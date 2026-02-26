Donald Tusk o expose Sikorskiego i „dezercji” PiS. Premier komentuje

Premier Donald Tusk ostro skrytykował nieobecność Jarosława Kaczyńskiego i większości posłów PiS podczas expose ministra Radosława Sikorskiego.

Tusk zacytował kluczowe słowa Sikorskiego o sojuszu z USA: „Byliśmy, jesteśmy i będziemy lojalnymi sojusznikami Ameryki. Ale nie będziemy frajerami”.

Premier podkreślił, że Polska płaci wysoką cenę za wojnę w Ukrainie i zaapelował o ponadpartyjną współpracę w kwestii finansowania obronności.

Sprawdź, dlaczego te słowa są tak ważne dla polskiej polityki zagranicznej i co oznaczają dla przyszłości bezpieczeństwa kraju.

„Kaczyńskiego i większości posłów PiS nie ma na sali”. Mocny wpis premiera

W czwartek 26 lutego 2026 roku oczy polskiej sceny politycznej zwrócone były na Sejm, gdzie szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Radosław Sikorski, przedstawiał założenia polskiej polityki zagranicznej na najbliższy rok. Wydarzenie to, jedno z kluczowych dla funkcjonowania państwa, zostało jednak naznaczone demonstracyjną nieobecnością znacznej części opozycji. Na puste ławy Prawa i Sprawiedliwości natychmiast zareagował premier Donald Tusk.

W krótkim, ale dosadnym wpisie na platformie X (dawniej Twitter) szef rządu napisał: „Prezydent, marszałkowie, rząd słuchają wystąpienia szefa polskiej dyplomacji. Kaczyńskiego i większości posłów PiS nie ma na sali”.

Jak podkreślił, jest to strata przede wszystkim dla samej opozycji, która nie usłyszała jednego z najważniejszych fragmentów przemówienia.

„Nie będziemy frajerami” – kluczowe przesłanie expose Sikorskiego

Donald Tusk w swoim komentarzu przytoczył zdanie, które uznał za kwintesencję podejścia obecnego rządu do relacji międzynarodowych, a w szczególności do strategicznego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi.

„Szkoda, bo to do nich Sikorski skierował te słowa: »Byliśmy, jesteśmy i będziemy lojalnymi sojusznikami Ameryki. Ale nie będziemy frajerami«” – czytamy we wpisie premiera.

Te słowa Radosława Sikorskiego odbiły się szerokim echem i stanowią jasny sygnał, że Polska, pozostając wiernym członkiem NATO i sojusznikiem USA, zamierza prowadzić politykę asertywną, opartą na twardej obronie własnych interesów. To deklaracja pragmatyzmu, która odcina się od bezwarunkowego podporządkowania na rzecz partnerskiej i transakcyjnej współpracy, gdzie polska racja stanu jest priorytetem.

Premier Tusk o wystąpieniu szefa MSZ: „Mądre i rozsądne słowa”

Tuż po zakończeniu sejmowego wystąpienia ministra spraw zagranicznych, premier Tusk w rozmowie z dziennikarzami nie szczędził pochwał pod adresem szefa polskiej dyplomacji. Ocenił jego przemówienie jako „bardzo mocne, dobre i mądre”, szczególnie w kontekście Ukrainy, Europy oraz relacji z sojusznikami.

„To jest dokładnie to, o co dziś chodzi w Polsce, Europie i na świecie: żeby trzeźwo, mądrze i rozsądnie oceniać, co jest ważne i bezpieczne dla Polski, Europy i całego zachodniego świata” – mówił Donald Tusk.

„Byliśmy, jesteśmy i będziemy lojalnymi sojusznikami Ameryki. Ale nie będziemy frajerami".

Właśnie dlatego, jak argumentował szef rządu, tak kluczowym elementem debaty publicznej staje się kwestia mądrego i masywnego finansowania polskich zdolności obronnych.

