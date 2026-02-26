Karol Nawrocki triumfuje! Prezydent może świętować

Prezydent Karol Nawrocki pozostaje liderem rankingu zaufania z 48,8% poparciem, notując niewielki wzrost w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Jednakże, spora część respondentów (42,8%) wyraża brak zaufania do Prezydenta.

Radosław Sikorski zbliża się do lidera, notując wzrost zaufania o 2,7 punktu procentowego i osiągając 46,7% poparcia. Ma również niższy negatywny elektorat niż Prezydent.

Sławomir Mentzen odnotował największy wzrost zaufania w rankingu (o 7,7 punktu procentowego), osiągając 31,9% poparcia. Politycy związani z Polską 2050 znaleźli się na dole rankingu, co może wskazywać na wpływ wewnętrznych problemów partii na ich notowania.

W lutowym badaniu IBRiS dla Onetu, Karol Nawrocki utrzymał pozycję lidera rankingu zaufania. Łącznie 48,8% ankietowanych wyraziło zaufanie do głowy państwa, w tym 28,2% "zdecydowanie ufa", a 20,6% "raczej ufa". Jest to wzrost o 1,1 punktu procentowego w porównaniu do stycznia. Z drugiej strony, 42,8% respondentów wyraziło brak zaufania, z czego 33,4% "zdecydowanie nie ufa", a 9,4% "raczej nie ufa". Jak widać, głowa państwa triumfuje i może świętować!

Tuż za prezydentem uplasował się Radosław Sikorski, zdobywając zaufanie 46,7% Polaków, co stanowi wzrost o 2,7 punktu procentowego. Różnica między nim a Prezydentem wynosi obecnie mniej niż 2 punkty procentowe. Sikorski ma również niższy elektorat negatywny niż Prezydent, wynoszący 37%.

Tusk i inni politycy

Na trzecim miejscu znalazł się Donald Tusk, utrzymując swoją pozycję z poprzedniego miesiąca. Zaufanie do Premiera wyraziło 41,2% badanych, co oznacza spadek o pół punktu procentowego. Brak zaufania do Tuska zadeklarowało 52,5% ankietowanych. Kolejne miejsca zajęli Włodzimierz Czarzasty (Marszałek Sejmu) z 41% zaufania oraz Władysław Kosiniak-Kamysz (Wicepremier, Minister Obrony Narodowej) z 39,7% zaufania.

Wśród polityków opozycji najlepszy wynik osiągnął Krzysztof Bosak, z zaufaniem na poziomie 36,2%. Za nim uplasowali się Mateusz Morawiecki z 35,8% oraz Sławomir Mentzen z 31,9%, który odnotował największy wzrost w tym miesiącu – o 7,7 punktu procentowego.

Politycy z Polski 2050

Drugą dziesiątkę otwiera Jarosław Kaczyński, któremu ufa 29,4% Polaków. Następni w kolejności to Grzegorz Braun z 28,1%, Krzysztof Gawkowski z 26,9% oraz Adrian Zandberg z 26,3%.

Na dole rankingu znaleźli się politycy związani z Polską 2050, partią, która ostatnio doświadczyła wewnętrznych turbulencji. Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz (obecnej przewodniczącej partii) ufa 19,9%, natomiast Szymonowi Hołowni (byłemu szefowi partii) 18,8% zaufania. Ostatnie miejsce zajęła Paulina Hennig-Kloska, która opuściła Polskę 2050, tworząc nowy klub parlamentarny Centrum. Obecnej Minister Klimatu i Środowiska ufa 15,5% respondentów.

