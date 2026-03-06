Tajemniczy wpis Beaty Mazurek. Kto zostanie kandydatem PiS na premiera?

W PiS narasta napięcie przed ogłoszeniem kandydata na premiera, a wpis Beaty Mazurek o „zdradzie” wywołuje burzę.

Celem ataku Mazurek jest Jakub Banaszek, prezydent Chełma, choć na giełdzie nazwisk są też m.in. Przemysław Czarnek i Piotr Nowak.

Kim jest Banaszek i dlaczego jego przeszłość budzi kontrowersje? Czy Kaczyński postawi na „czarnego konia”?

Poznaj szczegóły wewnętrznych rozgrywek w PiS i dowiedz się, kto może zostać kandydatem na premiera!

Burza po wpisie o „zdradzie”. Kogo ma na myśli Beata Mazurek?

Tuż przed planowaną na sobotę konwencją programową, europosłanka Beata Mazurek rozpaliła polityczne emocje do czerwoności. W krótkim, lecz dosadnym wpisie stwierdziła:

"Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, kto raz zdradził, miał zostać premierem. Autopromocja nie działa na wszystkich. Naprawdę. Bo kto raz zdradził - zrobi to znowu".

Choć nazwisko nie padło, w kuluarach Prawa i Sprawiedliwości nikt nie ma wątpliwości, do kogo adresowane są te słowa. Jak wynika z naszych informacji, celem ataku jest Jakub Banaszek – 35-letni prezydent Chełma, którego notowania na giełdzie potencjalnych kandydatów na premiera w ostatnich tygodniach znacząco wzrosły. Konflikt między Mazurek a Banaszkiem, dwojgiem polityków z Lubelszczyzny, trwa od lat, jednak jego eskalacja w tak kluczowym momencie świadczy o głębokich podziałach w partii.

Giełda nazwisk, czyli kto może zostać kandydatem PiS na premiera?

Decyzja o tym, kto zostanie twarzą partii w starciu o fotel premiera, jest jedną z najważniejszych od lat. Na stole Jarosława Kaczyńskiego leży kilka scenariuszy, a na nieoficjalnej liście kandydatów znajdują się zarówno doświadczeni politycy, jak i wschodzące gwiazdy partii. Do najczęściej wymienianych należą:

Przemysław Czarnek – Były minister edukacji i nauki, znany z wyrazistych, konserwatywnych poglądów. Uważany przez wielu za faworyta, cieszy się poparciem twardego elektoratu PiS.

Jakub Banaszek – Dynamiczny prezydent Chełma, postrzegany jako przedstawiciel młodszego pokolenia. Jego atutem jest doświadczenie samorządowe i wizerunek sprawnego menedżera, jednak ciąży na nim skomplikowana polityczna przeszłość.

Lucjusz Nadbereżny – Prezydent Stalowej Woli, kolejny samorządowiec z imponującym dorobkiem. Jest symbolem sukcesu PiS w mniejszych ośrodkach i przykładem skutecznego zarządzania lokalnego.

Piotr Nowak – Były minister rozwoju i technologii, ceniony ekonomista. Jego kandydatura byłaby sygnałem, że PiS zamierza postawić na kompetencje gospodarcze i walkę z kryzysem.

Niewykluczone jest jednak, że prezes PiS zdecyduje się na tzw. „czarnego konia” i postawi na kogoś spoza tej grupy, co byłoby zgodne z zapowiedziami o możliwym „dużym zaskoczeniu”.

Kim jest Jakub Banaszek? Sylwetka kontrowersyjnego prezydenta Chełma

Aby zrozumieć, dlaczego wpis Beaty Mazurek wywołał takie poruszenie, należy prześledzić polityczną drogę Jakuba Banaszka. Z wykształcenia prawnik, swoją działalność publiczną rozpoczynał w stowarzyszeniu „Młodzi Demokraci”, które jest młodzieżówką Platformy Obywatelskiej. Następnie związał się z Polską Razem, a później z Porozumieniem Jarosława Gowina, z ramienia którego współpracował z rządem Mateusza Morawieckiego.

W 2018 roku, jako kandydat Zjednoczonej Prawicy, wygrał wybory na prezydenta Chełma. Jego matka, Anna Dąbrowska-Banaszek, była posłanką PiS. W 2021 roku, w momencie rozpadu koalicji rządowej, Banaszek opuścił Porozumienie i współtworzył stowarzyszenie OdNowa Rzeczypospolitej Polskiej. To właśnie ta kręta droga i zmiana politycznych barw są podstawą do oskarżeń o brak lojalności, które formułują jego przeciwnicy wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy.

Wielka tajemnica Jarosława Kaczyńskiego. Decyzja wciąż nieznana

Ostateczna decyzja o tym, kto zostanie kandydatem PiS na premiera, pozostaje najściślej strzeżoną tajemnicą partii. Według nieoficjalnych informacji nazwisko zna jedynie wąskie grono najbliższych współpracowników prezesa, w tym Mariusz Błaszczak i Joachim Brudziński. Adam Andruszkiewicz, wiceszef Kancelarii Prezydenta, w porannej rozmowie w Wirtualnej Polsce przyznał, że kandydatem będzie „doświadczony polityk”, a sam wybór „może być dużym zaskoczeniem”.

Poniżej galeria zdjęć: Europosłanka Beata Mazurek wybrała się na festiwal do Opola

7

WOŹNIAK UJAWNIA: Rosja chce wywołać PANIKĘ! Czy grozi nam szok paliwowy? | Express Biedrzyckiej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.