab. Przemysław Czarnek. Podawanie przed nazwiskiem samego skrótu "prof." bez dopisku "KUL" lub "prof. uczelni" może być uznane za wprowadzanie w błąd, sugeruje bowiem posiadanie najwyższego tytułu naukowego nadawanego przez prezydenta RP. Używanie tytułu profesora w mowie potocznej lub w mediach jest dopuszczalne jako skrót myślowy, choć nie jest precyzyjne i może być błędnie rozumiane.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Przemysław Czarnek:

W takich warunkach mieszka Czarnek. Tak dom wygląda w środku
Galeria zdjęć 22
Sonda
Czy Przemysław Czarnek powinien zostać premierem?
BARTOSZEWICZ KPI: JEDNI JUŻ DZIELĄ STOŁKI, DRUDZY KASĘ Z SAFE | Poranny Ring
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PRZEMYSŁAW CZARNEK