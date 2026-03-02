PiS wciąż jest liderem prawicy. Największy wzrost poparcia odnotowała jednak Lewica

KO prowadzi w sondażu z wynikiem 34,25 proc., a PiS – mimo spadków i wewnętrznych konfliktów – utrzymuje drugie miejsce z 28,45 proc. poparcia.

W PiS narastają spory frakcyjne; kilku polityków trafiło do komisji etyki za łamanie zakazu publicznych dyskusji szkodliwych dla partii.

Wśród mniejszych ugrupowań rośnie poparcie dla Nowej Lewicy, spada dla Partii Razem, a PSL i Polska 2050 pozostają poniżej progu wyborczego.

Na wyborczym podium bez zmian

W sondażu Instytutu Badań Pollster liderem pozostaje Koalicja Obywatelska z wynikiem 34,25 proc. (+0,84 pkt proc.). Drugie miejsce zajmuje partia Jarosława Kaczyńskiego (77 l.), która odnotowała poparcie na poziomie 28,45 proc. (-0,37 pkt proc.), a podium zamyka Konfederacja z poparciem 11,06 proc. (- 0,15 pkt proc.). Jak widać, PiS wciąż wyprzedza partię Sławomira Mentzena (40 l.) różnicą ponad 17 pkt. proc.

W ostatnich tygodniach w PiS narasta napięcie między politykami reprezentującymi różne frakcje wewnętrzne. Prezes Kaczyński zdecydował niedawno o skierowaniu do partyjnej komisji etyki sprawy Patryka Jakiego, Mateusza Morawieckiego, Ireneusza Zyski i Mirosławy Stachowiak-Różeckiej. Powodem, jak podał rzecznik PiS, było naruszenie kategorycznego zakazu wszczynania szkodliwych dla PiS dyskusji.

Lewica wyprzedziła partię Brauna

Wygranym miesiąca jest Nowa Lewica, która osiągnęła 7,69 proc. (+1,29 pkt proc.), wyprzedzając Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna (7,32 proc.; -0,69 pkt proc.). W trudnej sytuacji jest Partia Razem, która zaliczyła największy spadek do poziomu 5,01 proc. (-1,16 pkt proc.), balansując na progu wyborczym.

Dwie partie nie wchodzą do Sejmu

Poniżej progu 5 proc. znalazły się ugrupowania dawnej Trzeciej Drogi. Polskie Stronnictwo Ludowe, mimo niewystarczającego wyniku poprawiło notowania do 3,22 proc. (+2,14 pkt proc.). Z kolei Polska 2050 Szymona Hołowni osłabiła pozycję, osiągając jedynie 2,61 proc. (-1,07 pkt proc.), co szczególnie po niedawnym podziale tej partii oddala ją od sejmowych ław.

Badanie wykonano w dniach 25-26 lutego na próbie 988 dorosłych Polaków.

12

Wstęp exb 27.02.2026 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.