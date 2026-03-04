Dwie elektrownie gazowe powstaną na zachodzie Polski. Wartość inwestycji to 6 mld zł

Jedna z elektrowni powstanie w Rybniku (woj. śląskie) a druga w Gryfinie (woj. zachodnio-pomorskie) Umowę na ich budowę podpisano w obecności ministra energii Miłosza Motyka oraz przedstawicieli inwestorów: prezesa PGE Dariusza Lubery, prezesa Polimexu Mostostal Jakuba Stypuły oraz prezes Siemens Energy Polska Grzegorza Należytego. Zdaniem Dariusza Lubery, gaz to „most, który musimy przejść między węglem a energetyką zeroemisyjną”.

- Dzisiaj Polska może być wzorem w zakresie przeprowadzania transformacji energetycznej – mówił Miłosz Motyka. - Polska dzięki odważnym decyzjom (...) zbudowała energetykę silną i odporną na geopolityczne wstrząsy. Polska jest bezpieczna energetycznie dzięki temu, że potrafiliśmy współpracować ponad podziałami i realizować strategie przyjęte na lata – podkreślił minister.

Prof. Michał Domagała z Rady Nadzorczej PGE mówił z kolei o wpływie inwestycji na ceny. – To misja, której elementem jest bezpieczeństwo energetyczne, które przejawia się m.in. w niezawodności dostaw i cenie: ta inwestycja pozwoli sprzedawać energię po dobrych cenach – mówił i dodał: Bardzo dziękuję, że polskie firmy mogą brać udział w tym przedsięwzięciu.

Marszałek województwa śliskiego Wojciech Saługa mówił zaś o skali inwestycji. – Obie elektrownie dostarczą energię elektryczną dla 3 mln gospodarstw domowych. To tak, jakby zasilić całe województwo śląskie. To pokazuje, jak ważne są decyzje, które dziś zapadają – stwierdził.