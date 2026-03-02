Wyborcy PiS chcą Morawieckiego na premiera! Ale to nie jest dla niego dobra wiadomość

Mateusz Morawiecki zdobywa 41 proc. wskazań wyborców PiS jako kandydat na premiera, wyraźnie wyprzedzając pozostałych polityków.

Jego wysoka pozycja kontrastuje z napięciami w partii i dystansowaniem się od wydarzeń PiS.

Aż 57 proc. wyborców PiS nie wierzy w jego sukces polityczny poza ugrupowaniem Jarosława Kaczyńskiego.

Kto powinien być kandydatem PiS na premiera?

Prawo i Sprawiedliwość ma 7 lutego podczas kongresu partii w Krakowie przedstawić kandydata na premiera. Tymczasem Instytut Badań Pollster zapytał wyborców PiS, kto według nich powinien być kandydatem na premiera. Do wyboru było kilka nazwisk lub wskazanie, że „ktoś inny”. Okazuje się, że większość ankietowanych zwolenników partii – 41 proc. – postawiła na Mateusza Morawieckiego. Drugim najczęściej wskazywanym kandydatem (19 proc.) jest Przemysław Czarnek. Kolejne trzy nazwiska – Jarosław Kaczyński, Tobiasz Bocheński i Zbigniew Bogucki – uzyskały po 11 proc. wskazań. Najmniej wskazań spośród wymienionych polityków otrzymał Tomasz Szatkowski – 3 proc. Dodatkowo zaledwie 4 proc. wyborców PiS uważa, że kandydatem powinien być ktoś inny niż osoby wymienione w sondażu.

Wojna o władzę w PiS. Prezes nie panuje nad partią, a walki frakcyjne się nasilają!

– Mateusz Morawiecki jest postrzegany jako polityczny pragmatyk, który dzięki swojemu dużemu doświadczeniu zawodowemu budzi zaufanie społeczne, co tłumaczy jego pierwsze miejsce w sondażach – tłumaczy politolog, prof. Kazimierz Kik. – Jednak w specyficznej strukturze Prawa i Sprawiedliwości, która jest partią wodzowską, wysoka pozycja Morawieckiego paradoksalnie nie jest dla niego nobilitacją. Dla Jarosława Kaczyńskiego, który pełni rolę „przewodnika dusz” i dąży do utrzymania pełnej kontroli nad partią, sukcesywny wzrost pozycji Morawieckiego stanowi bowiem ostrzeżenie, a nie atut – wskazuje ekspert.

Morawieckie jest bardziej akceptowany niż Czarnek

Duże poparcie dla Mateusza Morawieckiego może być zaskoczeniem, ponieważ sytuacja byłego premiera w PiS jest skomplikowana. Prezes Kaczyński dał mu do zrozumienia, że nie zostanie już premierem, ponieważ kandydatem partii ma zostać młodszy polityk (poniżej 50 lat). Jednocześnie Morawiecki wdaje się w otwarte spory z członkami PiS i dystansuje się od partyjnych wydarzeń. – To, co robi Mateusz Morawiecki w ostatnim czasie, tłumaczy wyniki sondażu. Jest pewny siebie i odważnie wyraża niektóre poglądy, krytykuje swoich oponentów partyjnych. Bierze się to z tego, że Mateusz Morawiecki, pomimo potknięć i problemów, jakie były w jego wykonaniu w ostatniej kadencji, jest uznawany za polityka, który ma predyspozycje, aparycję, ale również umiejętności i zdolności. Jest też akceptowalny z perspektywy światopoglądowej, bo część polityków, jak Przemysław Czarnek, jest interpretowana jako bardziej radykalna – wyjaśnia politolog, dr Bartłomiej Machnik.

Pojawiają się pogłoski o tym, że były premier i jego współpracownicy, nazywani w PiS „harcerzami”, mogą opuścić partię. W związku Instytut Badań Pollster wykonał dla „Super Expressu” także drugi sondaż, w którym wyborcy PiS zostali zapytani: „Czy Mateusz Morawiecki i jego stronnicy mieliby szansę na sukces polityczny poza Prawem i Sprawiedliwością?”. Okazuje się, że aż 57 proc. ankietowanych nie wróży Morawieckiemu przyszłości bez PiS.

Jarosław Kaczyński zapowiada „wielki marsz”. Znamy datę kluczowego wydarzenia PiS

Elektorat PiS chce jedności

Dlaczego Mateusz Morawiecki z jednej strony jest przez wyborców postrzegany jako najlepszy kandydat na premiera, ale z drugiej – są oni sceptyczni wobec jego przyszłości poza PiS? – W elektoracie partii odejście Morawieckiego zostałoby uznane za rozbicie jedności, co wywołałoby pretensje wyborców i mogłoby stać się dla samego polityka wstępem do klęski – tłumaczy prof. Kik.

Dr Bartłomiej Machnik dodaje, że Mateusz Morawiecki, choć jest popularny, mógłby mieć problemy z przepływem elektoratu. – Więź wyborców z Prawem i Sprawiedliwością jest na tyle duża, że nie byliby w stanie zaakceptować scenariusza z jego wyjściem z ugrupowania. Ta emocjonalna więź i lojalność partyjna są bardzo mocne; elektorat jest zmobilizowany wokół PiS i Jarosława Kaczyńskiego, który jest spoiwem niepozostającym bez wpływu na te postawy – tłumaczy Machnik.

