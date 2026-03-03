Program SAFE: Prezydent Nawrocki przed historyczną decyzją. Sondaż nie pozostawia złudzeń

Prezydent Karol Nawrocki staje przed kluczową decyzją dotyczącą unijnego programu SAFE i 44 mld euro dla Polski.

Sondaż United Surveys dla WP pokazuje, że 54,6% Polaków popiera podpisanie ustawy, ale społeczeństwo jest silnie spolaryzowane politycznie.

Większość wyborców koalicji rządzącej jest "za", podczas gdy wyborcy opozycji w dużej mierze są "przeciw".

Prezydent ma czas do 20 marca; dowiedz się, co zadecyduje i jakie będą konsekwencje dla Polski!

Czym jest program SAFE i dlaczego budzi tyle emocji?

Program SAFE (Secure Access to Finance for Europe) to nowa inicjatywa Unii Europejskiej, mająca na celu wsparcie państw członkowskich w obliczu globalnych wyzwań gospodarczych i transformacyjnych. Jego głównym założeniem jest udostępnienie preferencyjnych, długoterminowych pożyczek na strategiczne inwestycje. Dla Polski pula środków w ramach tego mechanizmu wynosi niemal 44 miliardy euro. Pieniądze te mają być przeznaczone na projekty związane z:

transformacją energetyczną i niezależnością surowcową,

cyfryzacją gospodarki i administracji publicznej,

rozwojem strategicznej infrastruktury,

zwiększeniem konkurencyjności polskiego przemysłu.

Stawka jest więc ogromna, a emocje podgrzewa fakt, że uruchomienie tych funduszy zależy od jednego podpisu, prezydenta Karola Nawrockiego. Rząd Donalda Tuska uznaje program za priorytet i kluczowy impuls rozwojowy, podczas gdy opozycja podnosi argumenty dotyczące suwerenności i potencjalnych, ukrytych kosztów.

Polacy podzieleni w sprawie SAFE. Wyniki najnowszego sondażu

Zgodnie z badaniem United Surveys przeprowadzonym dla Wirtualnej Polski, społeczeństwo nie jest jednomyślne w ocenie programu. Łącznie 54,6% respondentów uważa, że prezydent powinien podpisać ustawę. W tej grupie 28,6% jest o tym "zdecydowanie" przekonanych, a 26% "raczej" popiera tę decyzję.

Przeciwnego zdania jest 30,8% ankietowanych. Co istotne, sprzeciw ten jest bardzo wyraźny, aż 25,4% badanych wybrało odpowiedź "zdecydowanie nie". Niezdecydowanych, którzy nie potrafią wskazać, co powinna zrobić głowa państwa, jest 14,6%.

Głosy wyborców koalicji i opozycji – dwa różne światy

Analiza szczegółowych wyników pokazuje, że stosunek do programu SAFE jest niemal całkowicie zdeterminowany przez preferencje polityczne.

Wyborcy koalicji rządzącej: W tej grupie panuje niemal absolutna zgoda. Aż 98% oczekuje podpisu prezydenta (73% "zdecydowanie tak", 25% "raczej tak"). To dowód na to, że elektorat rządzący postrzega fundusze unijne jako bezdyskusyjną szansę dla kraju.

Wyborcy opozycji (PiS i Konfederacja): Tutaj sytuacja jest odwrotna. Aż 66% badanych jest przeciwnych podpisaniu ustawy (56% "zdecydowanie nie", 10% "raczej nie"). Poparcie dla programu w tej grupie jest marginalne i wynosi zaledwie 24%.

Wyniki te jasno pokazują, że program SAFE stał się kolejnym polem ostrego sporu politycznego, a merytoryczna debata ustępuje miejsca emocjom i partyjnej lojalności. Ciekawie prezentuje się grupa niezdecydowanych wyborców, gdzie co prawda dominuje poparcie dla ustawy (52%), ale aż 39% nie ma wyrobionego zdania, co może świadczyć o braku wystarczającej informacji na temat programu.

