Niespodziewane sceny na konferencji Karola Nawrockiego! Nagle rozległy się krzyki

Prezydent Nawrocki uczestniczył w expose Radosława Sikorskiego w Sejmie, a następnie zorganizował własną konferencję prasową, aby odnieść się do wystąpienia szefa MSZ.

Konferencja prasowa prezydenta Nawrockiego została zakłócona przez incydent z udziałem posła, który zaczął krzyczeć podczas sesji pytań.

Prezydent Nawrocki ocenił expose Sikorskiego, podkreślając zgodność w kluczowych kwestiach, ale jednocześnie wyraził brak większej asertywności w stosunku do Komisji Europejskiej.

26 lutego Radosław Sikorski wygłosił w Sejmie expose. Wśród słuchaczy znalazł się Karol Nawrocki, który po zakończeniu wystąpienia szefa MSZ udał się na własną konferencję prasową. Prezydent rozpoczął konferencję od oceny expose Sikorskiego.

- Było to dla mnie ciekawe i ważne wystąpienie […]. To dobra informacja dla całej RP, dla Polek i Polaków, że w kwestiach fundamentalnych, strategicznych, polityka prezydenta i MSZ jest na jednej stronie - mówił.

Następnie nadszedł czas na pytania od dziennikarzy.

Incydent z posłem

W trakcie sesji pytań na sali rozległy się krzyki. Prezydent zwrócił się do osoby krzyczącej, początkowo myląc ją z dziennikarzem.

- Panie redaktorze, bardzo proszę tylko podejść do mikrofonu. A nie, to pan jest posłem? Po co pan tak krzyczy, panie pośle? - powiedział.

Na incydent zareagował również Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta RP.

- Panie pośle, to jest konferencja prasowa, to nie regionalna konferencja Koalicji Obywatelskiej, zachowujmy kulturę - stwierdził.

Karol Nawrocki podczas podkreślił również, że w wystąpieniu Sikorskiego "zabrakło większej asertywności w stosunku do Komisji Europejskiej".

