Prezydent Polski zaproponował alternatywę dla unijnego programu "SAFE"

Do tej inicjatywy w piątek odniósł się premier.

Tusk zaapelował do Nawrockiego i złożył ważną deklarację.

"SAFE 0%"

Inicjatywa, której pełna nazwa brzmi „polski Strategic Autonomy for Europe zero procent”, została po raz pierwszy zaprezentowana opinii publicznej przez prezydenta Karola Nawrockiego oraz prezesa Narodowego Banku Polskiego, Adama Glapińskiego. Głównym założeniem projektu jest stworzenie narodowego instrumentu finansowego, który umożliwiłby udzielanie bardzo tanich, a docelowo zeroprocentowych kredytów na kluczowe inwestycje w polski przemysł obronny i modernizację armii.

Według zapowiedzi pomysłodawców, program miałby być odpowiedzią i alternatywą dla unijnego programu SAFE (Strategic Autonomy for Europe), który również ma na celu wspieranie pożyczkami inwestycji w strategiczne sektory, w tym obronność. Prezydencka propozycja kładzie jednak nacisk na suwerenność decyzyjną i finansową, uniezależniając Polskę od mechanizmów i potencjalnych ograniczeń narzucanych przez instytucje europejskie. Kluczowe założenia, choć wciąż ogólne, obejmują:

Udzielanie długoterminowych pożyczek na cele związane ze zwiększeniem potencjału obronnego państwa.

Oprocentowanie bliskie zeru lub zerowe, co znacząco obniżyłoby koszty obsługi długu zaciąganego na zbrojenia.

Wsparcie dla polskiego przemysłu zbrojeniowego poprzez ukierunkowanie środków na krajowe podmioty.

Tusk zwraca się do Nawrockiego

Do prezydenckiej propozycji odniósł się w piątek premier Donald Tusk. Podkreślił, że "nadal czeka na szczegóły". Dodał, że nie może być to "alternatywa dla tego, co już się udało załatwić", jednakże "z tego może być bardzo dobra synergia" - Bardzo niecierpliwie, ale z taką serdeczną niecierpliwością czekam na te konkretne szczegóły. Jeśli prezes Glapiński lub prezydent mają cokolwiek konkretnego w kwestii tych dodatkowych pieniędzy z NBP na rzecz przemysłu zbrojeniowego, to żeby nie zwlekać i nie wahać się. To nie może być pojedynek polityczny i alternatywa dla tego, co już udało się załatwić - mówił.

- Jeśli to jest poważne, proszę jak najszybciej dostarczyć konkrety. Gwarantuję, że zabierze nam to kilka godzin, żeby to przekształcić w projekt ustawy. Jeśli dzisiaj dostanę ten materiał, to w poniedziałek w Sejmie będzie projekt ustawy dotyczący możliwości uruchomienia tych środków - zapowiedział premier.

Na koniec dodał:

Tylko żeby to było szybko, serio, żeby nie było tam polityki. Żeby to było w świetle reflektorów, żeby nie było tutaj dwuznaczności. Tu nie ma czego ukrywać tylko kawa na ławę i jedziemy, bo sytuacja wymaga pełnej solidarności wszystkich instytucji — powiedział Donald Tusk. — Ja deklaruję pełną gotowość do współpracy

