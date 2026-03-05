Andrzej Duda założył biuro w prestiżowej części Krakowa. Pierwszego dnia dziarsko ruszył do pracy [ZDJĘCIA]

Adam Brzozowski
2026-03-05 6:00

Andrzej Duda (54 l.) jest aktualnie biznesmenem i szefem założonej przez siebie fundacji. Reporter „Super Expressu” zaważył byłego prezydenta, jak wprowadził się do nowego biura w Krakowie, skrytego w zieleni Plant, blisko Zamku Królewskiego na Wawelu.

Były prezydent otworzył biuro w Krakowie

Andrzej Duda po zakończeniu prezydentury związał się z branżą fintech, obejmując stanowisko w radzie nadzorczej ZEN.com, ale jego nowa aktywność zawodowa zbiegła się w czasie z poważnymi problemami tej firmy. W październiku 2025 r. były prezydent dołączył do rady nadzorczej litewskiej spółki, która rozwija usługi płatnicze i deklaruje ambicje ekspansji na rynki Azji i Bliskiego Wschodu. Firma przedstawiała jego rolę jako wsparcie w kontaktach międzynarodowych i w relacjach z regulatorami.Kilka tygodni później ZEN.com znalazł się jednak w centrum głośnej decyzji nadzorczej. Bank Litwy nałożył na fintech karę w wysokości 1,8 mln euro za poważne naruszenia przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz ochrony środków klientów. Kontrola wykazała m.in. braki w ocenie ryzyka, nieprawidłowości w systemach kontroli wewnętrznej i uchybienia w procedurach AML. Firma została zobowiązana do usunięcia nieprawidłowości.

Wspólny biznes z żoną

Ale na tym Andrzej Duda z żoną Agatą Kornhauser-Dudą (54 l.) założył niedawno spółkę Andrzej Duda PAAD oraz prowadzi organizację Fundacja Central European 3Seas Institute — Andrzej Duda Foundation. Niedawno były prezydent założył własne biuro, które znajduje się na Starym Mieście w Krakowie. Andrzej Duda przybył ostatnio w południe do nowego lokalu gotowy do pracy. Towarzyszyła mu ochrona SOP. ABR

