Wyjątkowe Polki uhonorowane! Prezydent Nawrocki wręczył odznaczenia zasłużonym kobietom

Kim są odznaczone Polki? Prezydent Nawrocki docenił ich wkład w rozwój kraju

Podczas swojego wystąpienia prezydent Nawrocki podkreślił, że odznaczone kobiety są „ambitne i silne kobiety Rzeczypospolitej”. Złożył również życzenia wszystkim Polkom z okazji ich święta. Nawrocki zwrócił uwagę na znaczący wkład kobiet w polską gospodarkę, podkreślając, że 7 mln 100 tys. Polek każdego dnia ciężko pracuje na rozwój Rzeczypospolitej. Przypomniał również, że studentki stanowią 58 proc. osób kształcących się na polskich uczelniach, a 30 tys. kobiet służy w formacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju.

„Kobiety w Polsce odgrywają podmiotową rolę” – podkreślił prezydent Karol Nawrocki

Prezydent Nawrocki, zwracając się do odznaczonych, powiedział: „Kobiety w Polsce odgrywają podmiotową rolę, a panie jesteście tego najlepszym przykładem”. Dodał, że „swoją pracą i determinacją pokazują one jakie mamy wspaniałe kobiety” w Polsce. Te słowa podkreślają uznanie dla roli kobiet w kształtowaniu polskiej rzeczywistości i ich niezastąpiony wkład w rozwój kraju.

Uroczystość w Pałacu Prezydenckim była wyrazem wdzięczności i uznania dla kobiet, które swoją pracą, pasją i zaangażowaniem przyczyniają się do budowania silnej i nowoczesnej Polski. Odznaczenia wręczone w Międzynarodowy Dzień Kobiet są symbolem docenienia ich roli w społeczeństwie i inspiracją dla przyszłych pokoleń.

