Marcin Przydacz bezlitosny dla Radosława Sikorskiego! Ale mu przygadał

Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP, ostro skrytykował Radosława Sikorskiego przed jego expose, zarzucając mu brak wiarygodności, "intelektualne oszustwo" oraz skłonność do obrażania innych.

Współpracownik prezydenta kwestionuje wiarygodność Sikorskiego, wskazując na rozbieżność między jego słowami a czynami. Podkreśla, że Sikorski "mówi pewne rzeczy, a później robi zupełnie coś innego".

Polityk sugeruje, że Sikorski, ze względu na ambicje prezydenckie, może w Sejmie sięgnąć po argumenty i retorykę typową dla prawicy, co określa jako "intelektualne oszustwo". Przydacz wątpi, by prezydent Nawrocki angażował się w słowne potyczki z Sikorskim.

Marcin Przydacz w swojej wypowiedzi skupił się na rozbieżności między słowami a czynami Radosława Sikorskiego. Te słowa padły w kontekście zbliżającego się expose szefa MSZ, w którym ma przedstawić priorytety polskiej polityki zagranicznej. Nie szczędził ostrych słów.

- My go czytamy jak otwartą księgę. On nie jest specjalnie skomplikowany. Wiadomo, co powie, gdzie będzie się wyzłośliwiał - stwierdził. - Ma krótki lont, więc można go bardzo łatwo podpalić - dodał.

Gość RMF FM wyraził opinię, że prezydent Karol Nawrocki raczej nie będzie angażował się w słowne potyczki z szefem dyplomacji po jego wystąpieniu. Przydacz uzasadnił to stwierdzeniem, że "Nie jest to poziom prezydencki. Minister Sikorski się lubuje w obraźliwych słowach. Wszyscy pamiętamy, że chciał dożynać watahy".

Sikorski a przyszłe wybory prezydenckie

W dalszej części rozmowy, Marcin Przydacz zasugerował, że Radosław Sikorski, ze względu na chęć startu w przyszłych wyborach prezydenckich, może w Sejmie sięgnąć po argumenty i retorykę typową dla prawicy. Skrytykował to podejście,.

- Jest przedstawicielem środowisk liberalno-lewicowych, a nie prawicowych. Myślę, że elektorat prawicowy rozumie, że to jest po prostu intelektualny oszust - ocenił.

