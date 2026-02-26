Odwołanie Hennig-Kloski? Krzysztof Bosak osobiście prowadzi ofensywę

Krzysztof Bosak z Konfederacji składa wniosek o wotum nieufności wobec minister klimatu Pauliny Hennig-Kloski, zarzucając jej chaos w programie "Czyste Powietrze" i problemy w Lasach Państwowych.

Wicemarszałek Sejmu osobiście prowadzi ofensywę, otwarcie kwestionując kompetencje minister i dążąc do jej dymisji.

Czy mimo znikomej szansy na odwołanie, ta polityczna krucjata Bosaka wpłynie na przyszłość Hennig-Kloski w rządzie?

Konfederacja składa wniosek o wotum nieufności. Jakie są główne zarzuty?

Liderzy Konfederacji przedstawili w Sejmie argumenty przemawiające za odwołaniem minister Pauliny Hennig-Kloski. Chociaż wniosek jest inicjatywą całego klubu, to właśnie wicemarszałek Krzysztof Bosak wziął na siebie rolę głównego oskarżyciela, nie przebierając w słowach i nadając całej sprawie bardzo osobisty wymiar.

Bosak na czele ofensywy. To on chce dymisji minister

Nie ulega wątpliwości, że Krzysztof Bosak jest twarzą i motorem napędowym wniosku o odwołanie minister klimatu. Jego determinacja była widoczna w niezwykle ostrej retoryce, jaką przyjął podczas konferencji prasowej. Stwierdzenie, że Paulina Hennig-Kloska „nie nadaje się do tego, by być w rządzie, nie tylko na funkcji ministra, ale także na funkcji wiceministra ani szefa czegokolwiek”, wykracza poza standardową krytykę polityczną. Jest to jednoznaczna, osobista ocena, która ma na celu całkowitą dyskwalifikację kompetencji minister w oczach opinii publicznej.

To właśnie Bosak osobiście punktował kluczowe, jego zdaniem, porażki resortu, framingując debatę nie jako spór o kierunki polityki, ale jako konsekwencję fundamentalnej niezdolności minister do zarządzania. Jego zaangażowanie pokazuje, że dla lidera Konfederacji jest to sprawa priorytetowa i jeden z głównych frontów ataku na obecny rząd.

"Czyste Powietrze", Lasy Państwowe i system kaucyjny – lista zarzutów

Argumenty merytoryczne, które przedstawił Bosak i inni politycy Konfederacji, skupiły się na kilku kluczowych obszarach:

Zatory płatnicze i chaos w strategicznym programie "Czyste Powietrze".

Nieudolne wdrażanie przepisów o systemie kaucyjnym.

Wprowadzenie moratorium leśnego, które uderzyło w polski przemysł drzewny i meblarski.

Bezkrytyczne, zdaniem Konfederacji, forsowanie unijnej polityki klimatycznej, która obciąża gospodarkę.

Najpoważniejszym zarzutem są problemy z programem "Czyste Powietrze". Krzysztof Bosak podkreślił, że choć część błędów została odziedziczona po poprzednim rządzie, to obecne kierownictwo ministerstwa nie zdołało uporządkować sytuacji. Wręcz przeciwnie, jego zdaniem, zarządzanie minister Hennig-Kloski cechuje się "inercją, brakiem otwartości na dialog" oraz niezdolnością do rozwiązywania problemów. Zatory w wypłatach dotacji doprowadziły do utraty zaufania publicznego i kryzysu w branży instalacyjnej.

Wotum nieufności jako narzędzie polityczne. Kontekst i procedura

Aby wniosek o wotum nieufności mógł zostać poddany pod głosowanie, wymaga poparcia co najmniej 69 posłów. Klub Konfederacji liczy 16 parlamentarzystów, co oznacza, że do zainicjowania procedury potrzebuje podpisów posłów z innych ugrupowań opozycyjnych.

Nawet jeśli uda się zebrać wymaganą liczbę podpisów, szanse na odwołanie minister są znikome. Do przyjęcia wotum nieufności wobec członka Rady Ministrów potrzebna jest bezwzględna większość głosów (co najmniej 231). Koalicja rządząca dysponuje stabilną większością, co czyni taki scenariusz mało prawdopodobnym.

