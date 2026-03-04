Zbigniew Bogucki komentuje "polski SAFE". To cios w rząd?

Prezydent Nawrocki planuje spotkanie z premierem Tuskiem i ministrem Kosiniakiem-Kamyszem w celu omówienia propozycji SAFE 0 proc.

Zbigniew Bogucki podkreśla, że rezerwy te są 5,5 razy większe niż środki przewidziane w unijnym programie SAFE i mogą być wykorzystane bez warunkowości.

Propozycja SAFE 0 proc. ma uniezależnić polskie bezpieczeństwo od czynników zewnętrznych i zapewnić elastyczność w zakupach sprzętu wojskowego.

Zbigniew Bogucki w programie "Gość Wydarzeń" oznajmił, że prezydent Karol Nawrocki planuje spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem oraz wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Celem rozmów ma być omówienie propozycji SAFE 0 proc. "Żeby pochylić się nad tą propozycją i rozważyć wszystkie argumenty za i przeciw" – powiedział Bogucki.

Szef Kancelarii Prezydenta zaznaczył, że propozycja prezydenta "nie jest przeciwko rządowi. Jest za bezpieczeństwem i przeciwko zadłużaniu się". Podkreślił również, że Polska posiada znaczne rezerwy walutowe w NBP, wynoszące 240 mld euro, z czego 74 mld euro to złoto. Według Boguckiego, kwota ta jest 5,5 razy większa niż środki przewidziane w unijnym programie SAFE.

- Dzisiaj możemy z tych wartości skorzystać dla bezpieczeństwa państwa – stwierdził.

Bogucki zasugerował, że wystarczyłoby wykorzystać "jedną niewielką część samej tej drugiej kwoty, czyli rezerwy, która jest deponowana w złocie", aby stworzyć mechanizm pozwalający na pozyskanie środków w ciągu najbliższych pięciu lat, które dorównają lub nawet przekroczą europejski program SAFE.

- Dlaczego z tego nie skorzystać? Dlaczego wiązać sobie ręce warunkowością? – pytał retorycznie.

Komentując unijny program SAFE, Bogucki podkreślił, że "polskie bezpieczeństwo nie może być zależne od widzimisię, czy uznaniowości czynników, które są poza naszymi granicami". Zaznaczył, że "o polskim bezpieczeństwie mają decydować Polacy, którzy wypracowali te wielkie rezerwy walutowe NBP".

- "Polski SAFE 0 proc.", który proponuje prezydent Nawrocki razem z prezesem NBP jest częścią, moim zdaniem, bardzo szerokiej dyskusji. Zmieniają się okoliczności, zmieniają się czasy, zmieniają się zagrożenia, przyspiesza geopolityka, my musimy naprawdę wszyscy: prezydent, różnego rodzaju instytucje takie jak NBP, ale także rząd usiąść - dodał.

Nawrocki o "Polskim SAFE"

Karol Nawrocki na konferencji prasowej poinformował, że spotkanie z prezesem NBP Adamem Glapińskim dotyczyło "dobrej i efektywnej alternatywy dla programu SAFE". Po tygodniach spotkań ekspertów w Kancelarii Prezydenta i działaniach prezesa NBP, dyskutowano o "polskim SAFE 0 proc.". Prezydent, pytany o szczegóły, czy wydatki w ramach proponowanej alternatywy pokryją się z planami zakupu uzbrojenia przewidzianymi dla programu SAFE i czy większość środków byłaby wydawana w Polsce.

- O takich szczegółach nie rozmawialiśmy. Natomiast powinny być te środki finansowe – i z całą pewnością będą wydane – na to, co najbardziej potrzebne jest polskiej armii, bez pewnych więzów, które są wokół europejskiego programu SAFE - stwierdził.

Prezydent wskazał na przykład zakupu amerykańskich samolotów F-35.

- Jeśli uznajemy, że amerykańskie samoloty F-35 są dobre dla polskich sił zbrojnych i są najlepiej rozwinięte technologicznie na świecie, to z takiego programu polskiego SAFE moglibyśmy je kupować, czy także z amunicją wojskową, czy z całym zakresem sprzętu wojskowego - ocenił.

Zapewnił również, że program SAFE 0 proc. oferuje "głęboką dalszą elastyczność potencjalnym inwestycjom", co umożliwi elastyczne reagowanie na potrzeby polskich sił zbrojnych. Podkreślił, że będzie on kompatybilny z dotychczasowymi zakupami, nie niosąc przy tym "obciążeń finansowych dotyczących warunkowości, czy obciążeń politycznych".

