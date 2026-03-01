Utknąłeś na Bliskim Wschodzie? MSZ uruchamia specjalną infolinię dla Polaków!

W odpowiedzi na eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie, polskie MSZ uruchomiło specjalną infolinię dla Polaków.

Numer telefonu: +48 22 523 88 80. Infolinia ma na celu wsparcie Polaków dotkniętych kryzysem.

MSZ apeluje o rejestrację w systemie Odyseusz i przestrzeganie zaleceń bezpieczeństwa.

Nagła eskalacja konfliktu – MSZ uruchamia pomoc

Sytuacja na Bliskim Wschodzie stała się niezwykle dynamiczna i niebezpieczna. W niedzielę, 1 marca 2026 roku, polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych z niepokojem odniosło się do ostatnich wydarzeń, wzywając wszystkie strony do powściągliwości i poszanowania prawa międzynarodowego. W oficjalnym komunikacie resort podkreślił solidarność z krajami regionu, które odczuły skutki działań zbrojnych, takimi jak Katar, Bahrajn, Kuwejt, ZEA, Arabia Saudyjska, Jordania i Oman.

Wojna na Bliskim Wschodzie: Jest nowy komunikat MSZ dla Polaków

W obliczu rosnącego zagrożenia i paraliżu transportu lotniczego, MSZ podjęło decyzję o uruchomieniu dodatkowych środków wsparcia. Priorytetem pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom RP, którzy znaleźli się w samym środku kryzysu, często bez możliwości powrotu do kraju z powodu odwołanych lotów.

Specjalna infolinia dla Polaków na Bliskim Wschodzie – kluczowe informacje

Najważniejszym narzędziem koordynacji pomocy jest nowo utworzona infolinia. Jej celem jest zbieranie informacji o Polakach potrzebujących wsparcia oraz udzielanie im niezbędnych wskazówek i pomocy konsularnej.

Numer telefonu: +48 22 523 88 80

Dostępność: Infolinia jest aktywna od niedzieli, 1 marca 2026 r., od godziny 17:00.

Dla kogo: Infolinia przeznaczona jest dla obywateli Polski przebywających na Bliskim Wschodzie, którzy utknęli w regionie lub potrzebują pilnej informacji w związku z sytuacją kryzysową.

Cel: Zapewnienie wsparcia informacyjnego i konsularnego Polakom dotkniętym skutkami eskalacji konfliktu.

Ministerstwo apeluje, aby z numeru korzystały przede wszystkim osoby znajdujące się w bezpośredniej potrzebie, co pozwoli na sprawną obsługę najpilniejszych zgłoszeń.

Oficjalne stanowisko Polski i zalecenia dla podróżujących

W komunikacie MSZ czytamy: "Niezmiennie popieramy pokojowe metody rozwiązywania konfliktów na Bliskim Wschodzie oraz kwestii irańskiego programu nuklearnego. [...] Kategorycznie opowiadamy się przeciwko próbom rozprzestrzeniania konfliktu na cały Bliski Wschód". To stanowisko podkreśla dążenie Polski do deeskalacji i ochrony ludności cywilnej. Dla Polaków, którzy obecnie przebywają w regionie, resort przygotował konkretne zalecenia, które mają na celu zminimalizowanie ryzyka.

Co robić, jeśli jesteś w regionie?

Jeśli znajdujesz się na terytorium jednego z krajów Bliskiego Wschodu, bezwzględnie zastosuj się do poniższych zasad:

Zarejestruj swoją podróż w systemie Odyseusz. To absolutna podstawa. Rejestracja pozwala służbom konsularnym na zlokalizowanie Cię i nawiązanie kontaktu w sytuacji kryzysowej.

Zachowaj szczególną ostrożność i unikaj miejsc publicznych, zwłaszcza zgromadzeń, demonstracji i obiektów o znaczeniu strategicznym lub religijnym.

Śledź komunikaty lokalnych władz i bezwzględnie stosuj się do ich poleceń.

Monitoruj na bieżąco komunikaty MSZ publikowane na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych resortu i polskich placówek dyplomatycznych.

Utrzymuj regularny kontakt z rodziną i bliskimi w Polsce, informując ich o swojej sytuacji i miejscu pobytu.

Chaos na lotniskach i odwołane loty

Eskalacja konfliktu natychmiastowo wpłynęła na transport lotniczy. Wiele krajów w regionie zamknęło swoją przestrzeń powietrzną, co doprowadziło do masowego odwoływania i przekierowywania lotów. Jak donosi agencja EPA, nawet na odległym lotnisku w Bali odwołano co najmniej cztery loty do Dohy i Dubaju, co obrazuje globalną skalę problemu.

Polacy, którzy mieli zaplanowany powrót lub lot tranzytowy przez huby lotnicze takie jak Dubaj, Doha czy Abu Zabi, mogą napotkać ogromne trudności. Specjalna infolinia MSZ ma również pomóc w zebraniu informacji o skali tego problemu i skoordynowaniu ewentualnej pomocy w powrocie do kraju.

