Karol Nawrocki po spotkaniu z prezesem NBP mówi o "Polskim SAFE 0 proc.". Znamy szczegóły

Prezydent i prezes NBP przedstawili innowacyjną propozycję finansowania zbrojeń kwotą 185 mld zł bez konieczności zaciągania unijnych pożyczek.

Kluczowym elementem propozycji jest wykorzystanie zysków wypracowanych przez NBP oraz rezerw złota, co ma zapewnić finansowanie bez odsetek.

"Polski SAFE 0 proc." ma oferować większą elastyczność w wyborze dostawców sprzętu oraz uniezależnić finansowanie armii od politycznych decyzji podejmowanych w Unii Europejskiej, unikając zadłużenia przyszłych pokoleń.

Podczas konferencji prasowej prezydent Nawrocki podkreślił, że celem spotkania nie jest deklaracja ostatecznej decyzji w sprawie unijnego SAFE, lecz przedstawienie korzystnej alternatywy.

- Mamy dla SAFE konkretną polską, bezpieczną i suwerenną alternatywę, która nie będzie wiązała się z żadnymi odsetkami finansowymi. Więc jest to SAFE 0 proc.” – ogłosił prezydent. Dodał, że projekt ma być "bezpieczny, suwerenny i bezodsetkowy", a jego celem jest zapewnienie finansowania polskiej armii bez obciążania budżetu państwa.

Kluczowym elementem propozycji prezydenta jest wykorzystanie zysków wypracowanych przez Narodowy Bank Polski oraz rezerw złota. Prezydent Nawrocki zaznaczył, że dzięki pracy prezesa Glapińskiego i całego zarządu NBP, Polska w ostatnich 30 miesiącach zarobiła znacznie więcej niż 185 miliardów złotych, które są potrzebne na sfinansowanie bezpieczeństwa kraju w najbliższych pięciu latach.

Przewaga nad unijnym programem?

Prezydent Nawrocki argumentował, że "Polski SAFE 0 proc." oferuje znaczące przewagi nad unijnym odpowiednikiem. Przede wszystkim uniezależnia finansowanie armii od politycznych decyzji podejmowanych w Unii Europejskiej, co pozwala na swobodny wybór dostawców sprzętu, na przykład ze Stanów Zjednoczonych czy Korei Południowej.

- Nie będą wiązać się ze zmianą sytuacji w Unii Europejskiej. Będą miały potrzebną Polskim Siłom Zbrojnym elastyczność w wyborze sprzętu – zapewniał.

Prezydent ostrzegł również przed unijnym długiem, który będą musiały spłacać przyszłe pokolenia. W symbolicznym tonie zaznaczył, że w 2070 roku, kiedy program SAFE ma się zakończyć, obecne pokolenia 10-13-latków będą obciążone spłatą tego długu.

Apel o współpracę i dalsze kroki

Realizacja planu "Polski SAFE 0 proc." wymaga jednak zgody i współpracy rządu Donalda Tuska. Karol Nawrocki zaapelował o wsparcie inicjatywy przez gabinet, podkreślając, że do jej wdrożenia potrzebne jest zaangażowanie „w trójkącie” - prezydenta, prezesa NBP i polskiego rządu.

- Polskę stać na to, aby wprowadzić polski SAFE 0 proc. – przekonywał.

Karol Nawrocki wyraził nadzieję, że rząd przyjmie tę propozycję jako alternatywę dla europejskiego programu, który, jego zdaniem, jest „obciążony warunkowością i pewnymi emocjami społecznymi” oraz „konkretnymi procentami kredytowymi”. Poinformował również, że wystosuje pismo do premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, zapraszając ich na spotkanie w sprawie "Polskiego SAFE 0 proc.".

- Po analizach specjalistów nie mam wątpliwości, że ze względu na stabilność rozwoju Polskich Sił Zbrojnych, ze względu na kwestie finansowe, ze względu na kwestie prawne, polski SAFE 0 proc. jest lepszy dla Polskich Sił Zbrojnych niż europejski SAFE z tymi obciążeniami, o których dyskutujemy w polskiej opinii publicznej – podsumował prezydent.

