Karol Nawrocki o kandydacie na premiera PiS. "Będzie lepszy niż Donald Tusk"

- Prezydent Karol Nawrocki oświadczył, że nie zna nazwiska kandydata PiS na premiera i nie był konsultowany w tej sprawie, ale uważa, że przyszły premier będzie lepszy niż Donald Tusk.
- Jarosław Kaczyński potwierdził, że wybrał kandydata PiS na premiera, ale nie zdradził jego tożsamości, podkreślając, że kluczowe jest, aby był "lokomotywą wyborczą". Ogłoszenie nazwiska ma nastąpić w marcu.
- Wśród potencjalnych kandydatów wymienia się samorządowców: Lucjusza Nadbereżnego, Jakuba Banaszaka i Jarosława Margielskiego, a także Tobiasza Bocheńskiego i Przemysława Czarnka.
Karol Nawrocki, prezydent, podczas rozmowy z Dorotą Gawryluk na XI. Europejskim Kongresie Samorządów w Mikołajkach, został zapytany o kandydata PiS na premiera. Prezydent Nawrocki zaznaczył, że nie zna nazwiska wybranego kandydata i nie był konsultowany w tej sprawie. Podkreślił również, że polityka partyjna "nigdy go nie wciągała" i nie wciąga go jako prezydenta Polski.
Ocena przyszłego premiera
Mimo braku wiedzy na temat konkretnego nazwiska, Karol Nawrocki wyraził swoje przekonanie, że będzie lepszy niż Donald Tusk.
- Nie znam nazwiska kandydata na premiera PiS. Ja mam tyle zadań jako prezydent Polski, że [...] naprawdę partyjna polityka nigdy mnie nie wciągała, ani dzisiaj, jak jestem prezydentem Polski, mnie nie wciąga. Natomiast chce powiedzieć jedną rzecz o potencjalnym kandydacie PiS na premiera RP. Niezależnie od tego, kto nie będzie, z całą pewnością przyszłosciowo będzie to lepszy premier niż Donald Tusk - powiedział. - Pozdrawiam pana premiera przyszłego i dzisiejszego - dodał.
Kaczyński o potencjalnym kandydacie
Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Radia Maryja potwierdził, że podjął decyzję o wyborze kandydata PiS na premiera, jednak nie ujawnił jego tożsamości. Podkreślił, że kluczowe jest, aby kandydat był "lokomotywą wyborczą", która zapewni partii zwycięstwo w wyborach i zjednoczy elektorat patriotyczny.
Prezes PiS wyjaśnił, że "wybitne zdolności i zasługi nie mogą być jedyną przesłanką wyboru", a obecna sytuacja wymaga "zwiększonej dyscypliny". Dodał, że "spory są czymś normalnym, ale interes partii i państwa musi być ważniejszy niż ambicje". Jarosław Kaczyński zapowiedział, że nazwisko kandydata zostanie ogłoszone w marcu, a wiele wskazuje na to, że może to nastąpić w najbliższą sobotę w Krakowie.
Potencjalni kandydaci
Według informacji Interii, wśród potencjalnych kandydatów na premiera z ramienia PiS wymienia się najpopularniejszych samorządowców, takich jak Lucjusz Nadbereżny (prezydent Stalowej Woli), Jakub Banaszak (prezydent Chełmu) i Jarosław Margielski (prezydent Otwocka). Jeden z polityków PiS w rozmowie z Interią stwierdził, że na kogoś z tej trójki "bez problemu zgodziłby się Morawiecki". Wśród rozważanych osób mają znajdować się także europoseł PiS Tobiasz Bocheński oraz były minister edukacji Przemysław Czarnek.
