Karol Nawrocki komentuje okładkę „Polityki”: „Pan Bóg powinien wybaczyć”

Prezydent Karol Nawrocki ostro zareagował na okładkę „Polityki” z wizerunkiem jego żony, Marty Nawrockiej.

Tygodnik poruszył temat wcześniejszych emerytur mundurowych, zestawiając żony prezydenta i marszałka Sejmu.

Nawrocki zaapelował do wyborców o zapamiętanie "dziennikarskiego zachowania", a autorom "Polityki" życzył, by "Pan Bóg im wybaczył".

Prezydent komentuje kontrowersyjną publikację

Czwartkowe wydarzenia w Sejmie zdominowało expose ministra spraw zagranicznych, jednak równie szerokim echem odbiła się późniejsza wypowiedź prezydenta Karola Nawrockiego. Głowa państwa, pytana przez dziennikarzy o kontrowersyjną okładkę tygodnika „Polityka”, nie kryła dezaprobaty, jednocześnie broniąc swojej żony, Marty Nawrockiej. Wypowiedź ta stała się nie tylko osobistą obroną bliskiej osoby, ale także przyczynkiem do szerszej dyskusji o etyce w mediach i granicach debaty publicznej w Polsce.

„W naszym domu nigdy »Polityki« nie czytaliśmy”. Pierwsza reakcja prezydenta

Bezpośrednio po wysłuchaniu sejmowego wystąpienia Radosława Sikorskiego, prezydent Karol Nawrocki został poproszony o komentarz w sprawie okładki „Polityki”. Publikacja zestawiła wizerunki jego żony, Marty Nawrockiej, oraz żony marszałka Sejmu, Urszuli Brzezińskiej-Hołowni, w kontekście ich przejścia na wcześniejszą emeryturę mundurową.

Reakcja prezydenta była stanowcza i osobista.

– Jeśli chodzi o okładkę, o którą pani redaktor pyta, to moja żona jest zbyt twarda, żeby przejmować się takimi rzeczami. Zresztą w naszym domu nigdy „Polityki” nie czytaliśmy, dzisiaj w Pałacu Prezydenckim też nie prenumerujemy tego pisma – odpowiedział prezydent, jasno dystansując się od medium i podkreślając odporność psychiczną swojej małżonki.

Kontrowersje wokół emerytur. Co znalazło się na okładce?

Aby w pełni zrozumieć kontekst wypowiedzi prezydenta, należy przyjrzeć się samej publikacji. Tygodnik „Polityka” na swojej okładce poruszył temat wcześniejszych emerytur mundurowych, który od lat budzi w Polsce społeczne emocje. Artykuł analizował przypadki osób, które dzięki specyficznym przepisom mogły zakończyć aktywność zawodową w stosunkowo młodym wieku.

Donald Tusk o expose Sikorskiego i „dezercji” PiS. Premier komentuje

Na okładce umieszczono wizerunki Marty Nawrockiej oraz Urszuli Brzezińskiej-Hołowni. Obie kobiety, jak informował tygodnik, przeszły na emeryturę przed ukończeniem 40. roku życia. Taki zabieg redakcyjny miał na celu zwrócenie uwagi na systemowe rozwiązanie, ilustrując je znanymi postaciami, co nieuchronnie przeniosło dyskusję z poziomu merytorycznego na personalny.

Pełna wypowiedź prezydenta: obrona żony i apel do wyborców

W dalszej części rozmowy z dziennikarzami Karol Nawrocki rozwinął swoją myśl, odnosząc się zarówno do przeszłości zawodowej żony, jak i do oceny samego „dziennikarskiego zachowania”. Pełny cytat z jego wypowiedzi rzuca światło na wszystkie aspekty jego reakcji.

– Okładkę oczywiście widziałem, ale powtórzę: moja żona, która blisko 20 lat pracowała i w oddziale specjalnym, ale też cywilnie w Krajowej Administracji Skarbowej, jest zbyt silną kobietą, żeby się przejmować okładkami „Polityki”. Powiedziałbym, że ci, którzy współdecydują o polskim życiu publicznym, wyborcy, ci, którzy biorą udział w wyborach, powinni taką okładkę i tego typu dziennikarskie zachowanie zapamiętać i w kontekście mojej żony, i w kontekście żony pana marszałka Szymona Hołowni. A pan Bóg autorom tego tekstu powinien wybaczyć – podsumował prezydent.

