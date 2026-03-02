PiS wciąż jest liderem prawicy. Największy wzrost poparcia odnotowała jednak Lewica

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-03-02 5:15

Pomimo otwartych konfliktów między frakcjami oraz informacji o spadku poparcia wśród wyborców, PiS wciąż jest partią numer dwa w polskiej polityce i liderem obozu prawicowego. Najnowszy sondaż Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”, wykazał, że na PiS planuje oddać w wyborach głos 28,45 proc. ankietowanych.

Kaczyński spotkał się z Brejzą przed sądem

i

Autor: Brunner / Super Express
  • KO prowadzi w sondażu z wynikiem 34,25 proc., a PiS – mimo spadków i wewnętrznych konfliktów – utrzymuje drugie miejsce z 28,45 proc. poparcia.
  • W PiS narastają spory frakcyjne; kilku polityków trafiło do komisji etyki za łamanie zakazu publicznych dyskusji szkodliwych dla partii.
  • Wśród mniejszych ugrupowań rośnie poparcie dla Nowej Lewicy, spada dla Partii Razem, a PSL i Polska 2050 pozostają poniżej progu wyborczego.

Na wyborczym podium bez zmian

W sondażu Instytutu Badań Pollster liderem pozostaje Koalicja Obywatelska z wynikiem 34,25 proc. (+0,84 pkt proc.). Drugie miejsce zajmuje partia Jarosława Kaczyńskiego (77 l.), która odnotowała poparcie na poziomie 28,45 proc. (-0,37 pkt proc.), a podium zamyka Konfederacja z poparciem 11,06 proc. (- 0,15 pkt proc.). Jak widać, PiS wciąż wyprzedza partię Sławomira Mentzena (40 l.) różnicą ponad 17 pkt. proc. 

W ostatnich tygodniach w PiS narasta napięcie między politykami reprezentującymi różne frakcje wewnętrzne. Prezes Kaczyński zdecydował niedawno o skierowaniu do partyjnej komisji etyki sprawy Patryka Jakiego, Mateusza Morawieckiego, Ireneusza Zyski i Mirosławy Stachowiak-Różeckiej. Powodem, jak podał rzecznik PiS, było naruszenie kategorycznego zakazu wszczynania szkodliwych dla PiS dyskusji.

Lewica wyprzedziła partię Brauna

Wygranym miesiąca jest Nowa Lewica, która osiągnęła 7,69 proc. (+1,29 pkt proc.), wyprzedzając Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna (7,32 proc.; -0,69 pkt proc.). W trudnej sytuacji jest Partia Razem, która zaliczyła największy spadek do poziomu 5,01 proc. (-1,16 pkt proc.), balansując na progu wyborczym.

Dwie partie nie wchodzą do Sejmu

Poniżej progu 5 proc. znalazły się ugrupowania dawnej Trzeciej Drogi. Polskie Stronnictwo Ludowe, mimo niewystarczającego wyniku poprawiło notowania do 3,22 proc. (+2,14 pkt proc.). Z kolei Polska 2050 Szymona Hołowni osłabiła pozycję, osiągając jedynie 2,61 proc. (-1,07 pkt proc.), co szczególnie po niedawnym podziale tej partii oddala ją od sejmowych ław.

Badanie wykonano w dniach 25-26 lutego na próbie 988 dorosłych Polaków.

Donald Tusk o programie SAFE
Galeria zdjęć 12
Wstęp exb 27.02.2026
Sonda
Kto wg ciebie powinien zastąpić Jarosława Kaczyńskiego na stanowisku prezesa PiS?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki