Szef MON reaguje na szokujące słowa Suskiego pod adresem żołnierza. Użył bardzo mocnych słów

W niedzielę 1 marca w Radomiu odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w asyście honorowej żołnierzy z radomskiego garnizonu. Uczestniczyli w nich politycy, w tym Marek Suski. Z relacji Onetu wynikało, że „Suski złamał jasne wytyczne dowództwa Garnizonu Radom i zasady apolityczności armii”. Jak doniósł portal: - Mimo wyraźnego zakazu wygłaszania przemówień politycznych w obecności asysty honorowej, parlamentarzysta wszedł na mównicę, by atakować premiera i marszałka Sejmu. Od posła oberwało się też majorowi Andrzejowi Kalisiakowi, dowódcy Garnizonu Radom.

Portal zamieścił też nagranie, na którym Suski zabiera głos podczas uroczystości. - Proszę państwa, doszło tu do wielkiego skandalu. Właśnie wasz dowódca próbował uniemożliwić wystąpienia parlamentarzystom. Przyszli do nas i powiedzieli, że posłowie to mogą sobie po uroczystościach przemawiać. Panie pułkowniku Kalisiak czy pan jest polskim oficerem, czy przedstawicielem junty Tuska i Czarzastego? Niech pan się zastanowi, co pan robi - mówił poseł PiS, Marek Suski.

Kosiniak-Kamysz skomentował zachowanie Suskiego względem żołnierza. Chce ukarania posła PiS

Do sprawy odniósł się w czwartek, 5 marca, we wpisie na X szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz:

Wojsko Polskie służy wszystkim Polakom – nie partiom, politykom czy bieżącym interesom wyborczym. Zachowanie posła Marka Suskiego wobec żołnierza podczas uroczystości w Radomiu było skandaliczne. To bezpardonowe oplucie polskiego munduru. Jako minister i poseł złożę wniosek do sejmowej komisji etyki o ukaranie posła PiS za te haniebne słowa - napisał wicepremier Kosiniak-Kamysz.

O sytuację z Suskim minister obrony narodowej został też zapytany w czasie czwartkowej konferencji prasowej. Ocenił zachowanie Suskiego jako „skandaliczne”. - Widać, że pan poseł przekracza granice dobrego smaku i podstawowej przyzwoitości. To chamstwo - dodał wicepremier Kosiniak-Kamysz.

Suski zapytany o swoje zachowanie 1 marca. Tak się tłumaczył

Poseł Marek Suski pytany o sytuację z Radomia powiedział w czwartek dziennikarzom w Sejmie, że nie żałuje swoich słów. - Przede wszystkim nie ma takiego obyczaju, żeby wojsko zakazywało wystąpień posłom w czasie uroczystości, a tego typu sformułowania tam padały. A jak zapytałem dlaczego, to usłyszałem, „bo nie ma czasu, a możecie sobie występować po uroczystościach”. Więc to był skandal niebywały i do tego skandalu się odniosłem - podkreślił.

Na pytanie, czy uroczystości wojskowe to dobry moment na krytykę rządu, Suski odparł, że nie były to uroczystości wojskowe. Na uwagę, że był to jednak Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych polityk odparł: Tak, to prawda. - Pod pomnikiem, który był budowany przez społeczeństwo Radomia, byłem również jednym z tych, który wspierał budowę tego pomnika. Występowali tam przedstawiciele różnych środowisk, tylko zabroniono występować posłom PiS. To jest skandal, to jest cenzura i będziemy z cenzurą walczyć - podkreślił Suski.