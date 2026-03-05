Mentzen nie zostawia suchej nitki na PiS i PO. "NBP nie wyczaruje 200 mld zł"

Sławomir Mentzen ostro krytykuje PiS i PO za uproszczone myślenie o finansowaniu armii.

Lider Konfederacji odrzuca pomysł "wyczarowania" 200 mld zł przez NBP, ostrzegając przed negatywnymi skutkami.

Mentzen podkreśla swoje konsekwentne stanowisko przeciwko drukowaniu pieniędzy i zadłużaniu państwa.

Mentzen: „Świat prosto wygląda w oczach kiboli PO i PiS”

Lider Konfederacji w ostrych słowach skomentował spór polityczny wokół finansowania wydatków na obronność. W jego ocenie zarówno obóz rządzący, jak i opozycja przedstawiają uproszczony obraz sytuacji.

„To zabawne, jak świat prosto wygląda w oczach kiboli PO i PiS. Jedni twierdzą, że Polska przetrwa, tylko jeżeli zadłużymy się w euro. Drudzy nagle uznali, że to bez sensu, bo przecież NBP może wyczarować 200 mld zł i rozwiązać problem zakupu uzbrojenia bez długu!” – napisał Sławomir Mentzen na platformie X.

Jak dodał, takie myślenie prowadzi do absurdalnych wniosków.

„Tylko czekać, aż ktoś inny zauważy, że w ten sam sposób można rozwiązać problemy naszej ochrony zdrowia, systemu emerytalnego i mieszkalnictwa. Przecież jeśli wyczarowanie 200 mld zł nie jest szkodliwe, to po co się ograniczać? Wyczarujmy 400 mld zł. Czemu nie?” – ironizuje polityk.

„Nie ma czegoś takiego jak darmowy pieniądz”

Mentzen w kolejnym wpisie odniósł się bezpośrednio do pomysłu finansowania wydatków publicznych poprzez działania banku centralnego. Jego zdaniem taka koncepcja ignoruje podstawowe zasady ekonomii.

„Nie ma czegoś takiego jak darmowy pieniądz. Realne pieniądze nie pochodzą z czarów, operacji księgowych ani z drukarki” – napisał lider Konfederacji. I dodaje wprost: „NBP nie wyczaruje prawie 200 mld zł bez negatywnych skutków dla naszej gospodarki. Kto uważa inaczej, nie rozumie o czym mówi”.

Mentzen: „Zawsze byłem przeciwko drukowaniu pieniędzy”

Polityk podkreślił, że jego stanowisko w sprawie polityki finansowej państwa pozostaje niezmienne niezależnie od tego, kto rządzi.

„Zawsze byłem przeciwko drukowaniu pieniędzy, zadłużaniu się i wysokim podatkom, niezależnie od tego, kto te głupoty proponował. I zawsze tak będę robił”.

Mentzen podsumował swój wpis mocnym atakiem na dwie największe partie w Polsce.

„PiS z PO konsekwentnie psują państwo. Rozwalone sądownictwo, dziadowska ochrona zdrowia, niesprawna armia, absurdalny system podatkowy, rozdęte wydatki socjalne i szybko rosnące zadłużenie to ich wspólne dzieło”.

„Nie wystarczy zamienić jednych na drugich”

Na końcu wpisu lider Konfederacji przekonuje, że zmiana jednej z dominujących partii na drugą nie rozwiąże problemów państwa.

„Nie wystarczy zamienić jednych na drugich, bo to nic nie zmienia. Trzeba odsunąć jednych i drugich. I to właśnie zrobi Konfederacja!” – napisał Mentzen.

