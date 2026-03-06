Partia Nowa Fala wkracza do gry. Joanna Senyszyn ujawnia plan na Polskę po „Po-PiSie”

Joanna Senyszyn ogłasza powstanie partii Nowa Fala, mającej być proeuropejską i równościową alternatywą dla obecnej sceny politycznej.

Polska scena polityczna zyskała nowego gracza. Profesor Joanna Senyszyn, w rozmowie z „Super Expressem”, szczegółowo przedstawiła założenia swojego najnowszego projektu, partii politycznej o nazwie Nowa Fala. Ugrupowanie ma być nie tylko alternatywą dla obecnego układu sił, ale także realną odpowiedzią na potrzeby społeczne, zwłaszcza młodego pokolenia. Program partii jest wyrazisty, a jej struktura ma być unikalna w skali kraju.

Geneza Nowej Fali: Odpowiedź na kryzys zaufania i „PO-PiS”

Zdaniem Joanny Senyszyn, powołanie do życia Nowej Fali jest bezpośrednią konsekwencją obecnej sytuacji politycznej i rosnącego rozczarowania wyborców. Jak podkreśla, wyniki ostatnich wyborów pokazały słabość obecnej koalicji rządzącej w starciu z Prawem i Sprawiedliwością.

„Nowa fala jest powizą na społeczne zapotrzebowanie. Wybory 1 czerwca pokazały, że koalicja obywatelska łącznie z przystawkami nie jest już w stanie obronić nas przed powrotem PiS do władzy” – argumentuje prof. Senyszyn.

Partia ma ambicję zagospodarować elektorat, który czuje się osierocony przez dominujące siły polityczne. Szczególny nacisk kładziony jest na młodych Polaków, którzy, według założycielki, aktywnie poszukują nowej jakości.

„75% młodych ludzi szuka innego rozwiązania niż PO-PiS. No i moja partia jest właśnie odpowiedzią na ich poszukiwania” – dodaje.

Misją Nowej Fali jest fundamentalna zmiana kultury politycznej w Polsce. Zamiast eskalacji konfliktu, partia chce skupić się na dialogu i współpracy. To propozycja dla wszystkich, którzy mają dość politycznej nienawiści i polaryzacji.

„To jest partia dla wszystkich, którzy mają dosyć tych ciągłych nieporozumień, tego chamskiego języka w polityce, tej niechęci, nienawiści, tego ciągłego pogłębiania rowów zamiast ich zasypywania. Moja partia będzie budować most” – deklaruje liderka.

Kluczowe filary programu Nowej Fali. Od świeckiego państwa po reformę emerytalną

Program ugrupowania opiera się na kilku konkretnych i odważnych postulatach, które mają zdefiniować jego tożsamość. Ideologicznie partia określana jest jako „proeuropejska, demokratyczna i bardzo równościowa”, dbająca o prawa wszystkich obywatelek i obywateli. Wśród priorytetów na pierwsze 100 dni rządów znalazły się gotowe projekty ustaw.

Świeckie państwo i likwidacja przywilejów Kościoła

Najbardziej wyrazistym i gotowym do wdrożenia postulatem jest radykalna zmiana relacji państwo-Kościół. Prof. Senyszyn szczegółowo wyjaśnia założenia projektu, który składała w Sejmie już w 2020 roku.

„Mamy gotową ustawę dotyczącą likwidacji finansowych przywilejów Kościoła. W 2020 roku popierało ją ponad 60 proc. społeczeństwa. Sądzę, że dziś to poparcie mogłoby być jeszcze wyższe. Polacy generalnie nie akceptują sytuacji, w której ktokolwiek korzysta ze szczególnych przywilejów. Tymczasem Kościół i duchowieństwo mają ich bardzo wiele. W praktyce stanowi to nieuczciwą konkurencję wobec przedsiębiorców, zwłaszcza małych i średnich firm. Dlatego te przywileje finansowe powinny zostać zlikwidowane. Kościół powinien płacić podatki, zarówno od nieruchomości, jak i od osiąganych dochodów. W tej chwili Kościół katolicki funkcjonuje jak podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Nie powinien być finansowany z budżetu państwa. Kiedy zostanie usytuowany we właściwym miejscu w systemie państwa, przestanie być najbogatszą instytucją w Polsce. Wówczas zmniejszy się także jego wpływ na kształt prawa. To właśnie oddziaływanie Kościoła, moim zdaniem sprawia, że obowiązuje restrykcyjna ustawa antyaborcyjna oraz że osoby LGBT+ nie mają takich samych praw jak pozostali obywatele” – wyjaśnia prof. Senyszyn.

