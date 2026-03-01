Wojna na Bliskim Wschodzie: Jest nowy komunikat MSZ dla Polaków

MSZ wydało pilny komunikat dla Polaków na Bliskim Wschodzie, stanowczo odradzając wszelkie podróże do regionu.

W obliczu eskalacji konfliktu i zawieszenia ruchu lotniczego, resort apeluje o rozważenie opuszczenia zagrożonych obszarów.

Koniecznie zarejestruj się w systemie Odyseusz i sprawdź, jak możesz bezpiecznie wrócić do kraju!

Nagła eskalacja konfliktu i reakcja polskiej dyplomacji

Wydarzenia z ostatnich 48 godzin wstrząsnęły całym regionem Bliskiego Wschodu. Skoordynowane działania wojskowe Stanów Zjednoczonych i Izraela wymierzone w cele na terytorium Iranu, przeprowadzone 28 lutego 2026 roku, spotkały się z natychmiastową odpowiedzią Teheranu. W sobotę 1 marca Iran dokonał uderzeń odwetowych, co doprowadziło do całkowitego zamknięcia przestrzeni powietrznej nad wieloma krajami regionu. W tej niezwykle napiętej sytuacji polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych monitoruje losy Polaków i na bieżąco aktualizuje swoje rekomendacje. Rzecznik MSZ, Maciej Wewiór, przekazał, że na chwilę obecną nie ma informacji o poszkodowanych obywatelach RP.

Najnowszy komunikat MSZ: Kluczowe zalecenia dla Polaków

W obliczu realnego zagrożenia, polska dyplomacja sformułowała jasne wytyczne dla obywateli. Najważniejsze jest, aby w obecnej sytuacji kierować się rozsądkiem i bezwzględnie stosować do oficjalnych zaleceń.

"Ponawiamy apel: nie jedź na Bliski Wschód i nie planuj podróży przez ten region do czasu stabilizacji sytuacji" - przekazał Maciej Wewiór, rzecznik MSZ.

Główne rekomendacje Ministerstwa Spraw Zagranicznych:

Bezwzględny zakaz podróży: MSZ ponawia apel o rezygnację z wszelkich planowanych podróży na Bliski Wschód, w tym tranzytowych, aż do ustabilizowania się sytuacji.

Rozważenie opuszczenia regionu: Osobom, które już przebywają na Bliskim Wschodzie, resort rekomenduje rozważenie opuszczenia go, jeśli jest to możliwe przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa. Z uwagi na wstrzymany ruch lotniczy, należy szukać alternatywnych dróg powrotu, np. lądowych lub morskich, o ile są one dostępne i bezpieczne.

Zachowanie spokoju i ostrożności: Najważniejsze jest unikanie miejsc publicznych, zgromadzeń i śledzenie komunikatów lokalnych służb porządkowych.

Rejestracja w systemie Odyseusz: Każdy obywatel RP przebywający w regionie powinien niezwłocznie zarejestrować swoją podróż w systemie Odyseusz.

System Odyseusz – dlaczego rejestracja jest kluczowa?

System Odyseusz to bezpłatne narzędzie stworzone przez MSZ, które pozwala polskim placówkom dyplomatycznym na szybki kontakt z obywatelami w sytuacjach nadzwyczajnych. Rejestracja umożliwia konsulowi zlokalizowanie Polaków na danym terytorium, przesłanie im ważnych alertów bezpieczeństwa oraz sprawniejsze udzielenie pomocy w razie kryzysu, np. podczas organizacji ewentualnej ewakuacji. Rejestracja zajmuje tylko kilka minut, a w obecnej sytuacji może okazać się bezcenna.

Polacy uwięzieni na lotniskach – co robić?

Dramat, Polak utknął na lotnisku na pustyni! „Szarża nie funkcjonuje”

Zawieszenie lotów spowodowało paraliż komunikacyjny, a tysiące turystów, w tym wielu Polaków, utknęło na lotniskach, głównie w Dubaju, który jest jednym z największych hubów przesiadkowych na świecie. Rzecznik MSZ poinformował, że władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich zadeklarowały pomoc i zapewnienie zakwaterowania wszystkim turystom dotkniętym tą sytuacją na lotnisku w Dubaju.

Osoby, których loty zostały odwołane, powinny w pierwszej kolejności pozostawać w stałym kontakcie ze swoim przewoźnikiem lotniczym oraz biurem podróży. To na nich spoczywa obowiązek zapewnienia opieki, noclegu oraz zorganizowania dalszej podróży, gdy tylko stanie się to możliwe. Polskie placówki dyplomatyczne są w kontakcie z liniami lotniczymi i lokalnymi władzami, aby monitorować sytuację i wspierać działania pomocowe.

Które kraje Bliskiego Wschodu są objęte ostrzeżeniem?

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże do wszystkich krajów regionu. W najnowszych komunikatach szczególną uwagę zwrócono na następujące państwa:

Iran

Izrael

Liban

Palestyna

Jordania

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Katar

Kuwejt

Bahrajn

Arabia Saudyjska

Sytuacja jest niestabilna i może ulec zmianie, dlatego przed podjęciem jakichkolwiek decyzji należy sprawdzić aktualne komunikaty na oficjalnej stronie resortu.

