Gen. Polko na temat Iranu. Reżimu nie da się obalić?!
2026-03-02 13:42
Generał Roman Polko był gościem "Expressu Biedrzyckiej". Generał krytycznie ocenił brak strategii USA wobec Iranu. Ostrzegł, że odciągnięcie to uwagę od Ukrainy i wpłynie na wzrost cen ropy, co będzie realnymi korzyściami dla Rosji. Były dowódca GROM zaapelował też do prezydenta o podpisanie ustawy SAFE, nazywając ją niezbędną dla bezpieczeństwa i modernizacji polskiej armii, na którą nie możemy dłużej czekać.
REŻIMU W IRANIE NIE DA SIĘ OBALIĆ?! Gen. Polko: NIE WIEMY CO ZROBI TRUMP!