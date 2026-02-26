Niespodziewane sceny na konferencji Karola Nawrockiego! Nagle rozległy się krzyki

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-02-26 13:58

Po wystąpieniu Radosława Sikorskiego w Sejmie, prezydent Karol Nawrocki zorganizował konferencję prasową. Spotkanie, które miało być poświęcone analizie expose, zostało zakłócone przez incydent z udziałem posła. Poniżej przedstawiamy szczegóły wydarzenia.

Karol Nawrocki na obchodach 100-lecia Gdyni

i

Autor: SE/Gadom
  • Prezydent Nawrocki uczestniczył w expose Radosława Sikorskiego w Sejmie, a następnie zorganizował własną konferencję prasową, aby odnieść się do wystąpienia szefa MSZ.
  • Konferencja prasowa prezydenta Nawrockiego została zakłócona przez incydent z udziałem posła, który zaczął krzyczeć podczas sesji pytań.
  • Prezydent Nawrocki ocenił expose Sikorskiego, podkreślając zgodność w kluczowych kwestiach, ale jednocześnie wyraził brak większej asertywności w stosunku do Komisji Europejskiej.

26 lutego Radosław Sikorski wygłosił w Sejmie expose. Wśród słuchaczy znalazł się Karol Nawrocki, który po zakończeniu wystąpienia szefa MSZ udał się na własną konferencję prasową. Prezydent rozpoczął konferencję od oceny expose Sikorskiego.

- Było to dla mnie ciekawe i ważne wystąpienie […]. To dobra informacja dla całej RP, dla Polek i Polaków, że w kwestiach fundamentalnych, strategicznych, polityka prezydenta i MSZ jest na jednej stronie - mówił.

Następnie nadszedł czas na pytania od dziennikarzy.

Karol Nawrocki podsumował expose Sikorskiego. Nie wszystko mu się podobało

Incydent z posłem

W trakcie sesji pytań na sali rozległy się krzyki. Prezydent zwrócił się do osoby krzyczącej, początkowo myląc ją z dziennikarzem.

- Panie redaktorze, bardzo proszę tylko podejść do mikrofonu. A nie, to pan jest posłem? Po co pan tak krzyczy, panie pośle? - powiedział.

Na incydent zareagował również Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta RP.

- Panie pośle, to jest konferencja prasowa, to nie regionalna konferencja Koalicji Obywatelskiej, zachowujmy kulturę - stwierdził.

Karol Nawrocki podczas podkreślił również, że w wystąpieniu Sikorskiego "zabrakło większej asertywności w stosunku do Komisji Europejskiej".

