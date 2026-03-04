Zełenski załamany po tym, jak irańskie drony uderzyły na Bliskim Wschodzie

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-03-04 16:20

Prezydent Wołodymyr Zełenski, komentując sytuację na Bliskim Wschodzie, wskazał na wspólne zagrożenie, jakim jest irańska broń. Po rozmowie z królem Jordanii Abdullahem II ukraiński przywódca podkreślił, że drony Shahed i pociski z Iranu, które terroryzują Ukrainę, są tymi samymi, które zagrażają stabilności w innym regionie świata. To dobitne przypomnienie o globalnym wymiarze sojuszu autorytarnych reżimów.

Zełeński w Warszawie

i

Autor: MARCIN WZIONTEK/ SUPER EXPRSS Zełeński w Warszawie (archiwum)
  • Prezydent Zełenski po rozmowie z królem Jordanii wskazuje na wspólne zagrożenie ze strony irańskiej broni, łącząc wojnę w Ukrainie z sytuacją na Bliskim Wschodzie.
  • Irańskie drony Shahed, masowo używane przez Rosję przeciwko Ukrainie, są teraz narzędziem destabilizacji na Bliskim Wschodzie.
  • Kijów podkreśla strategiczny sojusz Rosji i Iranu, wzywając świat do zjednoczonej walki z reżimami autorytarnymi.
  • Jakie są dalsze implikacje tego sojuszu dla globalnego bezpieczeństwa? Przeczytaj, aby dowiedzieć się więcej.

Zełenski o sytuacji na Bliskim Wschodzie: „Te same drony, ten sam terror z Iranu”

Napięcia na Bliskim Wschodzie, które eskalowały w ostatnich tygodniach, stały się przedmiotem intensywnych działań dyplomatycznych na całym świecie. W te rozmowy aktywnie włączył się prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, który w swojej komunikacji konsekwentnie łączy irańską agresję w regionie z rosyjską inwazją na jego kraj. Ostatnim tego przykładem jest rozmowa z królem Jordanii, która rzuca nowe światło na postrzeganie globalnego bezpieczeństwa przez Kijów.

Dlaczego Prince Polo od polskiego premiera rozwścieczyło Islandczyków? Prince Polo za suwerenność?

Rozmowa na szczycie: Zełenski i król Jordanii o wspólnym zagrożeniu

W środę, 4 marca 2026 roku, prezydent Ukrainy odbył rozmowę telefoniczną z królem Jordanii Abdullahem II. Jak poinformował Zełenski w mediach społecznościowych, dyskusja koncentrowała się na sytuacji w regionie Zatoki Perskiej. Ukraina, która od ponad czterech lat zmaga się z pełnoskalową agresją, wyraziła pełną solidarność z Jordanią i innymi państwami dotkniętymi ostatnimi atakami.

„My w Ukrainie uważnie śledzimy rozwój sytuacji i od samego początku zajęliśmy uzasadnione stanowisko. Wyraziłem nasze wsparcie i solidarność z mieszkańcami Jordanii i całego regionu” – podkreślił Zełenski.

Kluczowym przesłaniem płynącym z tej rozmowy była potrzeba koordynacji działań na arenie międzynarodowej.

„Pociski i 'Shahedy' z Iranu nie mogą niszczyć ludzkich istnień, a wojna nie może się rozszerzać” – napisał ukraiński lider, wskazując na bezpośrednie połączenie między dwoma pozornie odległymi konfliktami.

To nie tylko dyplomatyczny gest, ale strategiczne wskazanie, że źródło zagrożenia jest w obu przypadkach tożsame.

Irańska broń: Wspólny mianownik terroru w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie

Dla Ukrainy irańskie uzbrojenie nie jest abstrakcyjnym pojęciem. To codzienna, śmiertelna rzeczywistość. Komentarze prezydenta Zełenskiego są głęboko zakorzenione w tragicznym doświadczeniu jego narodu, który od 2022 roku jest celem masowych ataków z użyciem irańskich technologii.

Drony Shahed – od ukraińskich miast po niebo nad regionem Zatoki

Głównym narzędziem terroru, o którym mówi Zełenski, są drony uderzeniowe typu Shahed. Te bezzałogowce, dostarczane Rosji przez reżim w Teheranie, stały się symbolem niszczenia ukraińskiej infrastruktury cywilnej i energetycznej. Według danych ukraińskiego dowództwa, od początku pełnoskalowej inwazji Rosjanie użyli przeciwko Ukrainie ponad 57 tysięcy dronów tego typu. Każdy z nich niósł śmierć i zniszczenie, celując w domy, szpitale i elektrownie.

Gdy te same drony zostały użyte podczas niedawnych ataków na Bliskim Wschodzie, dla Kijowa stało się jasne, że walka z irańską agresją jest sprawą globalną. To doświadczenie pozwala Ukrainie mówić o tym zagrożeniu z pozycji eksperta, który na własnej skórze przekonał się o destrukcyjnej sile tej broni.

Strategiczny sojusz Rosji i Iranu

Wołodymyr Zełenski wielokrotnie podkreślał, że Iran nie jest biernym dostawcą, lecz aktywnym wspólnikiem zbrodni wojennych Władimira Putina. Współpraca na linii Teheran-Moskwa wykracza daleko poza same drony. Obejmuje ona transfer technologii, szkolenia, a potencjalnie także dostawy innych rodzajów uzbrojenia, w tym pocisków balistycznych.

„Chociaż Ukraińcy nigdy nie zagrażali Iranowi, to irański reżim sam zdecydował się zostać wspólnikiem Putina” – mówił Zełenski w jednym z wcześniejszych wystąpień.

Ta gorzka konstatacja pokazuje, że dla autorytarnych reżimów sojusze oparte na wrogości wobec demokracji i porządku międzynarodowego są ważniejsze niż jakiekolwiek zasady.

Dyplomatyczna ofensywa Kijowa: Przekuć kryzys w szansę

Komentarze prezydenta Ukrainy dotyczące Bliskiego Wschodu są elementem szerszej strategii dyplomatycznej. W obliczu zmęczenia wojną i pojawiania się nowych globalnych kryzysów, Kijów musi nieustannie przypominać światu, że walka o jego suwerenność jest częścią większej konfrontacji.

Łącząc atak Iranu ze zbrodniami Rosji, Zełenski wysyła jasny sygnał, zwłaszcza do zachodnich partnerów, w tym Stanów Zjednoczonych: nie można wybiórczo potępiać agresji. Skoro świat jednoczy się w obliczu zagrożenia ze strony Teheranu, musi z równą determinacją wspierać Ukrainę w walce z jego kluczowym sojusznikiem – Rosją. To próba utrzymania uwagi świata i przekonania go, że globalne bezpieczeństwo jest systemem naczyń połączonych, a upadek jednego elementu zagraża całości.

Polityka SE Google News
Bliski Wschód w ogniu: Te zdjęcia pokazują skalę zagrożenia po atakach Iranu i Izraela
Galeria zdjęć 29
Biedrzycka Expressem | 2026 03 04
Sonda
Czy w świetle ostatnich wydarzeń i sygnałów z Iranu, uważasz, że Polska jest realnie zagrożona atakiem terrorystycznym?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki