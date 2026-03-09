Kto wygra wybory w 2027 roku? Polacy wskazali na faworyta, można się zdziwić

- Według sondażu, Koalicja Obywatelska jest postrzegana jako najbardziej prawdopodobny zwycięzca wyborów parlamentarnych w 2027 roku.
- Prawo i Sprawiedliwość zajmuje drugie miejsce z niewielką stratą , co zapowiada zaciętą rywalizację między tymi dwoma ugrupowaniami.
- Duża grupa niezdecydowanych wyborców sprawia, że ostateczny wynik wyborów w 2027 roku jest otwarty i zależy od działań partii politycznych.
W sondażu United Surveys przeprowadzonym dla Wirtualnej Polski zapytano respondentów, kto ich zdaniem wygra najbliższe wybory parlamentarne. Koalicja Obywatelska została wskazana przez 37,9% ankietowanych jako najbardziej prawdopodobny zwycięzca. Tuż za nią uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość, które według 34,9% badanych sięgnie po zwycięstwo w 2027 roku. Niewielka, zaledwie 3-procentowa różnica między tymi dwoma ugrupowaniami zapowiada niezwykle zaciętą rywalizację w nadchodzących miesiącach. Taki wynik może zaskakiwać, bowiem pokazuje, że Ko może powtórzyć sukcesy PiS-u sprzed lat i rządzić przez kolejne 4 lata.
Pozostałe partie
Podczas gdy walka między KO a PiS wydaje się być wyrównana w świadomości Polaków, pozostałe partie są postrzegane jako te, które nie mają realnych szans na zwycięstwo. Mimo że Konfederacja często zajmuje trzecie miejsce w sondażach poparcia, jedynie 4,6% respondentów wierzy w jej ostateczne zwycięstwo w 2027 roku. Sugeruje to, że pomimo stabilnego elektoratu, partia ta wciąż nie jest kojarzona przez ogół społeczeństwa z rolą lidera sceny politycznej.
W wygraną PSL wierzy zaledwie 2,3% ankietowanych, natomiast Polska 2050 uzyskała tylko 1,2% wskazań. Najbardziej zaskakujący jest wynik Lewicy, która zanotowała równe 0,0%. Oznacza to, że żaden z tysiąca respondentów nie wskazał tego ugrupowania jako zwycięzcy. Stawkę zamyka Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, którą jako potencjalnego triumfatora wskazało 0,5% badanych.
Niezdecydowani
Istotnym czynnikiem w nadchodzącej kampanii będzie grupa osób, które nie potrafią jeszcze wskazać faworyta. Odpowiedź "Nie wiem / Trudno powiedzieć" wybrało aż 18,6% badanych. To niemal co piąty Polak, co sugeruje, że ostateczny wynik wyborów w 2027 roku wciąż pozostaje sprawą otwartą i może zależeć od działań ugrupowań politycznych w najbliższych latach.
