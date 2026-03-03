Polska szykuje atomowy sojusz z Francją! Macron określił twarde warunki

Kiedy świat pogrąża się w wojennym chaosie, okazuje się, że możemy zostać wyposażeni w nową broń. - Polska prowadzi rozmowy z Francją i grupą najbliższych europejskich sojuszników w sprawie zaawansowanego programu odstraszania nuklearnego - poinformował premier Donald Tusk (69 l.).

Europejskie nuklearne odstraszanie

Prezydent Francji Emmanuel Macron przedstawił nową, ambitną wizję francuskiego odstraszania nuklearnego, która zakłada znacznie ściślejszą współpracę z europejskimi sojusznikami w obliczu zagrożeń zewnętrznych. Kluczowym elementem tej strategii jest zaproszenie partnerów do udziału w ćwiczeniach związanych z nuklearnym odstraszaniem, co ma wzmocnić poczucie wspólnego bezpieczeństwa na kontynencie.

Macron wymienił osiem państw, które są gotowe do podjęcia takiej współpracy: Polskę, Belgię, Danię, Grecję, Holandię, Niemcy, Szwecję oraz Wielką Brytanię. Podczas swojego wystąpienia prezydent Francji jednoznacznie zadeklarował: „Nasi partnerzy są gotowi”.

Cenckiewicz o francuskim potencjale nuklearnym. "Musimy być podejrzliwi"

W ramach modernizacji i wzmocnienia potencjału obronnego, Francja zapowiedziała zwiększenie liczby posiadanych głowic nuklearnych. Nowe informacje sugerują również konkretny wymiar militarny tej współpracy – według doniesień medialnych, Francuzi rozważają stacjonowanie w krajach partnerskich samolotów Rafale, które są przystosowane do przenoszenia rakiet z głowicami nuklearnymi.

Francja zdecyduje o użyciu broni

Mimo rozszerzenia współpracy, Macron stanowczo podkreślił zachowanie pełnej suwerenności nad własnym arsenałem. Paryż nie będzie dzielił się z sojusznikami decyzjami o użyciu broni, a ostateczne zdanie zawsze będzie należało do prezydenta Republiki. Macron zaznaczył, że przy podejmowaniu tak krytycznych decyzji będzie kierował się ochroną „żywotnych interesów” Francji.

Głos w sprawie zabrał również premier Donald Tusk, potwierdzając, że rozmowy z Francją i grupą sojuszników są w toku. Tusk podkreślił wagę tych działań na platformie X, pisząc: „Zbroimy się z przyjaciółmi, aby wrogowie nie ośmielili się nas zaatakować”.

Francja dysponuje obecnie około 290 operacyjnymi głowicami nuklearnymi. Większość tego potencjału (ok. 240 głowic) jest przeznaczona dla komponentu morskiego (strategiczne okręty podwodne z pociskami M51), natomiast reszta zasila komponent powietrzny, czyli samoloty Rafale wyposażone w pociski ASMP-A.

