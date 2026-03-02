Rzecznik rządu zabrał głos ws. Bliskiego Wschodu. Czego się spodziewa?

Polska rozważa ewentualną ewakuację swoich obywateli z Bliskiego Wschodu w związku z eskalacją konfliktu. MSZ monitoruje sytuację i zapewnia wsparcie konsularne, uruchomiono dodatkowe infolinie.

Polska pozostaje w kontakcie i współpracuje z sojusznikami w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie, ale nie uczestniczy w ataku USA na Iran. Rzecznik rządu podkreślił, że Stany Zjednoczone są najbliższym sojusznikiem Polski.

Konflikt na Bliskim Wschodzie może wpłynąć na krótkoterminowy wzrost cen paliw w Polsce. Długoterminowe konsekwencje będą zależeć od rozwoju sytuacji i jej stabilizacji.

Kwestia ewakuacji polskich obywateli, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie, budzi wiele pytań. Adam Szłapka podkreślił, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie podjęło jeszcze decyzji o wysłaniu specjalnych samolotów. Zaznaczył, że sytuacja jest trudna, a dostęp do wielu miejsc jest ograniczony. Odniósł się do doniesień o wysyłaniu przez Czechy czterech samolotów do Omanu po swoich obywateli, sugerując, że takie informacje wymagają weryfikacji. Ostrzegł przed "fake-owymi" informacjami krążącymi w przestrzeni publicznej.

- W przestrzeni publicznej pojawia się sporo informacji, że kraje wysyłają samoloty, a to są informacje, które są informacjami fake-owymi - ocenił w Radiu Zet.

Rzecznik rządu zapewnił, że służby konsularne są w kontakcie z obywatelami i oferują pomoc. Uruchomiono dodatkowe infolinie, a konsulowie wspierają Polaków na miejscu, rozmawiając z władzami ZEA w sprawie pokrycia kosztów dłuższego pobytu. W odpowiedzi na doniesienia o trudnościach w kontakcie z ambasadą w Dubaju, która pracuje cztery dni w tygodniu, Szłapka stwierdził, że słyszał o takich przypadkach i zapewnił, że sprawa zostanie rozwiązana, a dodatkowe numery kontaktowe są dostępne.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego

Adam Szłapka odniósł się również do kwestii zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Według rzecznika rządu, wszystkie najważniejsze organy są w stałym kontakcie, a przepływ informacji jest dobry. Podkreślił, że istnieje wystarczający kontakt między BBN, rządem a MON. Pytany o to, czy Polska powinna popierać atak USA na Iran, Szłapka podkreślił, że Polska jest w kontakcie z sojusznikami i współpracuje z nimi, ale nie uczestniczy w ataku. Zaznaczył, że Stany Zjednoczone są najbliższym sojusznikiem Polski.

Wpływ konfliktu na ceny paliw

Konflikt na Bliskim Wschodzie budzi obawy o wzrost cen paliw. Szłapka przyznał, że sytuacja na Bliskim Wschodzie może wpłynąć na krótkoterminowy wzrost cen paliw. Wyraził nadzieję, że ewentualny wzrost będzie krótkotrwały. Długoterminowe konsekwencje dla cen paliw będą zależeć od rozwoju sytuacji i jej uspokojenia.

- Z całą pewnością sytuacja na Bliskim Wschodzie może wpłynąć na wzrost cen paliw, w terminie krótkoterminowym. Jak to będzie w długoterminowym – zobaczymy, jak będzie się sytuacja uspokajała - stwierdził.

Na zakończenie, Adam Szłapka wyraził nadzieję, że sytuacja na Bliskim Wschodzie ulegnie stabilizacji, a region osiągnie pokój. Podkreślił, że Irańczycy, jako doświadczony naród, zasługują na pokój.

