Karol Nawrocki podsumował expose Sikorskiego. Nie wszystko mu się podobało

Prezydent Nawrocki podkreśla zgodność z MSZ w kluczowych kwestiach bezpieczeństwa Polski, szczególnie w odniesieniu do zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej. Prezydent wyraża zadowolenie ze wspólnego stanowiska w tej sprawie.

Prezydent Nawrocki wyraża brak szerszego odniesienia w expose szefa MSZ do formatów regionalnych, w których Polska odgrywa wiodącą rolę, takich jak Trójmorze i Grupa Wyszehradzka. Prezydent zamierza przekonywać ministra Sikorskiego do większego wspierania tych inicjatyw.

Prezydent Nawrocki oczekuje większej asertywności od rządu w relacjach z Komisją Europejską i krytykuje odniesienie ministra Sikorskiego do hipotetycznego "polexitu". Podkreśla, że Polska powinna być bardziej stanowcza w kwestiach polityki klimatycznej, tożsamościowej i migracyjnej.

- To dobra informacja dla Polek, dla Polaków, całej Rzeczpospolitej, że w kwestiach fundamentalnych, kwestiach strategicznych, zasadniczych polityka prezydenta RP i MSZ jest po jednej stronie - ocenił prezydent.

Zaznaczył, że ta zgodność dotyczy przede wszystkim postrzegania zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej.

- To oczywiście odnosi się do zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej, to jest rzecz oczywista, że mówimy w tych kwestiach jednym głosem. To największe, egzystencjalne zagrożenia dla Polski, dla całego porządku europejskiego. To wybrzmiało dziś ze słów ministra Sikorskiego, ja to powtarzam regularnie - stwierdził.

Prezydent wyraził również zadowolenie z wypowiedzi ministra Sikorskiego, że Rosja „nie jest niepokonywalna”.

- Cieszę, że to dzisiaj wybrzmiało – dodał prezydent.

Karol Nawrocki zauważył także „rodzaj kompatybilności między Pałacem Prezydenckim, prezydentem a MSZ czy stroną rządową” w kwestii zaproszenia Polski na szczyt G20 w bieżącym roku.

Brak szerszego odniesienia do formatów regionalnychMimo ogólnej zgodności, prezydent Karol Nawrocki wskazał na brak szerszego odniesienia w expose szefa MSZ do formatów regionalnych, w których Polska odgrywa wiodącą rolę. Wyraził nadzieję, że rząd poświęci więcej uwagi wspieraniu takich inicjatyw jak Trójmorze.

Prezydent zaznaczył, że będzie przekonywał ministra Sikorskiego do wspierania działań prezydenckich w ramach Inicjatywy Trójmorza czy Grupy Wyszehradzkiej.

- Wprawdzie pan minister Sikorski wspomniał Inicjatywę Trójmorza, ale przypomnę z obowiązku, że Inicjatywa Trójmorza to 13 państw z PKB nominalnym 3 bilionów, zamieszkanych przez 130 milionów ludzi. Polska w tej inicjatywie, w tym formacie jest w istocie liderem – powiedział. - Inicjatywa Trójmorza jest właśnie takim narzędziem nacisku na Komisję Europejską w interesie państw Europy Środkowej, Europy Centralnej. Liczę więc, że więcej czasu, więcej wysiłku w polskim rządzie zostanie poświęconych na wspieranie działań prezydenta dla interesu Polski w budowaniu inicjatywy Trójmorza, czy Grupy Wyszehradzkiej – dodał.

Dodał, że Radosław Sikorski w swoim wystąpieniu "odniósł się do rzeczy, które są bliskie" także jego działalności jako prezydenta Polski, "a więc do formatów skandynawskich, do ochrony Morza Bałtyckiego".

- Tutaj także patrzymy w tym samym kierunku – mówił.

Kwestia "polexitu"

Karol Nawrocki odniósł się także do kwestii relacji z Komisją Europejską, oczekując większej asertywności ze strony rządu. Skrytykował również odniesienie ministra Sikorskiego do hipotetycznego "polexitu".

- Zabrakło mi w wystąpieniu ministra Sikorskiego nieco większej asertywności w stosunku do Komisji Europejskiej. Pan minister Sikorski przyznał co prawda, że podwozie tego samochodu, który nazywa się UE, się psuje, takich słów użył. Natomiast tutaj chciałbym większego wsparcia rządu w naprawie działalności KE – powiedział.

Prezydent odrzucił również pomysł "polexitu", który, jak stwierdził, został "zaprojektowany" przez ministra Sikorskiego na potrzeby expose.

- Oczywiście nie ma wątpliwości, że Polska jest i pozostanie w najbliższym czasie w UE. Minister Sikorski zaprojektował sobie na 15 minut pewien problem polexitu, wyjścia Polski z UE i później ten wymyślony problem rozkładał na czynniki pierwsze, na kwestie już powiedziałbym laboratoryjne. Oczywiście takiego problemu dzisiaj nie ma – zapewniał prezydent. - Natomiast asertywność Polski w relacjach z KE, wyraźne reakcje na politykę klimatyczną, na politykę tożsamościową, na politykę migracyjną – z całą pewnością będą obecne w Pałacu Prezydenckim. Tu też liczę na asertywność polskiego rządu i pana ministra Sikorskiego – dodał.

