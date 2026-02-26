Karol Nawrocki triumfuje! Prezydent może świętować

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-02-26 11:17

Kto cieszy się największym zaufaniem Polaków? Nowy sondaż ujawnia aktualne preferencje społeczne wobec polityków. Prezydent Karol Nawrocki ponownie zajmuje pierwsze miejsce, choć jego przewaga nad Radosławem Sikorskim maleje. Badanie wskazuje również na konsekwencje niedawnych zmian w partii Polska 2050.

Karol Nawrocki wziął udział w Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców na Jasnej Górze

i

Autor: ART SERVICE / Super Express
  • Prezydent Karol Nawrocki pozostaje liderem rankingu zaufania z 48,8% poparciem, notując niewielki wzrost w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Jednakże, spora część respondentów (42,8%) wyraża brak zaufania do Prezydenta.
  • Radosław Sikorski zbliża się do lidera, notując wzrost zaufania o 2,7 punktu procentowego i osiągając 46,7% poparcia. Ma również niższy negatywny elektorat niż Prezydent.
  • Sławomir Mentzen odnotował największy wzrost zaufania w rankingu (o 7,7 punktu procentowego), osiągając 31,9% poparcia. Politycy związani z Polską 2050 znaleźli się na dole rankingu, co może wskazywać na wpływ wewnętrznych problemów partii na ich notowania.

W lutowym badaniu IBRiS dla Onetu, Karol Nawrocki utrzymał pozycję lidera rankingu zaufania. Łącznie 48,8% ankietowanych wyraziło zaufanie do głowy państwa, w tym 28,2% "zdecydowanie ufa", a 20,6% "raczej ufa". Jest to wzrost o 1,1 punktu procentowego w porównaniu do stycznia. Z drugiej strony, 42,8% respondentów wyraziło brak zaufania, z czego 33,4% "zdecydowanie nie ufa", a 9,4% "raczej nie ufa". Jak widać, głowa państwa triumfuje i może świętować!

Tuż za prezydentem uplasował się Radosław Sikorski, zdobywając zaufanie 46,7% Polaków, co stanowi wzrost o 2,7 punktu procentowego. Różnica między nim a Prezydentem wynosi obecnie mniej niż 2 punkty procentowe. Sikorski ma również niższy elektorat negatywny niż Prezydent, wynoszący 37%.

Tusk i inni politycy

Na trzecim miejscu znalazł się Donald Tusk, utrzymując swoją pozycję z poprzedniego miesiąca. Zaufanie do Premiera wyraziło 41,2% badanych, co oznacza spadek o pół punktu procentowego. Brak zaufania do Tuska zadeklarowało 52,5% ankietowanych. Kolejne miejsca zajęli Włodzimierz Czarzasty (Marszałek Sejmu) z 41% zaufania oraz Władysław Kosiniak-Kamysz (Wicepremier, Minister Obrony Narodowej) z 39,7% zaufania.

Czy Polska powinna przystąpić do programu SAFE? Polacy wyrazili swoje zdanie

Wśród polityków opozycji najlepszy wynik osiągnął Krzysztof Bosak, z zaufaniem na poziomie 36,2%. Za nim uplasowali się Mateusz Morawiecki z 35,8% oraz Sławomir Mentzen z 31,9%, który odnotował największy wzrost w tym miesiącu – o 7,7 punktu procentowego.

Politycy z Polski 2050

Drugą dziesiątkę otwiera Jarosław Kaczyński, któremu ufa 29,4% Polaków. Następni w kolejności to Grzegorz Braun z 28,1%, Krzysztof Gawkowski z 26,9% oraz Adrian Zandberg z 26,3%.

Na dole rankingu znaleźli się politycy związani z Polską 2050, partią, która ostatnio doświadczyła wewnętrznych turbulencji. Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz (obecnej przewodniczącej partii) ufa 19,9%, natomiast Szymonowi Hołowni (byłemu szefowi partii) 18,8% zaufania. Ostatnie miejsce zajęła Paulina Hennig-Kloska, która opuściła Polskę 2050, tworząc nowy klub parlamentarny Centrum. Obecnej Minister Klimatu i Środowiska ufa 15,5% respondentów.

W naszej galerii przypomnisz sobie Karola Nawrockiego na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich:

Karol Nawrocki na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich
Galeria zdjęć 14
Sonda
Czy ufasz Radosławowi Sikorskiemu?
Express Biedrzyckiej - ROSATI
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
SONDAŻ