Ochrona zdrowia z naciskiem na profilaktykę

Kolejnym priorytetem jest reforma ochrony zdrowia, która, zdaniem liderki Nowej Fali, „gnije najbardziej”. Receptą ma być położenie znacznie większego nacisku na działania prewencyjne.

„Jeżeli chodzi o publiczną ochronę zdrowia to musimy dużo większą uwagę przywiązywać do profilaktyki, bo to jest taki najtańszy sposób zapewnienia społeczeństwu lepszego zdrowia. Wczesne badania, szczepienia, to jest właśnie to, na co trzeba głównie postawić” - mówi Senyszyn w rozmowie z "Super Expressem".

Partia nie sprzeciwia się rozwojowi prywatnej opieki medycznej, ale stawia jasny warunek: „nie może się rozwijać kosztem publicznej”.

Godne emerytury i polityka społeczna

Nowa Fala zamierza również zająć się systemem emerytalnym. Profesor Senyszyn uważa za niedopuszczalną sytuację materialną wielu seniorów.

„Na pewno będziemy mieć projekty ustaw dotyczące reformy emerytalnej, dlatego że no jest jednak niedopuszczalne, żeby tak wielu emerytów miało głodowe emerytury, bo naprawdę poniżej 2000 na rękę. To jest uwłaczające dla ludzi, którzy wiele lat pracowali” - twierdzi liderka Nowej Fali.

Nowoczesna edukacja

W programie partii ważne miejsce zajmuje także edukacja, która ma kształtować kompetencje przyszłości, a nie tylko odtwórczą wiedzę.

„Edukacja także jest niezwykle ważna, bo właśnie trzeba dzieci już uczyć innej odpowiedzialności, myślenia, a nie tylko wykuwania regułek na pamięć” - twierdzi.

Demokratyczna struktura. Rewolucyjny model zarządzania partią

Tym, co ma wyróżniać Nową Falę na tle innych partii, jest jej wewnętrzna struktura. Joanna Senyszyn zapowiada model oparty na realnym wpływie członków na decyzje, w tym na kształt list wyborczych.

„Moja partia będzie wskroś demokratyczna, to na tych 920 osób wystawionych do Sejmu i 100 do Senatu, czyli razem 1200 osób, to ja z gronem założycieli będziemy decydować tylko o 20 miejscach, a 1000 miejsc jest do podziału do decyzji członków partii” - mówi Senyszyn.

To członkowie, poprzez swoją aktywność i zaangażowanie, mają decydować o tym, kto zasłużył na czołowe miejsca na listach.

„Oni sami będą decydować, kto najlepiej pracował przez tych kilkanaście miesięcy, kto najlepiej przyczynił się do sukcesu partii i jej rozpoznawalności” – mówi nam profesor Senyszyn, podkreślając oddolny charakter projektu.

Strategia na wybory 2027. Samodzielny start i wyraźne „czerwone linie”

Strategia wyborcza ugrupowania jest jasno określona. Nowa Fala planuje samodzielny start w wyborach parlamentarnych w 2027 roku i zamierza szeroko adresować swój program, licząc na wyborców różnych środowisk politycznych.

„Myślę, że mamy szansę odebrać część elektoratu Konfederacji, ale także oczywiście wszystkim pozostałym partiom, nie wykluczając też PSL-u” – analizuje prof. Senyszyn, wskazując na ambicję przełamania obecnego układu sił.

Jednocześnie liderka ugrupowania stawia wyraźne „czerwone linie” w kwestii ewentualnych sojuszy politycznych.

„Na pewno nie wejdę ani w jakiekolwiek nie będę miała konszachtów ani z PiS-em, ani z żadną Konfederacją, ani z żadną klerykalną prawicą” – twierdzi liderka partii, deklarując jednoznaczne stanowisko.

Współpraca po wyborach, jak zaznacza, jest możliwa wyłącznie z ugrupowaniami demokratycznymi i proeuropejskimi. Nowa Fala ma być finansowana przede wszystkim ze składek członkowskich oraz darowizn sympatyków.

Czy projekt zdoła zbudować trwałe poparcie i stać się realną siłą zdolną do przełamania obecnego impasu na polskiej scenie politycznej? Odpowiedź przyniosą najbliższe miesiące i polityczna weryfikacja przy urnach.

