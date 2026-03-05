Cezary Tomczyk: „Polskie SAFE 0 proc.”? Zróbmy SAFE razy dwa. Będzie 400 mld zł

2026-03-05 16:10

Rząd czeka na podpis prezydenta pod ustawą o programie SAFE – unijnych pożyczkach na obronność. Tymczasem prezydent Karol Nawrocki (43 l.) i prezes NBP Adam Glapiński (76 l.) zaproponowali alternatywę: „polskie SAFE 0 proc.”. – Propozycja prezydenta może być uzupełnieniem dla procesu modernizacji armii. Zróbmy SAFE razy dwa! – powiedział nam wiceszef MON Cezary Tomczyk, który apeluje do Nawrockiego: „Niech podpisze ustawę”.

Cezary Tomczyk

Autor: Art Service / Super Express Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk podczas konferencji prasowej w Warszawie, przemawiający przy mównicy na tle flag UE, Polski i NATO, omawia integrację polskiej infrastruktury paliwowej z systemem rurociągów NATO. Więcej na ten temat przeczytasz na Super Biznes.
  • PiS krytykuje unijny SAFE, prezydent Nawrocki zwleka z podpisem i proponuje „polskie SAFE 0 proc.” z NBP, mimo braku zysków i zakazu konstytucyjnego.
  • PiS widzi szansę w 700 tonach złota NBP, Czarzasty drwi: „Glapiński cudem znalazł 200 mld – dajmy je na zdrowie zamiast SAFE”.
  • Ministrowie Kosiniak-Kamysz i Tomczyk: SAFE z zerowym VAT jest priorytetem, armia czeka na podpis, propozycja prezydenta może być tylko dodatkiem.

Awantura o środki dla wojska

PiS krytykuje unijny program SAFE (pożyczek na kwotę 180 mld zł z trzyprocentowym oprocentowaniem). Prezydent Nawrocki zwleka z decyzją o podpisie ustawy (ma czas do 20 marca), proponując w zamian finansowanie zakupów dla wojska ze środków banku centralnego. Prezes NBP Adam Glapiński wyjaśnia: „W 95 proc. zysk przekazywany jest rządowi i używany w określonym celu”.

Burza w sieci po propozycji Karola Nawrockiego! "SAFE o proc." wzbudza wiele emocji

Problem w tym, że NBP od czterech lat nie odnotował zysku, a konstytucja zabrania przekazywania rządowi rezerw NBP. Politykom PiS przepisy nie przeszkadzają. – 700 ton złota (w rezerwie NBP), to już jest silna podstawa do tego, aby można było wykorzystać te zapasy finansowe – ocenił były szef MON, poseł Mariusz Błaszczak (56 l.). - Wydarzył się cud. Prezes NBP znalazł 200 mld zł. Zostawmy SAFE a te 200 mld przekażmy na ochronę zdrowia - tak zadrwił z propozycji Glapińskiego marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (66 l.).

Każde pieniądze dla wojska są mile widziane

Szef MON jest otwarty na propozycję prezydenta, choć wciąż liczy na podpis pod ustawą o SAFE, która zapewnia m.in. zwolnienie z VAT przy zakupach obronnych. – Każde pieniądze dodatkowe do SAFE (...) są ważne dla Wojska Polskiego. SAFE 0 proc. nie może być alternatywą dla SAFE – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

O komentarz do sprawy zapytaliśmy wiceszefa MON. - Potrzebujemy środków na realizację Tarczy Wschód i systemów antytronowych, natychmiast. Wszystko jest przygotowane. SAFE jest wynegocjowany. Armia czeka na pieniądze. Propozycja prezydenta może być uzupełnieniem dla procesu modernizacji armii. Zróbmy SAFE razy dwa! Jeśli możemy mieć 400 mld zł na armię zamiast 200 mld to chętnie przyjrzymy się propozycji – powiedział Cezary Tomczyk „Super Expressowi”. - Póki co - panie prezydencie - czekamy na podpis pod SAFE. Armia czeka na środki. Im więcej możliwości - tym lepiej – dodaje wiceminister.

Donald Tusk o programie SAFE
