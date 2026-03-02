Scheuring-Wielgus o Trumpie: Złamał wszystkie zasady
2026-03-02 13:39
W "Expressie Biedrzyckiej" gościła europosłanka Joanna Scheuring-Wielgus, która ostro oceniła działanie Donalda Trumpa. Polityczka z Lewicy krytycznie oceniła atak USA i Izraela na Iran. Wskazała na złamanie obietnic przez Donalda Trumpa i ostrzegła przed upadkiem ładu międzynarodowego. W rozmowie porusza też temat bezpieczeństwa Polski, apelując o wdrożenie programu SAFE, oraz przypomina, że świat nie może zapomnieć o Ukrainie. Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy.
TRUMP ZŁAMAŁ WSZYSTKIE ZASADY! Scheuring-Wielgus: OBIECAŁ POKÓJ I BRAK WOJEN!