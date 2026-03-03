Nagła konferencja PiS! Mariusz Błaszczak zaapelował

Mariusz Błaszczak i Rafał Bochenek z PiS skrytykowali rząd za brak reakcji na sytuację na Bliskim Wschodzie, w tym brak planu ewakuacji polskich obywateli i niewystarczające działania MSZ.

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór zapewnił o gotowości resortu, monitorowaniu sytuacji i działaniach placówek dyplomatycznych w trybie kryzysowym. Podkreślił, że Polska jest przygotowana na różne scenariusze i skupia się na dotarciu z informacjami do obywateli.

EASA zaleciła wstrzymanie lotów w regionie, ale samoloty z Bliskiego Wschodu lądowały w Polsce. Turyści wracający z Wietnamu utknęli w Dubaju z powodu zamknięcia przestrzeni powietrznej, ale ostatecznie wrócili do kraju.

Mariusz Błaszczak, szef klubu PiS i były szef MON, oraz Rafał Bochenek, rzecznik partii, zorganizowali konferencję prasową przed siedzibą MSZ, gdzie ostro skrytykowali polski rząd za brak reakcji na sytuację na Bliskim Wschodzie. Błaszczak wyraził zaniepokojenie brakiem planu ewakuacji polskich obywateli z regionu objętego konfliktem. Stwierdził, że rząd nie podejmuje odpowiednich wysiłków, aby udzielić pomocy Polakom, i pytał: "gdzie jest plan ewakuacji polskich obywateli z Bliskiego Wschodu, czy jest ten plan, czy go nie ma?". Dodał, że zakłada, iż takiego planu nie ma. Podkreślił również konieczność wzmocnienia polskich placówek dyplomatycznych na Bliskim Wschodzie, aby działały 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Politycy PiS zarzucili rządowi Donalda Tuska "bezwład" i brak decyzyjności. Błaszczak pytał o obecność wicepremiera i szefa MSZ Radosława Sikorskiego oraz premiera Tuska.

- Trzeba działać. Albo mamy państwo polskie, albo polski podatnik płacący podatki może oczekiwać wsparcia ze strony rządu, albo nie mamy państwa polskiego i musimy zdawać się na same siebie - mówił Mariusz Błaszczak

Rafał Bochenek zarzucił MSZ, że nie rozesłało stosownych komunikatów Polakom przebywającym w regionie i nie poinformowało ich o skali odwetu Iranu. Stwierdził, że "polscy obywatele są zostawieni sami sobie, polski rząd kompletnie nie reaguje". Bochenek odniósł się również do kwestii odpłatności ewentualnej ewakuacji, twierdząc, że "dzisiaj rząd zastanawia się, czy to powinna być ewakuacja odpłatna, nieodpłatna", co uważa za sprawę drugorzędną wobec braku jakiegokolwiek planu.

- To jest sprawa drugorzędna. Nie ma żadnego pomysłu, nie ma żadnego planu na to, jak pomóc i z jakąkolwiek ofertą wyjść do polskich obywateli, którzy realnie potrzebują pomocy - stwierdził.

Reakcja MSZ

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór odpowiedział na zarzuty PiS, zapewniając o gotowości resortu na różne scenariusze i o stałym monitorowaniu sytuacji. Podkreślił, że Polska jest przygotowana na różne scenariusze i nie ma informacji, aby jakikolwiek polski obywatel ucierpiał w wyniku działań wojennych. Polskie placówki dyplomatyczne działają od soboty w trybie kryzysowym, a w MSZ działa specjalny zespół kryzysowy.

Zaznaczył także, że w Izraelu jest dodatkowa osoba na miejscu, ale wysyłanie kolejnych osób nie zawsze ma sens, a resort skupia się na dotarciu z informacjami do obywateli. Rzecznik MSZ zauważył, że w przypadku Czech czy Słowacji, które rozważają wysłanie swoich samolotów, mowa jest o innej skali powrotów niż w przypadku Polski. Podkreślił również, że jeśli najbezpieczniejszym scenariuszem jest pozostanie na miejscu (np. w Katarze czy Emiratach Arabskich), to jest to najlepsze rozwiązanie. Zauważył, że zamknięcia części lotnisk mogą być krótkotrwałe, a wtedy szybszym rozwiązaniem jest skorzystanie z komercyjnych lotów.

Powroty Turystów

Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) zaleciła wstrzymanie się od lotów w przestrzeni powietrznej Iranu i państw sąsiednich ze względu na wysokie ryzyko dla lotnictwa cywilnego. Pomimo tych zaleceń, we wtorek na Lotnisku Chopina wylądował samolot linii FlyDubai z Dubaju, ponieważ linie z Bliskiego Wschodu nie podlegają wytycznym EASA. Również do Poznania przyleciał samolot z Dubaju z polskimi turystami wracającymi z Wietnamu, którzy utknęli w Dubaju z powodu zamknięcia przestrzeni powietrznej.

