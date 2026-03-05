Glapiński ujawnia. Nawrocki przerwał spotkanie, bo „śpieszył się do behawiorystki”

Prezes NBP Adam Glapiński ujawnił kulisy spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim.

Według Glapińskiego, Nawrocki spieszył się, bo „behawiorystka już czekała” w sprawie jego zwierząt.

Ta dygresja pojawiła się w kontekście poważnej dyskusji o programie SAFE.

Sprawdź, jak Glapiński połączył boks, patriotyzm i... psy!

– Trochę interesuję się behawiorystyką zwierząt. Nawiasem mówiąc, o tym z prezydentem [Nawrockim] wczoraj rozmawialiśmy, bo się śpieszył po konferencji prasowej, bo pani behawiorystka już czekała w sprawie jego zwierząt, także znaleźliśmy jeszcze jedną wspólną płaszczyznę poza boksem i miłością do kraju ojczystego – powiedział Adam Glapiński na koniec konferencji.

Czy prezydent Nawrocki „przerwał” spotkanie? To wersja Adama Glapińskiego

Z wypowiedzi szefa banku centralnego wynika, że prezydent Karol Nawrocki miał napięty grafik, a powodem była zaplanowana wizyta specjalisty. Jak ujął to Glapiński, pośpiech był na tyle duży, że prezydent miał skrócić lub uciąć spotkanie, by zdążyć na umówioną konsultację. Należy jednak podkreślić, że jest to opis sytuacji przedstawiony wyłącznie przez jedną ze stron rozmowy. Bez oficjalnego komentarza Kancelarii Prezydenta trudno jednoznacznie stwierdzić, jak dokładnie wyglądał harmonogram i przebieg spotkania.

Polityczne tło dygresji: Spór o program „polski SAFE 0 proc.”

Anegdota o behawiorystce nie pojawiła się w próżni. Dzień wcześniej, w czwartek, Adam Glapiński i Karol Nawrocki spotkali się w Pałacu Prezydenckim, by omówić kwestie finansowania polskiej obronności. Spotkanie było pokłosiem wcześniejszych deklaracji prezydenta dotyczących stworzenia alternatywy dla unijnego programu pożyczkowego na zbrojenia.

Tusk żąda natychmiastowego podpisu i naciska na SAFE: "Nie ma czasu na kombinacje"

Prezydent Nawrocki promuje ideę „polskiego SAFE 0 proc.”, czyli programu, który miałby zapewnić preferencyjne finansowanie dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. W tym celu niezbędna jest współpraca z Narodowym Bankiem Polskim. Spotkanie z prezesem Glapińskim miało kluczowe znaczenie dla przyszłości tego projektu.

Poniżej galeria zdjęć: Glapiński nad morzem

24

Express Biedrzyckiej - WSTĘP Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.