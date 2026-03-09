Czarnek wygryzł Morawieckiego i pokieruje rządem. Eksperci są zgodni: Ma przywrócić partyjny elektorat

Jarosław Kaczyński ogłosił, że kandydatem PiS na premiera będzie Przemysław Czarnek, co oznacza odsunięcie Mateusza Morawieckiego, choć ten ma wrócić do rządu jako odpowiedzialny za gospodarkę.

Eksperci oceniają, że nominacja Czarnka ma podnieść morale partii, skonsolidować jej elektorat i odzyskać wyborców, którzy odpłynęli do innych ugrupowań.

Czarnek został przedstawiony jako energiczny polityk, który ma poprowadzić PiS do odbudowy poparcia i wzmocnić pozycję partii przed kolejnymi wyborami.

Prezes postawił na doświadczenie

Do końca nie było jasne, czy prezes PiS postawi na polityka doświadczonego, czy na nowe nazwisko. Podczas konwencji w Krakowie potwierdziły się doniesienia „Super Expressu”. – W okolicznościach, które mamy dzisiaj w Polsce, w tej sytuacji, którą uważam za trudną (…) musimy stworzyć nowy rząd. Jestem głęboko przekonany, że odpowiednim człowiekiem w tym momencie jest pan profesor Przemysław Czarnek – powiedział Kaczyński.

– Po prezydencie Karolu Nawrockim (43 l.) wsiadamy do tego znakomicie naoliwionego, przygotowanego polskiego pociągu szybkich prędkości, po to, żebyśmy wszyscy wygrali dla Polski. Jak słyszałem, mam być maszynistą w tym pociągu. Prezes Jarosław Kaczyński jest kierownikiem – podkreślił Czarnek podczas przemówienia.

Wyborcy PiS chieli Morawieckiego na premiera! Czarnek miał miejsce numer dwa

Politolog Adam Traczyk ocenia, że nominacja ta ma podnieść morale partii. - Wygrana Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich i sprawność jego kancelarii zamiast dać wiatr w żagle PiS w ostatnich miesiącach raczej obnażała słabości tej partii. Nominacja Przemysła Czarnka ma pomóc przesunąć więcej medialnej i społecznej uwagi, w kierunku partii. W efekcie ma to maksymalnie zmobilizować prawicowy elektorat i odzyskać uciekinierów do obydwu Konfederacji betonując pozycję PiS jako przeciwwagi Koalicji Obywatelskiej. Przy okazji też prezes przetestuje on wierność byłego premiera Mateusza Morawieckiego, głównego wewnętrznego adwersarza Czarnka - mówi ekspert.

Czarnek przekonuje: "Lepiej zagłosuj na nas"

Z kolei socjolog, prof. Henryk Domański jest zdania, że wybrany kandydat ma skonsolidować PiS, bo to był główny mankament, który doprowadził do tego, że poparcie dla partii zmalało. - A więc Przemysław Czarnek ma przywrócić PiS na poziom powiedzmy 32–33 proc. w sondażach, a nawet większy, aby prześcignąć KO. Kandydat mówił w sobotę, że będziemy pomagać Ukraińcom, ale stawiając warunki, i określił swój stosunek do UE. Czyli dał do zrozumienia: „Nie musicie głosować na Konfederację, możecie głosować na nas” – tłumacz ekspert. - Walki frakcyjne były jednym z głównych powodów spadku notowań PiS i odpływu części wyborców do Konfederacji. Zadaniem Przemysława Czarnka ma być zakończenie tych sporów. Z drugiej strony kandydat na premiera jest w elektoracie postrzegany jako polityk silny. W sobotnim wystąpieniu Czarnek zaprezentował się jako osoba przedsiębiorcza i pełna energii, ktoś, kto skutecznie będzie realizował obietnice, które przedstawił. Ma więc doprowadzić PiS do zwycięstwa w wyborach. Pozostali kandydaci na premiera nie spełniali kluczowego kryterium, czyli zdolności do odzyskania utraconego elektoratu.

Sikorski o kandydaturze Czarnka na premiera: "Chyba w Afganistanie!"

Na wyborze Czarnka traci Mateusz Morawiecki, który, choć nie będzie premierem, może wrócić do rządu. – Będzie kierował sprawami gospodarczymi – oznajmił po konwencji Kaczyński.

