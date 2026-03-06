Kto zostanie kandydatem na premiera z PiS? Analitycy nie mają złudzeń: to będzie ON!

Wybory parlamentarne 2027 zbliżają się wielkimi krokami, a największe partie już wskazują swoich kandydatów na stanowisko premiera. W sobotę, 7 marca prezes Prawa i Sprawiedliwość ma ogłosić kandydata partii na urząd premiera. Analitycy BETFAN przyjrzeli się sprawie i wskazali, że faworytem jest Tobiasz Bocheński oraz oszacowali szanse innych polityków, którzy potencjalnie mogą stanąć na czele rządu. Faktycznie, europoseł PiS jest także brany pod uwagę, ale ma poważną konkurencję.

Kaczyński wie, kogo chce w roli premiera. Ma konkretne wytyczne

Jarosław Kaczyński już jakiś czas temu określił, kogo widzi w roli przyszłego premiera oraz jakimi cechami powinien odznaczać się nowy szef rządu. Według prezesa PiS odpowiedni kandydat to ktoś młody, czyli poniżej pięćdziesiątki, ale już z doświadczeniem. Kaczyński chce, by był to ktoś, kto nada dynamiki na kolejne miesiące przed wyborami, ale też ktoś, kto wydaje się odpowiadać wymogom możliwości odpowiedniego zwrócenia się do prawicowego czy patriotycznego elektoratu. To ma być ktoś, kto pozwoli wygrać PiS wybory.

Kto zostanie kandydatem PiS na stanowisko premiera?

Według analityków BETFAN faworytem w wyścigu o zostanie kandydatem na premiera z ramienia PiS jest Tobiasz Bocheński, europoseł z PiS. Ich zdaniem polityk ma 46,5 proc. szans na pozostanie premierem w przypadku zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych.

Na drugim miejscu w zestawieniu analityków znalazł się Przemysław Czarnek – wiceprezes PiS oraz były minister edukacji i nauki. BETFAN szacuje szanse startu tego kandydata na stanowisko premiera na 25 proc. Szanse zdaniem analityków ma również Zbigniew Bogucki, dawniej poseł PiS, a obecnie szef Kancelarii Prezydenta RP – Karola Nawrockiego. Zgodnie z analizami BETFAN ma 20 proc. szans na zostanie twarzą potencjalnego rządu Prawa i Sprawiedliwości.

Liczą się też samorządowcy: trzy kluczowe nazwiska

Ale w grze o zostanie kandydatem na stanowisko premiera są również samorządowcy. Zdaniem ekspertów z BETFAN 10 proc. szans na pozostanie kandydatem PiS mają prezydent Otwocka - Jarosław Margielski, prezydent Chełma - Jakub Banaszek, a także prezydent Stalowej Woli - Lucjusz Nadbereżny. Dokładnie takie same szanse ma według analiz Tomasz Szatkowski - były ambasador RP przy NATO.

Skąd biorą się szacunki BETFAN?

BETFAN Political Index to systematycznie uaktualniany zestaw analiz i prognoz dotyczących ważnych wydarzeń politycznych, krajowych oraz zagranicznych, wdrożony przez dział analiz BETFAN – legalnego, polskiego bukmachera. Na podstawie danych, prognoz, a także sentymentu społecznego BETFAN prognozuje rozstrzygnięcia przyszłych zdarzeń politycznych i na tej podstawie wystawia kursy.

