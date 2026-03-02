Pilne spotkanie w Ministerstwie Obrony Narodowej! O co chodzi?

Sara Osiecka
2026-03-02 13:24

W związku z narastającym konfliktem na Bliskim Wschodzie, we wtorek o godzinie 8:00 w Centrum Operacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej odbędzie się spotkanie rządowego komitetu ds. bezpieczeństwa. W dyskusji, która będzie poświęcona sytuacji w regionie, wezmą udział również przedstawiciele prezydenta. Informację tę przekazał Polsat News.

Ministerstwo Obrony Narodowej

i

Autor: Shutterstock
  • We wtorek o 8:00 w MON odbędzie się spotkanie rządowego komitetu ds. bezpieczeństwa w związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie. W spotkaniu wezmą udział również przedstawiciele prezydenta.
  • Konflikt na Bliskim Wschodzie zaostrzył się po ataku Izraela i USA na Iran, w wyniku którego zginęli czołowi irańscy politycy. Teheran odpowiedział atakami na Izrael i amerykańskie bazy w regionie.
  • Premier Donald Tusk poinformował, że polscy obywatele, w tym personel ambasady w Teheranie, są bezpieczni, ale Polska jest przygotowana na różne scenariusze. Prezydent USA Donald Trump przewiduje, że operacja przeciwko Iranowi może potrwać około czterech tygodni.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie zaostrzyła się po tym, jak w sobotę rano Izrael przeprowadził "prewencyjny atak" na Iran, o czym poinformował minister obrony Izraela, Israel Kac. Kac ogłosił również wprowadzenie "stanu wyjątkowego w całym kraju". Donald Trump potwierdził, że armia Stanów Zjednoczonych rozpoczęła "dużą operację bojową" w Iranie. W obliczu eskalacji, premier Donald Tusk zareagował, informując o podjęciu działań. "Odebrałem meldunki MON i MSZ w związku z atakiem Izraela i USA na Iran. W tej chwili nasi obywatele, w tym personel polskiej ambasady w Teheranie, są bezpieczni, ale jesteśmy przygotowani na różne scenariusze" - napisał w sobotę na platformie X. Podkreślił również znaczenie "jedności Polaków w kwestii bezpieczeństwa".

Karol Nawrocki o śmierci amerykańskich żołnierzy. "Upada groźny reżim irański"

Ofiary i prognozy konfliktu

Według irańskich mediów i władz, w wyniku izraelsko-amerykańskich ataków zginęli czołowi politycy, w tym przywódca kraju Ali Chamenei, minister obrony Iranu Aziz Nasirzadeh oraz dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, Mohammad Pakpour. W odpowiedzi, Teheran zaatakował Izrael i amerykańskie bazy w regionie.

Prezydent USA Donald Trump przewiduje, że operacja przeciwko Iranowi może potrwać około czterech tygodni. "To zawsze był proces czterotygodniowy. Zakładaliśmy, że to potrwa około czterech tygodni. Zawsze chodziło o czterotygodniowy proces więc - jakkolwiek silnym i dużym krajem jest Iran - zajmie to cztery tygodnie lub mniej" - powiedział Trump w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "Daily Mail".

W niedzielnym orędziu prezydent USA zapowiedział kontynuację operacji do osiągnięcia wszystkich celów, co może wiązać się z kolejnymi ofiarami wśród żołnierzy. Wcześniej armia USA poinformowała o śmierci trzech amerykańskich żołnierzy i poważnym zranieniu pięciu innych w wyniku operacji.

