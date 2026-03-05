Konflikt w PiS? Morawiecki o swojej strategii gospodarczej i relacjach z Kaczyńskim

W PiS narasta napięcie wokół Mateusza Morawieckiego i jego autorskiej strategii gospodarczej.

Były premier odpiera zarzuty o działanie wbrew partii, lecz spekulacje o wewnętrznym konflikcie nie milkną.

Czy prezentacja "Power by Poland" to próba umocnienia pozycji Morawieckiego przed ogłoszeniem kandydata na premiera?

"Power by Poland" – solowa inicjatywa czy uzupełnienie programu partii?

Atmosfera w Prawie i Sprawiedliwości stała się wyraźnie gęstsza. Powodem jest inicjatywa wiceprezesa partii, Mateusza Morawieckiego, który na piątek zapowiedział prezentację raportu gospodarczego "Power by Poland". W zaproszeniu na to wydarzenie były premier określił dokument jako "własną strategię budowy silnej polskiej gospodarki". To sformułowanie wywołało falę spekulacji i, jak donoszą media, niezadowolenie w centrali partii przy ulicy Nowogrodzkiej.

Podczas spotkania z sympatykami PiS w Jeleniej Górze, Morawiecki postanowił uciąć te spekulacje. Zapewniał, że jego działania są w pełni zintegrowane z polityką ugrupowania.

- Jutrzejsza konferencja gospodarcza nie tylko nie jest w kontrze do programu PiS, ale jest doskonałym uzupełnieniem do niego. Doszukiwanie się tu jakiejkolwiek kolizji jest absurdalne - stwierdził stanowczo były szef rządu.

Tłumaczenia te mają na celu uspokojenie nastrojów, jednak sam fakt ich składania potwierdza, że w partii pojawiły się wątpliwości co do intencji byłego premiera. Działanie na własną rękę, zwłaszcza tuż przed kluczowymi dla partii wydarzeniami, jest często odbierane jako próba budowania własnej, niezależnej pozycji.

Morawiecki tonuje nastroje: "Rozmawiamy z prezesem bardzo często"

Wiceprezes PiS starał się zdementować doniesienia o rzekomej presji, jaka miała być na niego wywierana w celu odwołania piątkowej konferencji. Podkreślił również, że jego warszawskie wydarzenie jest w pełni "kompatybilne" z zaplanowaną na sobotę partyjną konferencją w Krakowie, podczas której ma zostać ogłoszony oficjalny kandydat Prawa i Sprawiedliwości na stanowisko premiera.

Chcąc pokazać jedność i lojalność wobec lidera, Morawiecki odniósł się także do swoich relacji z Jarosławem Kaczyńskim.

— Z prezesem Kaczyńskim rozmawiamy bardzo często o rozwoju, problemach kraju czy bezpieczeństwie, to jest temat numer jeden — zaznaczył, próbując tym samym pokazać, że jego działania są konsultowane i zgodne z wolą prezesa.

Tego typu deklaracje są standardowym elementem politycznej gry, mającym na celu wyciszenie medialnej burzy i wewnętrznych sporów. Niemniej, pytania o przyszłość i jedność w PiS pozostają otwarte.

Gra o przywództwo i walka o fotel premiera

Całe zamieszanie wokół prezentacji Mateusza Morawieckiego należy postrzegać w szerszym kontekście walki o wpływy i przyszłe przywództwo w Prawie i Sprawiedliwości. Partia, będąc w opozycji, szuka nowej dynamiki i wyrazistego lidera, który mógłby poprowadzić ją do zwycięstwa w kolejnych wyborach. W tym kontekście każdy ruch znaczących polityków jest bacznie obserwowany.

Kluczowym elementem tej układanki jest nadchodzące ogłoszenie kandydata na premiera. Zapytany przez dziennikarzy, czy wie, kto nim zostanie, Morawiecki odpowiedział wymijająco, że to "sprawy wewnątrzpartyjne". Ta powściągliwość może świadczyć o tym, że decyzje na najwyższym szczeblu jeszcze się ważą, a jego piątkowa prezentacja może być formą wywarcia presji lub zaprezentowania się jako najpoważniejszy i najbardziej merytoryczny kandydat.

W kuluarach mówi się o kilku potencjalnych nazwiskach, a wewnętrzna rywalizacja w PiS staje się coraz bardziej widoczna. Inicjatywa Morawieckiego jest postrzegana jako próba wyjścia przed szereg i pokazania, że to on ma kompleksową wizję dla Polski, niezależnie od oficjalnych struktur partyjnych.

Doświadczenie: Jako były premier dysponuje największym doświadczeniem rządowym.

Wizja gospodarcza: Prezentacja "Power by Poland" ma udowodnić jego kompetencje w kluczowym dla wyborców obszarze.

Ambicje polityczne: Nikt nie ma wątpliwości, że celem Morawieckiego jest powrót na stanowisko szefa rządu.

Najbliższe dni piątkowa prezentacja w Warszawie i sobotnia konferencja w Krakowie, będą kluczowe. Pokażą, czy Mateusz Morawiecki zdołał przekonać do swojej wizji prezesa i partyjne elity, czy też jego solowa akcja pogłębi jedynie istniejące tarcia w PiS.

