Wielka radość Donalda Tuska! Lepszego obrotu spraw nie mógł sobie wymarzyć

- Donald Tusk został ponownie wybrany na przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej, uzyskując miażdżące poparcie.
- Wybory w niektórych regionach (dolnośląskim i podkarpackim) były zacięte i zakończyły się złożeniem protestów wyborczych.
- Doszło do zmian na stanowiskach przewodniczących w województwach lubuskim (Marek Cebula zastąpił Waldemara Sługockiego) i wielkopolskim (Jarosław Urbaniak zastąpił Marcina Bosackiego).
W poniedziałek 9 marca, po godzinie 10:00, wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela ogłosiła oficjalne wyniki wyborów w Koalicji Obywatelskiej. Donald Tusk, będący jedynym kandydatem na stanowisko przewodniczącego ugrupowania, utrzymał swoją pozycję. W wyborach wzięło udział 78% uprawnionych członków, oddając ponad 16 tysięcy głosów. Kandydaturę premiera poparło 97% głosujących, natomiast 379 osób zagłosowało przeciwko. To z pewnością wielka radość dla polityka - jak widać, mało kto wyobraża sobie kogoś innego na jego miejscu.
Zacięte rywalizacja
W dwóch regionach – dolnośląskim i podkarpackim – złożono protesty wyborcze. Na Dolnym Śląsku doszło do bardzo wyrównanej walki, w której Michał Jaros minimalnie pokonał Monikę Wielichowską różnicą zaledwie sześciu głosów. Wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska zapowiedziała złożenie protestu do Krajowej Komisji Wyborczej. Na Podkarpaciu zwyciężył poseł Paweł Kowal, pozostawiając w pokonanym polu posłankę Joannę Frydrych. Dorota Niedziela poinformowała, że kandydaci mają trzy dni na złożenie protestów, a ich rozpatrzenie może potrwać około tygodnia.
W wielu województwach komisje wyborcze zakończyły pracę i opublikowały potwierdzone dane. Do największych zmian doszło w województwach wielkopolskim i lubuskim.
W województwie lubuskim nowym przewodniczącym został wojewoda Marek Cebula, który zdobył 293 głosy, detronizując posła Waldemara Sługockiego (251 głosów), który przewodził regionowi od 2016 roku. Marek Cebula po wygranej stwierdził.
- Jako nowy Przewodniczący Regionu Lubuskiego Koalicji Obywatelskiej pragnę podziękować wszystkim biorącym udział w głosowaniu. To święto demokracji. Pokazaliśmy, że w Koalicji Obywatelskiej możemy się różnić, ale jesteśmy jedną drużyną. To wspaniałe świadectwo dające pewność Polakom, że wybór Koalicji Obywatelskiej jest najlepszym wyborem - stwierdził.
Dotychczasowy lider, Waldemar Sługocki, skomentował swoją porażkę.
- Dziękuję bardzo gorąco tym wszystkim, którzy poszli do urn. Dziękuję także tym, którzy oddali na mnie głosy i bardzo mocno mnie wspierali w tej kampanii. To był bardzo dobry czas. Gratuluję mojemu konkurentowi wygranej - oznajmił.
W województwie wielkopolskim szefem struktur został poseł Jarosław Urbaniak, uzyskując ponad 70% poparcia (1257 głosów). Zdecydowanie pokonał wiceszefa MSZ Marcina Bosackiego (522 głosy). Jarosław Urbaniak po wyborach powiedział.
- Wielkopolska jest silna siłą swoich ludzi. Razem zedrzemy buty, by nie dopuścić "trzech konfederacji", z PiS na czele do władzy. Ani w Polsce, ani w województwie, ani w naszych powiatach, miastach i gminach. Nie będzie łatwo, ale jako jedna drużyna, jesteśmy w stanie osiągnąć wszystko - powiedział.
W województwie opolskim w rywalizacji zwyciężył Robert Węgrzyn, zdobywając 390 głosów, podczas gdy jego rywal, poseł Tomasz Kostuś, otrzymał 180 głosów.
Pozostałe regiony
W innych regionach triumfowali dotychczasowi liderzy lub kandydaci bez konkurencji. W województwie śląskim był to Wojciech Saługa, w świętokrzyskim Artur Gierada, w małopolskim Aleksander Miszalski (ponowny wybór), w podlaskim Krzysztof Truskolaski (ponowny wybór) oraz w kujawsko-pomorskim Tomasz Lenz. W województwie warmińsko-mazurskim Jacek Protas (jedyny kandydat) uzyskał 93,18% głosów "za" (601 głosów za, 44 przeciw).
Na szczeblu miejskim również zapadły oficjalne decyzje. W Szczecinie jedynym kandydatem i zwycięzcą został wiceminister Arkadiusz Marchewka. W Poznaniu reelekcję zapewnił sobie poseł Bartosz Zawieja, pokonując Katarzynę Kierzek-Koperską. W Kielcach wygrał dotychczasowy wiceprzewodniczący Michał Piasecki, a w Opolu nowym przewodniczącym został Zbigniew Kubalańca, który pokonał kontrkandydata przewagą zaledwie dziewięciu głosów.
