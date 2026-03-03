Karol Nawrocki o kandydacie na premiera PiS. "Będzie lepszy niż Donald Tusk"

Prezydent Karol Nawrocki oświadczył, że nie zna nazwiska kandydata PiS na premiera i nie był konsultowany w tej sprawie, ale uważa, że przyszły premier będzie lepszy niż Donald Tusk.

Jarosław Kaczyński potwierdził, że wybrał kandydata PiS na premiera, ale nie zdradził jego tożsamości, podkreślając, że kluczowe jest, aby był "lokomotywą wyborczą". Ogłoszenie nazwiska ma nastąpić w marcu.

Wśród potencjalnych kandydatów wymienia się samorządowców: Lucjusza Nadbereżnego, Jakuba Banaszaka i Jarosława Margielskiego, a także Tobiasza Bocheńskiego i Przemysława Czarnka.

Karol Nawrocki, prezydent, podczas rozmowy z Dorotą Gawryluk na XI. Europejskim Kongresie Samorządów w Mikołajkach, został zapytany o kandydata PiS na premiera. Prezydent Nawrocki zaznaczył, że nie zna nazwiska wybranego kandydata i nie był konsultowany w tej sprawie. Podkreślił również, że polityka partyjna "nigdy go nie wciągała" i nie wciąga go jako prezydenta Polski.

Ocena przyszłego premiera

Mimo braku wiedzy na temat konkretnego nazwiska, Karol Nawrocki wyraził swoje przekonanie, że będzie lepszy niż Donald Tusk.

- Nie znam nazwiska kandydata na premiera PiS. Ja mam tyle zadań jako prezydent Polski, że [...] naprawdę partyjna polityka nigdy mnie nie wciągała, ani dzisiaj, jak jestem prezydentem Polski, mnie nie wciąga. Natomiast chce powiedzieć jedną rzecz o potencjalnym kandydacie PiS na premiera RP. Niezależnie od tego, kto nie będzie, z całą pewnością przyszłosciowo będzie to lepszy premier niż Donald Tusk - powiedział. - Pozdrawiam pana premiera przyszłego i dzisiejszego - dodał.

Kaczyński o potencjalnym kandydacie

Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Radia Maryja potwierdził, że podjął decyzję o wyborze kandydata PiS na premiera, jednak nie ujawnił jego tożsamości. Podkreślił, że kluczowe jest, aby kandydat był "lokomotywą wyborczą", która zapewni partii zwycięstwo w wyborach i zjednoczy elektorat patriotyczny.

Prezes PiS wyjaśnił, że "wybitne zdolności i zasługi nie mogą być jedyną przesłanką wyboru", a obecna sytuacja wymaga "zwiększonej dyscypliny". Dodał, że "spory są czymś normalnym, ale interes partii i państwa musi być ważniejszy niż ambicje". Jarosław Kaczyński zapowiedział, że nazwisko kandydata zostanie ogłoszone w marcu, a wiele wskazuje na to, że może to nastąpić w najbliższą sobotę w Krakowie.

Potencjalni kandydaci

Według informacji Interii, wśród potencjalnych kandydatów na premiera z ramienia PiS wymienia się najpopularniejszych samorządowców, takich jak Lucjusz Nadbereżny (prezydent Stalowej Woli), Jakub Banaszak (prezydent Chełmu) i Jarosław Margielski (prezydent Otwocka). Jeden z polityków PiS w rozmowie z Interią stwierdził, że na kogoś z tej trójki "bez problemu zgodziłby się Morawiecki". Wśród rozważanych osób mają znajdować się także europoseł PiS Tobiasz Bocheński oraz były minister edukacji Przemysław Czarnek.

