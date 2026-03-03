Giertych kpi z Nawrockiego nawet w urodziny. Nie mógł się powstrzymać?

Roman Giertych złożył Karolowi Nawrockiemu "życzenia" urodzinowe, które wywołały burzę w sieci.

Jedno zdanie Giertycha, pozornie uprzejme, zostało odczytane jako polityczny przytyk i podważenie pozycji Nawrockiego.

Sprawdź, jak internauci zareagowali na "urodzinową szpilkę" i dlaczego wywołała ona tak wiele kontrowersji.

Co napisał Roman Giertych? Wpis poszedł w świat

Giertych zwrócił się do prezydenta wprost, zaczynając klasycznie, od formuły urodzinowej. Kluczowe jest jednak zakończenie, które brzmi jak komentarz do aktualnej politycznej pozycji Nawrockiego. Wpis, który na pierwszy rzut oka wyglądał na standardową uprzejmość, zawierał w sobie zręcznie ukrytą złośliwość, która natychmiast została podchwycona przez obserwatorów sceny politycznej.

„Panie Karolu z okazji urodzin życzę Panu aby wreszcie się z Panem liczyli...”

Panie Karolu z okazji urodzin życzę Panu aby wreszcie się z Panem liczyli…— Roman Giertych (@GiertychRoman) March 3, 2026

„Życzenia” czy polityczny przytyk? Ten jeden zwrot mówi wszystko

Sformułowanie „żeby wreszcie się z Panem liczyli” jest tu kluczowe, bo to ono odpala całą lawinę interpretacji. W polityce takie zdania prawie nigdy nie są niewinne. Jedni czytają to jako szyderstwo i sugestię, że prezydent nie jest traktowany serio, albo że realne decyzje zapadają gdzie indziej. Inni widzą w tym sprytną, „inteligencką” ironię, niby życzenia, ale z ostrzem schowanym pod elegancką formą. To klasyczna zagrywka z mediów społecznościowych, krótko, gładko, z aluzją i gotowe, temat zaczyna żyć własnym życiem.

Karol Nawrocki świętuje urodziny! Gwiazdy mówią, co czeka prezydenta w 43. roku życia

Burza pod wpisem Giertycha. Internauci podzieleni

Reakcje internautów były mieszane. Pod wpisem niemal od razu wybuchła kłótnia. Część komentujących uznała słowa Romana Giertycha za celną, złośliwą „szpilę”, inni bronili prezydenta, podkreślając, że nawet w polityce są granice i w urodziny wypada zachować elementarną klasę. W komentarzach szybko zrobiło się emocjonalnie, a dyskusja zeszła na pytanie, „kto się z kim liczy” i jaką realnie pozycję ma dziś głowa państwa. Jedni pisali wprost: „Z Karolem się nie liczą, a z Romana się śmieją.”, a inni odpowiadali: „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej został powołany na urząd głosami ponad 10 milionów Polaków! To jest realny wskaźnik tego, kto się z kim liczy”.

Urodziny w polityce: moment na pauzę czy idealna okazja do ataku?

W teorii urodziny są tym dniem, kiedy nawet oponenci potrafią na chwilę spuścić z tonu. W praktyce jednak polityka rzadko zna „święte” daty, zwłaszcza gdy emocje społeczne są rozgrzane, a każda okazja jest dobra, by dopisać własną narrację do wizerunku rywala.

