Gen. Polko na temat Iranu. Reżimu nie da się obalić?!

Generał Roman Polko był gościem "Expressu Biedrzyckiej". Generał krytycznie ocenił brak strategii USA wobec Iranu. Ostrzegł, że odciągnięcie to uwagę od Ukrainy i wpłynie na wzrost cen ropy, co będzie realnymi korzyściami dla Rosji. Były dowódca GROM zaapelował też do prezydenta o podpisanie ustawy SAFE, nazywając ją niezbędną dla bezpieczeństwa i modernizacji polskiej armii, na którą nie możemy dłużej czekać.