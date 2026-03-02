Marek Suski o programie SAFE i sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ma jasne stanowisko

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-03-02 11:19

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski stwierdził, że Polska powinna koncentrować się na zakupie uzbrojenia od Stanów Zjednoczonych, ze względu na jego sprawdzoną skuteczność i nowoczesność. Zasugerował również, że część wojskowych, nieprzychylnych programowi SAFE, milczy z obawy przed konsekwencjami ze strony obecnej władzy. Prezydent Karol Nawrocki wciąż nie podjął decyzji w sprawie ustawy dotyczącej SAFE, a kwestia zaciągnięcia pożyczki na zbrojenia nadal budzi silne emocje w środowisku politycznym.

Marek Suski nazwał uczestników obrad debilami i opuścił salę. Skandal podczas posiedzenia sejmowej komisji

i

Autor: Mężczyzna, Portret, Pogrzeb, Włosy Siwe, Uroczystości Pogrzebowe, Marek Suski/ AKPA
  • Marek Suski uważa, że Polska powinna priorytetowo kupować uzbrojenie od Stanów Zjednoczonych, ze względu na jego skuteczność i nowoczesność, szczególnie w kontekście sytuacji na Bliskim Wschodzie. Skrytykował europejskie uzbrojenie jako przestarzałe.
  • Poseł skrytykował rząd za brak zakupu systemu antydronowego San, który miał być sfinansowany z programu SAFE. Zarzucił rządowi zaniedbania i brak umiejętności zarządzania budżetem.
  • Polityk zasugerował, że wojskowi nieprzychylni programowi SAFE milczą z obawy przed konsekwencjami ze strony obecnej władzy. Podkreślił, że program SAFE zagraża suwerenności Polski, kwestionując opinię Konrada Szymańskiego.

Marek Suski podkreślił w rozmowie z Polsatem, że obecna sytuacja międzynarodowa, zwłaszcza wydarzenia na Bliskim Wschodzie, skłania do ponownego przemyślenia polskiej strategii obronnej. Zaznaczył, że eskalacja konfliktu w Iranie wymaga bliższego przyjrzenia się sytuacji "za wschodnią granicą".

- Niemcy będą budować fabryki dopiero, więc jeżeli jest sytuacja, w której pilnie potrzebujemy broni, to trzeba ją kupować tam, gdzie ona jest już dostępna, produkowana, jest wysokiej jakości i właśnie ta wojna pokazuje, że sprzęt amerykański jest najlepszy, najskuteczniejszy - argumentował. Dodał również, że w przyszłości amerykańskie uzbrojenie może okazać się tańsze niż to produkowane w krajach Unii Europejskiej.

Poseł PiS skrytykował europejskie uzbrojenie, określając je jako przestarzałe.

- Kraje UE są o 20 lat za Stanami Zjednoczonymi, więc wojna pokazuje dokładnie. Kupować trzeba broń ze Stanów Zjednoczonych, bo jak widać ona jest skuteczna, precyzyjna. Jest po prostu bronią, która jest nowoczesna, a ta, która będzie wyprodukowana, nie wiadomo jaka będzie – stwierdzi

Suski krytykuje rząd

Marek Suski odniósł się również do kwestii systemu antydronowego San, który miałby być sfinansowany ze środków z programu SAFE. Jego zdaniem, system ten mógł zostać zakupiony z polskiego budżetu, a obecny rząd zaniedbał tę kwestię.

Karol Nawrocki o śmierci amerykańskich żołnierzy. "Upada groźny reżim irański"

- Trzeci rok rządzą i nie zakupili tego systemu [...]. Ale jak się nie potrafi rządzić, nie potrafi się utrzymać w ryzach budżetu i robi się największa dziurę budżetową – padła kompletnie ściągalność podatków – no, to co trzeba zrobić? – grzmiał polityk, krytykując obóz władzy za brak działania.

Suski o SAFE

W odpowiedzi na sugestię prowadzącego program, Grzegorza Kępki, że część polskich dowódców opowiada się za zaciągnięciem pożyczki z programu SAFE, Marek Suski stwierdził, że wielu wojskowych, którzy mają odmienne zdanie, milczy z obawy przed konsekwencjami.

- W wojsku jest dyscyplina. Dzisiejsza władza jest bezwzględna, więc nawet ci żołnierze, którzy mają inne zdanie, milczą, bo byliby po prostu wywaleni z zabraniem kompetencji i może jeszcze dużo większymi karami – wskazał poseł PiS.

Grzegorz Kępka przytoczył słowa Konrada Szymańskiego, byłego ministra ds. UE w rządzie Zjednoczonej Prawicy, który na łamach "Rz" stwierdził, że program SAFE nie jest antyamerykański i nie ogranicza suwerenności, a wręcz może wzmocnić polskie bezpieczeństwo. Marek Suski zareagował na to, przypominając, że Szymański to "były minister".

- Są tacy, którzy mają takie [zdanie - przyp. red.], a są tacy, którzy uważają, że on  nie tylko ogranicza, ale on zagraża naszej suwerenności – podsumował poseł, wskazując na różnorodność opinii w tej kwestii.

W naszej galerii zobaczysz obrazy Marka Suskiego:

Suski i jego galeria obrazów.
Galeria zdjęć 8
Sonda
Czy Polska powinna skorzystać z unijnego programu SAFE?
Alfabet Millera M jak Mentzen
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SAFE
MAREK SUSKI