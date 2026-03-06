Karol Nawrocki wręczył Ordery Orła Białego. Kto został odznaczony?

- Karol Nawrocki wręczył ordery, w tym Order Orła Białego, wybitnym osobistościom polskiego życia społecznego, artystycznego i naukowego. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim.
- Orderem Orła Białego zostali uhonorowani Czesław Nowak, działacz opozycji z czasów PRL, za zasługi dla przemian demokratycznych i wolnej Polski, oraz prof. Stanisław Radwański, artysta rzeźbiarz, za zasługi dla polskiej kultury i sztuki. Prezydent podkreślił ich wkład w rozwój i umacnianie polskiej tożsamości.
- Prezydent podkreślił, że życiorysy odznaczonych stanowią "kompasy wartości, w kierunku których ma podążać Rzeczpospolita Polska w kolejnych latach i kolejnych dekadach". Odznaczeni są wzorem do naśladowania dla przyszłych pokoleń.
W piątek 6 marca Karol Nawrocki uhonorował Orderem Orła Białego dwie wybitne osobistości: Czesława Nowaka, działacza opozycji z czasów PRL, oraz prof. Stanisława Radwańskiego, artystę rzeźbiarza. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Adam Koperkiewicz, a Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski prof. Marcin Gruchała. Prezydent Nawrocki wręczył najstarsze i najważniejsze cywilne odznaczenia państwowe, doceniając wkład odznaczonych w rozwój Polski.
Czesław Nowak
Karol Nawrocki, podczas uroczystości wręczenia orderów, zwrócił uwagę na "niezwykłą konsekwencję w służeniu polskiej wolności i polskiej solidarności" w życiorysie Czesława Nowaka. Prezydent przypomniał, że Nowak brał udział w protestach robotników w grudniu 1970 r., był jednym z założycieli "Solidarności" i organizował strajk po wprowadzeniu stanu wojennego. Za swoją działalność poniósł ciężkie konsekwencje, będąc "aresztowany, skazywany przez komunistów".
Prezydent Nawrocki podkreślił również dalszą działalność Czesława Nowaka.
- Po roku 1989 Czesław Nowak brał odpowiedzialność za Rzeczpospolitą Polską jako działacz społeczny i jako polityk, aby w końcu założyć Stowarzyszenie "Godność", które przywraca godność więźniom i osobom represjonowanym przez system komunistyczny - powiedział.
Czesław Nowak został odznaczony Orderem Orła Białego za zasługi dla RP, w szczególności dla przemian demokratycznych i wolnej Polski, za działalność państwową, publiczną i społeczną.
Stanisław Radwański
Mówiąc o Stanisławie Radwańskim, prezydent Nawrocki określił go mianem rzeźbiarza i plastyka światowej klasy. Zwrócił się także do artysty,.
- Chcę podkreślić to, że jest pan dzisiaj wzorem i dowodem tego, że można tak pięknie oddawać artystyczny uniwersalizm i w Europie, i na świecie za sprawą wielu wystaw i wielu inicjatyw, a jednocześnie w sercu być tak głęboko Polakiem i mówić o dumie z polskich wartości i z polskiej tożsamości - stwierdził.
Prezydent podkreślił, że "dziełem życia" Radwańskiego jest Bursztynowy Ołtarz Ojczyzny w bazylice św. Brygidy w Gdańsku, a w twórczość artysty "wpleciona jest cała polska droga do wolności, do niepodległości, polska tożsamość, polskie symbole".
Stanisław Radwański został odznaczony Orderem Orła Białego za zasługi dla polskiej kultury i sztuki, za osiągnięcia w działalności artystycznej i twórczej oraz wkład w rozwój szkolnictwa artystycznego.
Pozostali odznaczeni
Adam Koperkiewicz został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historycznego dziedzictwa Polski oraz za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej.
Prof. Marcin Gruchała otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny i ochrony zdrowia.
Prezydent Nawrocki podkreślił, że życiorysy odznaczonych osób są "kompasami wartości, w kierunku których ma podążać Rzeczpospolita Polska w kolejnych latach i kolejnych dekadach". Uroczystość stanowiła wyraz uznania dla tych, którzy swoją pracą i postawą przyczynili się do rozwoju i umacniania polskiej tożsamości oraz wolności.