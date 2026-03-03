Tusk czy Nawrocki? Polacy wskazali, kto lepiej rządzi

W sondażu United Surveys dla WP, Karol Nawrocki uzyskał minimalną przewagę nad Donaldem Tuskiem w ocenie skuteczności zarządzania państwem.

Oceny prezydenta i premiera są silnie powiązane z preferencjami partyjnymi wyborców. Tusk dominuje wśród zwolenników koalicji rządzącej, a Nawrocki wśród wyborców opozycji.

W grupie wyborców spoza elektoratów głównych partii, Nawrocki ma przewagę nad Tuskiem, ale znaczący odsetek uważa, że żaden z nich nie radzi sobie dobrze

W sondażu United Surveys przeprowadzonym dla Wirtualnej Polski wśród wszystkich ankietowanych Karol Nawrocki uzyskał łącznie 44,6% pozytywnych wskazań. Na ten wynik składa się 29,1% respondentów, którzy uznali jego działania za "zdecydowanie lepsze", oraz 15,5% oceniających je jako "raczej lepsze".

Donald Tusk cieszy się poparciem 41,3% badanych. Choć premier zanotował najwyższy pojedynczy wynik w kategorii "zdecydowanie lepiej" (31,0%), to mniejszy odsetek wskazań w kategorii "raczej lepiej" (10,3%) spowodował, że w ogólnym zestawieniu znalazł się za prezydentem.

Pozostałe odpowiedzi rozłożyły się następująco: 4,2% ankietowanych uważa, że obaj politycy sprawują urząd podobnie, 6,7% wskazało, że żaden z nich, a 3,2% nie ma w tej sprawie zdania.

Wyborcy koalicji i opozycji

Szczegółowa analiza danych ujawnia, jak bardzo ocena obu polityków jest skorelowana z preferencjami partyjnymi wyborców.

Wśród osób popierających koalicję rządzącą (Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, Lewica), Donald Tusk jest bezapelacyjnym liderem – pozytywnie ocenia go aż 93% badanych (w tym 71% w sposób zdecydowany). Karol Nawrocki w tej grupie zdobywa jedynie 2% głosów.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w obozie opozycji (PiS, Konfederacja). Tutaj Karol Nawrocki dominuje z wynikiem 82% (63% "zdecydowanie lepiej", 19% "raczej lepiej"). Donald Tusk może liczyć w tej grupie jedynie na 8% poparcia.

Najciekawiej prezentują się głosy osób deklarujących się jako "pozostali wyborcy", czyli ci, którzy nie identyfikują się z żadną z głównych partii. W tej grupie Karol Nawrocki uzyskał 42% wskazań (z czego 27% to oceny "raczej lepiej"). Donald Tusk przekonał do siebie 27% respondentów z tej kategorii. Co istotne, aż 19% osób w tej grupie uważa, że żaden z polityków nie wypełnia swoich obowiązków najlepiej, a 11% wciąż nie podjęło decyzji.

