Karol Nawrocki wręczył Ordery Orła Białego. Kto został odznaczony?

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-03-06 13:53

Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że życiorysy osób odznaczonych w piątek orderami, w tym Orderem Orła Białego, stanowią "kompasy wartości, w kierunku których ma podążać Rzeczpospolita Polska w kolejnych latach i kolejnych dekadach". Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w Pałacu Prezydenckim, honorując wybitne postacie polskiego życia społecznego, artystycznego i naukowego.

Piotr Kraśko, Karol Nawrocki, Donald Tusk

i

Autor: AKPA
  • Karol Nawrocki wręczył ordery, w tym Order Orła Białego, wybitnym osobistościom polskiego życia społecznego, artystycznego i naukowego. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim.
  • Orderem Orła Białego zostali uhonorowani Czesław Nowak, działacz opozycji z czasów PRL, za zasługi dla przemian demokratycznych i wolnej Polski, oraz prof. Stanisław Radwański, artysta rzeźbiarz, za zasługi dla polskiej kultury i sztuki. Prezydent podkreślił ich wkład w rozwój i umacnianie polskiej tożsamości.
  • Prezydent podkreślił, że życiorysy odznaczonych stanowią "kompasy wartości, w kierunku których ma podążać Rzeczpospolita Polska w kolejnych latach i kolejnych dekadach". Odznaczeni są wzorem do naśladowania dla przyszłych pokoleń.

W piątek 6 marca Karol Nawrocki uhonorował Orderem Orła Białego dwie wybitne osobistości: Czesława Nowaka, działacza opozycji z czasów PRL, oraz prof. Stanisława Radwańskiego, artystę rzeźbiarza. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Adam Koperkiewicz, a Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski prof. Marcin Gruchała. Prezydent Nawrocki wręczył najstarsze i najważniejsze cywilne odznaczenia państwowe, doceniając wkład odznaczonych w rozwój Polski.

Czesław Nowak 

Karol Nawrocki, podczas uroczystości wręczenia orderów, zwrócił uwagę na "niezwykłą konsekwencję w służeniu polskiej wolności i polskiej solidarności" w życiorysie Czesława Nowaka. Prezydent przypomniał, że Nowak brał udział w protestach robotników w grudniu 1970 r., był jednym z założycieli "Solidarności" i organizował strajk po wprowadzeniu stanu wojennego. Za swoją działalność poniósł ciężkie konsekwencje, będąc "aresztowany, skazywany przez komunistów".

Tusk zwrócił się do Nawrockiego. "Gwarantuję, że w ciągu kilku godzin"

Prezydent Nawrocki podkreślił również dalszą działalność Czesława Nowaka.

- Po roku 1989 Czesław Nowak brał odpowiedzialność za Rzeczpospolitą Polską jako działacz społeczny i jako polityk, aby w końcu założyć Stowarzyszenie "Godność", które przywraca godność więźniom i osobom represjonowanym przez system komunistyczny - powiedział.

Czesław Nowak został odznaczony Orderem Orła Białego za zasługi dla RP, w szczególności dla przemian demokratycznych i wolnej Polski, za działalność państwową, publiczną i społeczną.

Stanisław Radwański 

Mówiąc o Stanisławie Radwańskim, prezydent Nawrocki określił go mianem rzeźbiarza i plastyka światowej klasy. Zwrócił się także  do artysty,.

- Chcę podkreślić to, że jest pan dzisiaj wzorem i dowodem tego, że można tak pięknie oddawać artystyczny uniwersalizm i w Europie, i na świecie za sprawą wielu wystaw i wielu inicjatyw, a jednocześnie w sercu być tak głęboko Polakiem i mówić o dumie z polskich wartości i z polskiej tożsamości - stwierdził.

Prezydent podkreślił, że "dziełem życia" Radwańskiego jest Bursztynowy Ołtarz Ojczyzny w bazylice św. Brygidy w Gdańsku, a w twórczość artysty "wpleciona jest cała polska droga do wolności, do niepodległości, polska tożsamość, polskie symbole".

Stanisław Radwański został odznaczony Orderem Orła Białego za zasługi dla polskiej kultury i sztuki, za osiągnięcia w działalności artystycznej i twórczej oraz wkład w rozwój szkolnictwa artystycznego.

Pozostali odznaczeni

Adam Koperkiewicz został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historycznego dziedzictwa Polski oraz za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej.

Prof. Marcin Gruchała otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny i ochrony zdrowia.

Prezydent Nawrocki podkreślił, że życiorysy odznaczonych osób są "kompasami wartości, w kierunku których ma podążać Rzeczpospolita Polska w kolejnych latach i kolejnych dekadach". Uroczystość stanowiła wyraz uznania dla tych, którzy swoją pracą i postawą przyczynili się do rozwoju i umacniania polskiej tożsamości oraz wolności.

QUIZ. Karol Nawrocki czy Donald Tusk? O którym z nich jest ta informacja?
Pytanie 1 z 10
Który z nich pierwszy będzie obchodzić urodziny w 2026 roku?
NAWROCKI IGRA Z NASZYM BEZPIECZEŃSTWEM!| RIGAMONTI ĆWIKLAK
Polityka SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI