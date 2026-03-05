Karol Nawrocki stanowczo o programie SAFE. Ma jasne stanowisko

Karol Nawrocki podkreślił, że ma konstytucyjny czas na podjęcie decyzji w sprawie ustawy o europejskim programie SAFE i nie ulegnie presji w kwestii terminu jej podpisania lub odrzucenia.

Prezydent wraz z prezesem NBP Adamem Glapińskim przedstawili propozycję "polskiego SAFE 0 proc.", finansowanego przez NBP, jako alternatywę dla unijnego programu, budząc kontrowersje i zdziwienie co do pośpiechu w oczekiwaniu na decyzję w sprawie ustawy unijnej.

Ustawa implementująca unijny program SAFE czeka na decyzję prezydenta do 20 marca. Prezydent zapowiedział spotkanie z premierem Tuskiem, wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem i prezesem Glapińskim, aby omówić założenia "SAFE 0 proc.".

Polska jest największym beneficjentem unijnego programu pożyczek SAFE. Może z niego pozyskać około 43,7 mld euro, co stanowi prawie 200 mld złotych. Zgodnie z deklaracjami rządu, 89 proc. tych środków ma trafić do polskich firm zbrojeniowych, a pieniądze mają zostać przeznaczone na wzmocnienie bezpieczeństwa Polski.

Karol Nawrocki, pytany o termin podjęcia decyzji w sprawie ustawy o europejskim programie SAFE, zaznaczył, że ma na to konstytucyjnie określony czas.

- Mam ustawowy, konstytucyjny czas na podpisanie bądź niepodpisanie prawa zaproponowanego przez większość parlamentarną i nikt nie będzie nakładał na prezydenta Polski presji, kiedy mam to podpisać, kiedy mam tego nie podpisać – oświadczył.

Prezydent wyraził również zdziwienie, dlaczego tak "nerwowo czeka się" na jego decyzję, szczególnie w sytuacji, gdy nie zbadano jeszcze możliwości sfinansowania zbrojeń bez "uciążliwego i warunkowego kredytu z Unii Europejskiej".

"Polski SAFE 0 proc." jako alternatywa?

W środę prezydent Karol Nawrocki wraz z prezesem NBP Adamem Glapińskim przedstawili propozycję "polskiego SAFE 0 proc.". W przeciwieństwie do unijnego programu, ten polski wariant miałby być finansowany z pomocą Narodowego Banku Polskiego. Politycy obozu rządzącego podkreślają, że propozycja ta nie może być alternatywą, lecz uzupełnieniem wobec unijnego programu.

Ustawa implementująca unijny program SAFE czeka na podpis prezydenta, który ma czas na podjęcie decyzji do 20 marca. Karol Nawrocki, podczas konferencji prasowej z prezydentem Rumunii, dopytywany o możliwość połączenia obu programów, powtórzył swoje zdziwienie.

Prezydent zapowiedział, że w najbliższym czasie zaprosi premiera Donalda Tuska, wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz prezesa NBP Adama Glapińskiego, aby omówić założenia zaproponowanego przez niego "SAFE 0 proc.".

